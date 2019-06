Podismo: Azzurra Agrusa e Lorenzo Abbate poker servito al 9° Trofeo Pani ed Altari BioRace Città di Salemi

Salemi (TP). Grande successo per la nona edizione del Trofeo Pani ed Altari Città di Salemi che va in archivio con le vittorie assolute di Azzurra Agrusa e Lorenzo Abbate, che per la quarta volta scrivono il proprio nome nel prestigioso albo d’oro dell’evento podistico salemitano siglando un fantastico poker.

La gara organizzata in modo eccellente dalla locale ASD Podistica Salemitana con la collaborazione della Proloco e l’AVIS , valida come terza prova ufficiale del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic, ha calamitato l’attenzione di centinaia di atleti provenienti da tutta la Sicilia e da numerose regioni del nord Italia tra cui il Piemonte e l’Emilia Romagna e proprio da quest’ultima regione che grazie all’atleta Fabio Gervasi tesserato per l’Atl. Castelnovo Monti è scaturito lo spettacolo agonistico che ha tenuto ed appassionato il numeroso pubblico presente nella centrale Piazza Libertà dove era allestita la zona partenza ed arrivo.

I 322 Atleti iscritti, che hanno sancito il nuovo record di partecipazione, alle 19:10 dopo lo star bene della Polizia Municipale e della Protezione Civile partivano per affrontare i quattro giri previsti del circuito di circa 1650 metri interamente ricavato nel cuore del meraviglioso centro storico di Salemi. Il circuito a detta dei partecipanti altamente tecnico e spettacolare è stato reso ancora più impegnativo dalle alte temperature, al primo giro transitava un gruppetto di atleti tra cui L. Abbate, S. Casarrubea, F. Gervasi, D. Cucchiara, F. Randazzo poco dietro P. Paladino, V. Messina ed E. Grumelli, al secondo giro rivoluzione in testa alla gara con il ritiro di S. Casarrubea che lasciava solitario al comando Lorenzo Abbate che con il crono di 22’27’’ tagliava vittorioso il traguardo resistendo alla rimonta di Fabio Gervasi che chiudeva la sua fatica in 22’48’’, buon terzo assoluto Dario Cucchiara in 23’24’’. Tra le donne vittoria solitaria di Azzurra Agrusa in 26’08’’, seconda Carla Grimaudo in 26’53’’ e terza Nathalie Martoglio in 28’51’’, quarta Fiorella Lascari in 30’19’’ e ottima quinta posizione assoluta di Valentina Caruccio in 30’50’’.

L’ottima organizzazione della ASD Podistica Salemitana presieduta da Alberto Caradonna è stata molto apprezzata dai partecipanti , una fantastica festa sportiva dove tutti sono stati protagonisti, la lunga cerimonia di premiazione ha visto coinvolti i primi arrivati assoluti M&F, i primi tre di ogni categoria e il nono assoluto classificato il forte atleta locale Ignazio Caruccio che riceveva un prezioso trofeo offerto dall’ Associazione Libertà Terapeutica, ad alternarsi alla consegna dei premi Assessori e Consiglieri della nuova amministrazione locale entusiasti per la buona riuscita dell’evento.

Un augurale brindisi, con un prestigioso vino DOC della rinomata Cantina Colomba Bianca tra le più grandi Cooperative Vitivinicole Siciliane, tra tutti i Presidenti delle Società partecipanti ha rallegrato ancora di più la spumeggiante serata. A conclusione il C.O. ringraziava tutti i protagonisti dell’iniziativa dai partner, alle forze dell’ordine, al servizio medico, ai volontari ed infine tutti gli atleti ed i rispettivi accompagnatori che hanno preferito la Città di Salemi per trascorrere un pomeriggio podistico ricco di passione ed accoglienza.

La classifica aggiornata del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre TOPO Athletic alla prova di Salemi (TP) su www.biorace.it

