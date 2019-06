L’SSR Baskin Messina prenderà parte al Torneo nazionale di Pesaro

E’ arrivato il grande giorno, arriva il momento della partenza per l’Ssr Baskin Messina che domani si sposterà per andare a prendere parte al torneo di Pesaro, torneo che vedrà impegnate 12 realtà di tutta Italia con i messinesi unici per il meridione. Ecco le squadre partecipanti:

Polisportiva Lasergame Erba

“La Casa di Oz” Montecchio

Murgia Baskin Santeramo

Baskin Bergamo Excelsior

ASD 6 Cesti Baskin Nove

Panda Baskin Altopascio

Seriana Baskin Nembro

Galaxy Baskin Porcari

Futura Milano Baskin

Ussa Rozzano Baskin

SSR Baskin Messina

Lupo Baskin Pesaro

Pistoia Baskin

Gli impegni dei messinesi saranno già nel venerdì, con due gare una con la Polisportiva Lasergame Erba ed una con “La Casa di Oz” Montecchio, i risultati di queste sue gare saranno la griglia degli incontri del sabato, il piazzamento del sabato stilerà la classifica ed eventuale incontro della domenica. Parla coach Frisenda: “Più e più volte ci hanno chiesto perché andare fino Pesaro per disputare un torneo, la risposta è facile questi ragazzi meritano anche di andare in Cina, la loro gioia è la nostra forza, il loro sorriso ci rinvigorisce e ci ricorda perché facciamo sport, per competere ma anche per regalare un sogno, ecco in questo momento i ragazzi stanno vivendo un sogno il sogno di andare a divertirsi incontrando altri AMICI che come loro amano il baskin, per quello che riguarda l’aspetto tecnico siamo pronti, sono orgoglioso di questi ragazzi, delle famiglie sempre al loro fianco. Le dichiarazioni del Presidente SSR Messina Mimmo Arena: “Abbiamo voluto fortemente questa esperienza lontano da casa, ricordo ancora con gioia lo scorso anno a Reggio Emilia. I ragazzi mi hanno fatto sentire fiero di questo progetto, quest’anno abbiamo scelto di creare finalmente un ponte ideale andando ad incontrare altre realtà, provenienti da tutta l’Italia, con più esperienza di noi e questo non potrà che far aumentare la nostra preparazione e ci renderà sempre più consapevoli che c’è tanto baskin in tutta la penisola. So che i ragazzi sono carichi e pronti, inutile dire che sará l’ennesimo successo e, cosa scontata, sicuramente tornerò da Pesaro, perché io sarò con loro e farò di tutto per restarci più che posso, ancora più fiero dei miei ragazzi! ” Tutto pronto per Pesaro, i complimenti vanno rivolti ai dirigenti del Lupo Baskin Pesaro che stanno lavorando incessantemente e curando ogni dettaglio perché il torneo sia perfetto, un grazie a Andrea, Lory e tutti i Lupacchiotti di Pesaro. L’SSR BASKIN MESSINA non vede l’ora di conoscere voi e tutti gli altri, sarà una grande festa anche perché un gran successo lo è già! Sarà possibile seguire la diretta delle gare sulla pagina Facebook del ASD Castanea Basket 2010 con al microfono Ciro De Lise.

Com. Stam.