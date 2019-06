Il Team di Spada in Grecia per la Rassegna Continentale Azzurri in pedana per difendere i cinque Titoli Europei del 2018

Psachna (GRE) – La squadra italiana di Compak Sporting del Commissario Tecnico Veniero Spada è arrivata ieri a Psachma in Grecia per prendere parte al 25° Campionato Europeo della specialità non olimpica.

La gara vera e propria inizierà giovedì 13 giugno con i primi 50 piattelli e proseguirà con due serie al girono fino a domenica 16 giugno. Da questa mattina il Team Azzurro avrà la possibilità di prendere confidenza con le pedane grazie agli allenamenti liberi.

“Tutti i componenti della squadra sono molto motivati e pronti a fare del loro meglio – ha commentato il CT prima della partenza – Lo scorso anno tornammo a casa con 5 titoli di Campione Europeo, tre argenti ed un bronzo. Questo risultato ci pone sotto i riflettori. Siamo noi la squadra da battere”.

Questi i tiratori che vestiranno la maglia azzurra nella gara greca: Samuele Sacripanti di Amelia (TR), Michale Spada di Fabro (FR), Campione Europeo uscente, e Daniele Valeri di Spoleto (PG), lo scorso anno medaglia d’argento, per la squadra maschile, Arianna Bonigolo di MNira (VE), Carla Flammini di Bellante (TE) e Daniela Mazzocchi di Sangiano (VA) per quella femminile, Cristian Camporese di Padova (PD), Massimiliano Marri di Solarino (SR) e Cristian Morbidelli di Senigaglia (AN) per quella degli Junior, Gianfranco Bizzieri di Ponte Buggianese (PT), Mauro Bosi di Castrocaro Terme (FC) e Carlo Sestini di Empoli (FI) per quella dei Senior, Giancarlo Covini di Rottofreno (PC), Salvatore Valentini di Longiano (FI) e Giovanni Zamboni di Gavardo (BS), lo scorso anno medaglia d’argento, per quella dei Veterani e Enzo Gibellini di Borgosesia (VC) come unico nostro Master. In pedana tra i Senior ci sarà lo stesso Commissario Tecnico, impegnato nella difesa del titolo di qualifica dello scorso anno.

Com. Stam.