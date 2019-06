Prove di tiro sul campo delle finali per Nespoli e Landi Definiti i 3 pass femminili nel torneo di recupero per Tokyo 2020

Dopo il torneo di recupero che ha assegnato gli ultimi pass femminili per Tokyo 2020 a Danimarca, Messico e Svezia, gli azzurri si sono allenati in vista delle finali di domenica anche sul campo di gara allestito al centro della città.

Mauro Nespoli e Vanessa Landi provano sul campo delle finaliSi è svolto questa mattina a ‘s-Hertogenbosch il “torneo di recupero” che assegnava gli ultimi 3 pass femminili per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Purtroppo l’Italia non vi ha preso parte in virtù dei risultati ottenuti ieri nelle eliminatorie individuali. Ad aggiudicarsi i posti individuali sono stati Danimarca, Messico e Svezia grazie alle frecce di Maja Jager, Alejandra Valencia e Christine Bjerendal.Nel corso della giornata gli atleti che si sono guadagnati l’accesso alle finali di sabato (compound) e domenica (ricurvo) hanno invece potuto tirare qualche volée di prova sul campo che ospiterà i match per le medaglie iridate. Tra questi naturalmente anche gli atleti dell’Aeronautica Mauro Nespoli e Vanessa Landi, insieme al DT Mauro Berruto e al coach Ilario Di Buò.

L’Italia non ha ottenuto nessuna finale nella divisione compound e domani non andrà in campo, mentre domenica Nespoli e Landi proveranno a portare a casa due bronzi. Alle ore 14,00 ci sarà il match per il terzo posto mixed team contro Taipei (Lei, Tang), mentre alle ore 15,00 Nespoli, che ieri ha ottenuto il pass italiano per Tokyo 2020 grazie alle prestazioni nel torneo individuale, scenderà in campo nuovamente per il bronzo contro l’atleta del Bangladesh Md Ruman Shana.

La doppia finale mondiale azzurra potrà essere seguita in diretta streaming, insieme a tutte le altre, sul canale ufficiale Youtube di World Archery e verrà mandata in onda in TV su Eurosport alle ore 22,00. Nei prossimi giorni le gare degli italiani verranno trasmesse anche su Rai Sport.

QUALIFICAZIONI OLIMPICHE

Al termine del torneo di recupero femminile per Tokyo 2020ecco tutte le Qualificazioni Olimpiche di ‘s-Hertogenbosch:

Australia: 3 (3 ricurvo maschile)

Bangladesh: 1 (1 ricurvo maschile)

Bielorussia: 3 (3 ricurvo femminile)

Cina: 6 (maschile, femminile)

Taipei Cinese: 6 (3 ricurvo maschile, 3 ricurvo femminile)

Danimarca: 1 (1 ricurvo femminile)

Germania: 3 (ricurvo femminile)

Gran Bretagna: 6 (3 ricurvo men, 3 ricurvo femminile)

India: 3 (3 ricurvo maschile)

Italia: 1 (1 ricurvo maschile)

Kazakistan: 3 (3 ricurvo men)

Malesia: 1 (1 ricurvo maschile)

Messico: 1 (1 ricurvo femminile)

Moldova: 1 (1 ricurvo femminile)

Paesi Bassi: 3 (3 ricurvo maschile)

Russia: 3 (3 ricurvo femminile)

Svezia: 1 (1 ricurvo femminile)

Sud Corea: 6 (3 ricurvo maschile, 3 ricurvo femminile)

Ucraina: 3 (3 ricurvo femminile)

USA: 1 (1 ricurvo maschile)

Com. Stam.