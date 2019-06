Le classifiche provvisorie dei Senior vedono avanti Morandin nella Solo Dance e Ghiroldi nel Libero

Giornata di transizione, dunque senza medaglie, quella che si è svolta oggi al palasport di Ponte di Legno per i Campionati Italiani. Nel pomeriggio, infatti, si sono viste la Style Dance della Solo Dance Senior maschile e a seguire lo Short Program Senior donne.

Per quanto riguarda gli uomini della Solo Dance la classifica provvisoria, in attesa della gara di domani con inizio alle 16.25, vede in testa Daniel Morandin dell’Asd Pattinaggio Art. S. Vito, secondo posto per Mattia Qualizza in forza allo Sporting Treviso A.P.D. e terzo per Andrea Bassi del P.F. Progresso Fontana Asd.

Allo stesso modo per le donne Senior la classifica provvisoria si presenta così composta: Letizia Ghiroldi dell’As Dilettantistico Pattinaggio Travagliato, Rebecca Tarlazzi dell’Asd Unione P.va Persicetana e Michela Cima del Pattinaggio Cornate D’Adda Asd. Domani alle 19.25 scenderanno in pista per il libero gli ultimi due gruppi delle Senior donne, mentre i primi gareggeranno a partire dalle 13. Nella serata di domani si terranno anche le rispettive premiazioni, sia per la Solo Dance Seniores maschile sia per Libero Seniores Femminile.

E a fare il punto della situazione sono Ivano Fagotto, responsabile della Commissione settore artistico della FISR, e Fabio Hollan, CT della Nazionale azzurra: “Questi sono i primi Campionati Italiani valutati con il nuovo sistema RollArt. Sicuramente con quest’ultimo il livello tecnico si sta alzando permettendo un’analisi più approfondita di tutti gli elementi dei programmi presentati nelle competizioni rispetto al passato. Siamo in una fase di pieno lavoro iniziale perciò con il tempo e con le nuove gare ci sarà la possibilità di portare accorgimenti migliorativi. Siamo all’inizio, ci vogliono pazienza e serenità per affrontare il cambiamento, ma la direzione è quella giusta. In questi giorni, pur con la consapevolezza che c’è molto lavoro da fare, attorno al campo di gara abbiamo riscontrato curiosità, interesse ed entusiasmo nell’affrontare assieme questa nuova avventura”.

Com. Stam.

Foto di Raniero Corbelletti