Oggi in pista con gli Short gli atleti Junior e Senior maschile e tutte le categorie dell’In Line

A Ponte di Legno, dove si stanno svolgendo i Campionati italiani Libero – Coppie Artistico – Coppie Danza categorie Cadetti/Jeunesse/Juniores/Seniores – Solo Dance Divisione Internazionale categorie Juniores/Seniores, è stata una giornata senza medaglie. Si sono infatti svolte le gare short per gli uomini Seniores e Juniores e per le categorie dell’In Line.

Per quanto riguarda gli atleti Juniores maschile la classifica provvisoria vede in testa Giorgio Casella dell’Asd Skating Club Sanpolo Treviso seguito da Marco Fabio Topazio dello Skating Passion Asd P.S., chiude Claudio Casini dell’Asd Unione P.va Persicetana. Tra i colleghi Seniores, sempre nella classifica provvisoria, si pone al comando Luca Lucaroni dell’Ass.D.P. La Rustica, secondo Alessandro Amadesi dell’Asd P. Pontevecchio e terzo Michele Sica dell’Asd Primavera dello Sport. Per quanto riguarda gli atleti del pattinaggio In Line, dopo lo Short le classifiche Senior sono così composte: per gli uomini primo posto per Antonio Panfili (Pattinaggio Artistico Inline San Marco Asd) secondo per Marco Viotto (Asd Roll San Marco), per la femminile prima posizione per Chiara Censori (Asd Patt. Art. Divino Amore Insieme), seconda per Metka Kuk ( Asd Società Sport D. Polet) e terza per Alessia Mangiarano (Skating Asd Br). Tra le Jeunesse al momento guida la graduatoria Aurora Dabalà (Pattinaggio Artistico Inline San Marco Asd) seguita da Teresa Romano (Asd Christal) e infine Federica Ghezzi (SportCulture Società S.D. A.R.L.); tra le Juniores prima Marta Gargano (Pattinaggio Artistico Inline San Marco Asd), seconda Angelica Potenzieri (Asd Christal). Le colleghe Cadette al termine dello Short vedono alla guida Sara Balestrucci (Asd Pattinaggio Artistico Toscana), insegue Jennifer Gomirato (Pattinaggio Artistico Inline San Marco Asd) e chiude Lisa Ceccarelli (Pattinaggio Artistico Inline San Marco Asd). Unico Cadetto del maschile, Nicola Geatti ((Pattinaggio Artistico Inline San Marco Asd).

Domani i Campionati Italiani si apriranno alle 13.30 con il programma Libero della Juniores maschile, seguirà, alle 15.30, il Libero dei colleghi categoria Seniores. Dopo le premiazioni sarà la volta del Libero delle categorie In Line in gara; anche in questo caso seguiranno le premiazioni che chiuderanno la giornata

Per consultare il programma del Campionato Italiano Libero – Coppie Artistico – Coppie Danza categorie Cadetti / Jeunesse / Juniores / Seniores Solo Dance Divisione Internazionale categorie Juniores / Seniores clicca qui (il programma può subire modifiche per esigenze tecniche)

Per consultare i risultati del Campionato Italiano Libero – Coppie Artistico – Coppie Danza categorie Cadetti / Jeunesse / Juniores / Seniores Solo Dance Divisione Internazionale categorie Juniores / Seniores clicca qui

Per rivedere le esibizioni del Campionato Italiano Libero – Coppie Artistico – Coppie Danza categorie Cadetti / Jeunesse / Juniores / Seniores Solo Dance Divisione Internazionale categorie Juniores / Seniores clicca qui

Foto di Raniero Corbelletti