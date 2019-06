Corsa. Oltre 400 ragazzi parteciperanno ai Giochi Nazionali “Bruno Tiezzi”

Presto in scena l’edizione 2019 dei Giochi Nazionali per società “Bruno Tiezzi”. La corsa su pista piana si svolgerà a Fanano (MO) da giovedì 13 a sabato 15 giugno 2019. La struttura coperta, dunque, ospiterà oltre 400 giovani atleti tra gli 8 e gli 11 anni provenienti da numerose società di tutta Italia e suddivisi tra le categorie Giovanissimi ed Esordienti maschile e femminile.

I primi si cimenteranno in due gare di destrezza (Smile e Onda), “doppia sprint” e 5 giri in linea, mentre i secondi avranno le medesime prove di destrezza, la “doppia sprint” e 8 giri in linea. La manifestazione si chiuderà sabato sera alle 20.45 con la cerimonia di premiazione e la festa finale per tutti gli atleti. “I Giochi Nazionali per società “Bruno Tiezzi” non sono altro che un’attività dedicata ai giovani – spiega il responsabile federale del settore tecnico corsa, Antonio Grotto -. La differenza sta nella composizione delle batterie; oltre all’età, infatti, i ragazzi vengono suddivisi in base alle capacità. Ogni atleta avrà la possibilità di gareggiare con coetanei di pari grado e questo significa non vincere sempre o non perdere sempre, ma imparare a lottare mettendoci tutto l’impegno possibile per chiudere al meglio la prova. Per questo la formula Tiezzi è diventata tale ed è stata accettata e introdotta dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici proprio con questo nome. Lo scopo è rendere la competizione più equa: non si vuole creare dei campioni a 9 anni, ma sostenere il movimento e coltivare i futuri talenti con il giusto metodo”.

L’evento sarà trasmesso live streaming sulla FISRTV nelle giornate di venerdì e sabato. Le dirette inizieranno alle 8.45 in entrambi i giorni e termineranno con la fine delle attività in programma.

Programma “Bruno Tiezzi”

Giovedì 13 giugno

15.00 ritiro numeri e pacchi gara

15.30 pista a disposizione per prove tecniche per tutte le categorie

18.30 briefing multimediale dirigenti e cocktail di benvenuto

21.00 sfilata di presentazione degli atleti con partenza dal centro di Fanano

Venerdì 14 giugno

8.35 ritrovo giuria e concorrenti

Prove tecniche riservate cat. Giovanissimi f

8.45 Giov. f – Destrezza 2 – “Onda”

A seguire: Giov. m – Destrezza 2 – “Onda”

Esord. f – Destrezza 2 – “Onda”

Esord. m – Destrezza 2 – “Onda”

Prima di ogni categoria sono previsti 10′ di prove tecniche

15.20 ritrovo giuria e concorrenti

Prove tecniche riservate cat. Giovanissimi f

15.30 Giov. f – 2 giri sprint – “Doppia Sprint”

A seguire: Giov. m – 2 giri sprint – “Doppia Sprint”

Esord. f – 2 giri sprint – “Doppia Sprint”

Esord. m – 2 giri sprint – “Doppia Sprint”

Prima di ogni categoria sono previsti 10′ di prove tecniche

Sabato 15 giugno

8.35 ritrovo giuria e concorrenti

Prove tecniche riservate cat. Giovanissimi f

8.45 Giov. f – Destrezza 1 – “Smile”

A seguire: Giov. m – Destrezza 1 – “Smile”

Esord. f – Destrezza 1 – “Smile”

Esord. m – Destrezza 1 – “Smile”

Prima di ogni categoria sono previsti 10′ di prove tecniche

15.05 ritrovo giuria e concorrenti

Prove tecniche riservate cat. Giovanissimi f

15.15 Giov. f – 5 giri in linea

A seguire: Giov. m – 5 giri in linea

Esord. f – 8 giri in linea

Esord. m – 8 giri in linea

Prima di ogni categoria sono previsti 10′ di prove tecniche

20.45 Cerimonia di premiazione e Festa Finale

N.B.: il programma e gli orari potrebbero variare in funzione dell’effettivo numero degli atleti partecipanti

