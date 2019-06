European Games Minsk2019 – le Nazionali Strada e Pista per Minsk

Ufficializzate le azzurre per la prova in linea. Paternoster anche per la crono. Su pista i CT rendono noti i convocati. Bertazzo, Lamon, Plebani e Scartezzini iscritti nel quartetto.

I CT Dino Salvoldi (donne strada e pista) e Marco Villa (uomini pista) hanno ufficializzato gli azzurri per la prossima edizione degli European Games Mins2019 in programma dal 21 al 30 giugno in Biellorussia. Riportiamo sotto tutti i convocati ricordando che l’Italia (uomini élite strada) non parteciperà alla prova a cronometro degli European Games 2019 per salvaguardare il Campionato Italiano a cronometro del 28 giugno. Il posizionamento delle date dei Giochi Europei in concomitanza con date importanti del calendario ciclistico internazionale non crea le condizioni adatte per assicurare la corretta partecipazione in ambedue gli eventi.

Nazionale Strada Donne – CT Dino Salvoldi

Elisa BALSAMO – FIAMME ORO/VALCAR CYLANCE

Marta BASTIANELLI FIAMME AZZURRE/TEAM VIRTU CYCLING

Marta CAVALLI FIAMME ORO/VALCAR CYLANCE

Maria Giulia CONFALONIERI FIAMME ORO/VALCAR CYLANCE

Letizia PATERNOSTER FIAMME AZZURRE/TREK SEGAFREDO

La partenza per Minsk è fissata mercoledì 19 giugno.

La prova in linea dedicata alle Donne élite è in programma sabato 22 giugno con partenza alle ore 12.30 sul circuito di Minsk City di 15 km che sarà ripetuto 8 volte per un totale di 120 km.

Per la prova a cronometro Donne élite in programma mercoledì 25 giugno con partenza alle ore 10.00 sul circuito di Minsk City di 14,3 km ripetuto due volte per un totale di 28,6 km il CT Salvoldi ha, per il momento scelto solo una titolare: l’azzurra Letizia Paternoster (FIAMME AZZURRE/TREK SEGAFREDO).

Ricordiamo che le prove su pista degli European Games inizieranno giovedì 27 e si concluderanno domenica 30 giugno per dieci competizioni, sia per gli uomini che per le donne: Velocità a Squadre; Velocità; Keirin; 1KmTT; Inseguimento a squadre; Inseguimento Individuale; Scratch, Corsa a punti, Omnium e Madison.

Nazionale Pista Donne – CT Dino Salvoldi

Martina ALZINI BIGLA TEAM

Maila ANDREOTTI A.S.D. PICENO CYCLING TEAM

Elisa BALSAMO G.S. FIAMME ORO

Marta CAVALLI G.S. FIAMME ORO

Maria Giulia CONFALONIERI G.S. FIAMME ORO

Martina FIDANZA EUROTARGET – BIANCHI – VITTORIA

Letizia PATERNOSTER G.S. FIAMME AZZURRE

Miriam VECE VALCAR CYLANCE CYCLING

Le azzurre Balsamo, Cavalli, Confalonieri e Paternoster, già sul posto per gli European Games prova su strada, si riuniranno alle azzurre Alzini, Fidanza e Vece direttamente a Minsk il 24 giugno. L’azzurra Andreotti raggiungerà Minsk giovedì 27 giugno.

Così le azzurre potenzialmente nelle discipline su pista:

Inseguimento a Squadre: Martina Alzini, Marta Cavalli, Elisa Balsamo (quest’ultima anche per il Madison in coppia con Paternoster e l’Omnium), Letizia Paternoster, Maria Giulia Confalonieri e Martina Fidanza.

Velocità a Squadre: Martina Fidanza (anche per la velocità); Miriam Vece (anche per la velocità il KmTT). Keirin: Vece e Maila Andreotti.

Per la Corsa a Punti, lo scratch e l’inseguimento individuale il CT Salvoldi ufficializzerà successivamente le sue scelte.

Nazionale Pista Uomini – CT Marco Vila

Liam BERTAZZO NERI SOTTOLI SELLE ITALIA KTM

Davide BOSCARO WORK SERVICE VIDEA COPPI GAZZERA

Francesco CECI G.S. FIAMME AZZURRE

Carlo Alberto GIORDANI ARVEDI CYCLING ASD

Francesco LAMON G.S. FIAMME AZZURRE

Stefano MORO ARVEDI CYCLING ASD

Davide PLEBANI ARVEDI CYCLING ASD

Michele SCARTEZZINI SANGEMINI – TREVIGIANI

La partenza per Minsk è fissata martedì 24 giugno.

Ad oggi, ecco le discipline in cui sono iscritti gli azzurri:

Inseguimento a squadre uomini: Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Davide Plebani, Michele Scartezzini.

Inseguimento individuale: Davide Plebani e Carlo Alberto Giordani.

Velocità a squadre: Stefano Moro, che il CT lo vuole a Minsk pensandolo come riserva per il quartetto; Davide Boscaro, Francesco Ceci. Quest’ultimo iscritto anche nel Keirin e nella Velocità mentre Boscaro iscritto anche nel Km TT come Lamon. Scartezzini è iscritto anche nello scratch ed il CT Villa pensa anche a Moro, regolamento permettendo.

Madison: Lamon e Plebani. Ma il CT pensa anche a Scartezzini.

Corsa a Punti: Liam Bertazzo. Omnium: Francesco Lamon.

Nazionale Uomini Strada prova in linea CT Davide Cassani

Davide BALLERINI ASTANA PRO TEAM

Niccolo BONIFAZIO DIRECT ENERGIE

Marco CANOLA NIPPO-VINI FANTINI-FAIZANÈ

Dario CATALDO ASTANA PRO TEAM

Mattia CATTANEO ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC

La Nazionale, guidata dai CT Cassani e Marco Villa, si ritroverà la sera del 19 giugno presso l’Hotel le Robinie e il giorno 20 giugno partirà da Malpensa per raggiungere Minsk.

L’appuntamento dell’European Games in linea è domenica 23 giugno sul circuito di Minsk City ripetuto 12 volte per un totale di 180 Km.

Sito dedicato: https://minsk2019.by/en

