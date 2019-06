Presentazione della Coppa Italia 2019 Trofeo Enway

Si è tenuta ieri, presso la storica sede di Lungotevere in Augusta del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, la conferenza stampa di presentazione della 35ma edizione della Coppa Italia di Vela d’Altura e della seconda edizione della Coppa Italia per Club – Trofeo ENWAY, in programma a Porto Ercole dal 4 al 6 di ottobre.

La squadra del Tevere Remo in virtù della vittoria per Club 2018, come da regolamento, ha acquisito il diritto di scegliere dove organizzare la manifestazione 2019 e, di concerto con l’UVAI, ha siglato un accordo di collaborazione con il CNVA. Il Comitato Organizzatore sarà quindi composto da: Unione Vela d’Altura Italiana, Reale Circolo Canottieri Tevere Remo e Circolo Nautico e della Vela Argentario, in collaborazione con Vele al Vento Asd e con il patrocinio del Comune di Monte Argentario

Questa importante regata, ultima prova valida per il Trofeo Armatore dell’anno 2019, riserverà ai partecipanti uno dei campi di regata più belli d’Italia. Molti prestigiosi Circoli hanno già aderito mettendo in gioco i loro migliori elementi, proponendosi con squadre agguerrite che si sfideranno fino all’ultimo bordo per conquistare la Coppa Italia per Club-Trofeo Enway (riservata a due imbarcazioni che corrono sotto lo stesso guidone). A darsi battaglia ci saranno anche molti armatori che si sfideranno per aggiudicarsi la tradizionale Coppa Italia di Vela d’Altura (assegnata all’imbarcazione che otterrà il migliore punteggio sommando le classifiche ORC e IRC). Le imbarcazioni, grazie al contributo del Comune del Monte Argentario, saranno ospitate presso i pontili di Porto Ercole, dove verrà allestito il Villaggio Coppa Italia

Alla conferenza stampa erano presenti il Presidente dell’UVAI Fabrizio Gagliardi e i vertici dell’Associazione, il Presidente della IV Zona FIV Giuseppe d’Amico, il Vicepresidente della II Zona FIV Alessandro Testa, il Presidente del RCCTR Giuseppe Maria Toscano, il Presidente del CNVA Claudio Boccia, Alessandro Runci di ENWAY, rappresentanti delle Istituzioni del mondo della vela e del mondo politico.

Tutti hanno sottolineato la grande soddisfazione che questo evento riesce a dare alle entità coinvolte e si sono impegnati a fare il massimo per la riuscita della manifestazione. Non è di tutti i giorni il coinvolgimento di due zone federali e di due prestigosi circoli nell’organizzazione condivisa di un’importante regata di altura. Come ha detto il presidente UVAI Fabrizio Gagliardi il successo della Coppa Italia è determinato proprio dal coinvolgimento di diversi territori e sodalizi prestigiosi. Alessandro Runci di Enway ha ribadito che la scelta di supportare nuovamente la Coppa Italia è stata determinata anche dall’innovativa formula della regata che molto si lega con la mission del brand. L’importanza di questa manifestazione è stata recepita e apprezzata dal Comune di Monte Argentario che, oltre al patrocinio, ha messo a disposizione dell’organizzazione i pontili di Porto Ercole

IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Venerdì 4 ottobre ore 10:00-18:00 Perfezionamento iscrizioni e controlli di stazza c/o segreteria di regata – Villaggio Coppa Italia

Sabato 5 ottobre ore 08:00/10:00 Perfezionamento iscrizioni e controlli di stazza c/o segreteria di regata – Villaggio Coppa Italia ore 10:00 Briefing per gli equipaggi

ore 12:00 Regate sulle boe

ore 20:00 Crew Party c/o Circolo Nautico e della Vela Argentario Domenica 6 ottobre ore 12:00 Regate sulle boe La consegna dei trofei Coppa Italia e Coppa Italia per Club avrà luogo

venerdì 11 ottobre 2019 alle ore 18:00 presso la sede del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, in occasione della Premiazione dell’Armatore dell’anno 2019.

Enway, già da tempo impegnata nel mondo della vela, è una consolidata realtà nel mercato delle soluzioni e dei servizi di Information & Communication Technology. L’azienda risponde alle nuove sfide del mercato con rapidità, flessibilità e professionalità, proponendo un modello adattabile ed in continua evoluzione: l’Enway IT Machine”. • Struttura solida in grado di garantire ai clienti una copertura end to end, dal processo alla tecnologia; • Interfaccia commerciale diretta verso i mercati Insurance, Banking, Telco, Energy & Utilities; • Competence Center interni, per garantire sicurezza, competenza e professionalità in tutti i progetti; • L’Ingegneria dell’offerta favorisce l’aggiornamento della proposition aziendale, lo studio costante dei trend di mercato e l’integrazione delle Business Unit.

Il Regolamento della Coppa Italia di Vela d’Altura

La Coppa Italia di Vela d’Altura, istituita dall’Associazione di Classe nel 1984, assegna l’ambito trofeo all’imbarcazione che totalizza il migliore punteggio nella combinazione delle classifiche stilate con i sistemi di stazza ufficiali in vigore almomento dell’evento. Attualmente tale calcolo viene determinato dalla somma algebrica della classifica overall ORC e di quella overall IRC, mantenendo i punti conseguiti nei due sistemi. A decorrere dall’edizione 2018 l’UVAI ha istituito anche un secondo trofeo riservato ai Club degli armatori partecipanti alla manifestazione, denominato “Coppa Italia per Club”. Per concorrere al titolo ogni Club deve essere presente con almeno due imbarcazioni di cui una appartenente alle classi ORC A-1-2, e l’altra alle classi ORC 3-4-5. I responsabili di eventuali barche charterizzate dovranno produrre idonea documentazione di tale charterizzazione. Il Circolo che intende concorrere alla Coppa Italia per Club deve trasmettere, prima della chiusura delle iscrizioni, un elenco delle imbarcazioni che correranno con il proprio guidone, indicando l’armatore/charterizzante di ognuna di tali imbarcazioni, il quale dovrà risultare regolarmente tesserato presso il Circolo medesimo. La classifica per Club viene stilata sommando i risultati migliori delle imbarcazioni di ogni società, appartenenti alle classi sopra citate, estrapolati dalla classifica generale della Coppa Italia riservata agli armatori. Non ci sono limiti di partecipazione per le imbarcazioni dello stesso circolo,verranno però prese in considerazione solo le migliori classificate nei due gruppi. Il Club vincitore del trofeo potrà esporlo presso la propria sede per un anno e acquisirà il diritto ad organizzare l’edizione successiva della Coppa Italia presso la propria base nautica, o presso altra location prescelta, purché queste rispettino i vincoli logistici stabiliti dall’Associazione di Classe per l’organizzazione di eventi di tale tipologia.

