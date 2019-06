Nespoli 6° e mixed team 4° dopo la prima giornata Domani primo turno di eliminatorie a squadre per il pass Olimpico

Conclusa la prima giornata dei Mondiali di ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. Nespoli sesto e il mixed team quarto, sono questi i migliori risultati dell’Italia nell’arco olimpico.

Domani esordio dei compound e il primo turno a squadre in vista di Tokyo 2020. Mauro Nespoli ai Mondiali in Olanda. Conclusa a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda, la prima giornata dei Campionati Mondiali di tiro con l’arco tutta dedicata all’arco olimpico. Buone indicazioni per l’Italia dopo le settantadue frecce di Ranking Round, Mauro Nespoli è sesto nell’individuale, mentre il mixed team è quarto e accede direttamente agli ottavi.

Straordinaria la coreana Kang che mette a segno il nuovo record mondiale sulle 72 frecce nel ricurvo femminile individuale.

Per la qualificazione a Tokyo 2020 entrambi i terzetti domani mattina dovranno partire dai 12esimi di finale: Marco Galiazzo, Mauro Nespoli e David Pasqualucci affronteranno la Malesia (Mohamad, Nor Hasrin, Zolkepeli), mentre Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi se la vedranno con la Mongolia (Altangerel, Bishindee, Ganbold). Per raggiungere il pass Olimpico valido per l’individuale, la squadra e il misto le formazioni azzurre devono superare il turno e poi, mercoledì, battere agli ottavi rispettivamente la Cina e la Gran Bretagna.

I RISULTATI DELL’ARCO OLIMPICO MASCHILE – Mauro Nespoli si piazza al sesto posto nella ranking round dell’arco olimpico maschile con 691 punti al termine delle prime 72 frecce dei Mondiali di ‘s-Hertogenbosch. L’azzurro è già nei primi dieci dopo la prima metà della gara ma è nella seconda che mette il turbo e riesce a far segnare addirittura il terzo miglior punteggio in assoluto (347). La magnifica gara di ranking round permette all’aviere della Nazionale di entrare nel tabellone degli scontri individuali direttamente dal terzo turno, i sedicesimi di finale.

Con 663 punti è 57° David Pasqualucci che inizierà la sua corsa nelle sfide individuali contro lo statunitense Jack Williams. Per Marco Galiazzo le 72 frecce di ranking round si concludono con il punteggio di 655 che valgono la posizione numero 81. L’olimpionico affronterà al primo scontro diretto l’australiano Taylor Worth.

In cima alla classifica generale c’è il coreano Lee Woo Seok con 696 punti, il primo posto è arrivato dopo un lungo inseguimento con sorpasso alle ultime frecce sullo statunitense Brady Ellison (695). In terza posizione si piazza l’altro atleta della Corea del Sud Lee Seungyun (693).

QUALIFICAZIONE OLIMPICA – Tra le squadre l’Italia di Nespoli, Pasqualucci e Galiazzo è dodicesima con 2009 punti e inizierà la sua corsa verso le medaglie iridate domani alle 10,15 con la Malesia (Mohamad, Nor Hasrin, Zolkepeli) ai dodicesimi di finale. Il torneo a squadre del ricurvo è di fondamentale importanza, le prime otto squadre dei Mondiali di ‘s-Hertogenbosh infatti saranno automaticamente qualificate alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, sia per la competizione a squadre che per quella individuale. Per ottenere il pass l’Italia dovrebbe quindi passare il primo turno e poi, agli ottavi – che si disputeranno nel pomeriggio di mercoledì 12 – battere la Cina (Ding, Feng, Wei), che ha ottenuto l’accesso diretto al secondo turno in virtù del 5° punteggio in qualifica (2022 punti).

Nella classifica dei terzetti al termine delle mattinata comanda la Corea del Sud con uno stratosferico 2082, quasi cinquanta punti in più di Olanda e Taipei Cinese rispettivamente seconda e terza con 2034.

I RISULTATI DELL’ARCO OLIMPICO FEMMINILE – Inizia subito con il botto il Mondiale dell’arco olimpico femminile. Dopo le 72 frecce di ranking round la coreana Kang Chae Young migliora il suo record del mondo di un punto, mettendo a referto il punteggio di 692.

La migliore delle azzurre è Tatiana Andreoli con 663 punti e il diciottesimo posto in classifica, al primo turno per lei c’è la sfida con la cilena Isabella Bassi.

Lucilla Boari chiude la giornata con 650 punti e la 42esima posizione, la sua prima avversaria sarà l’estone Triinu Lilienthal, mentre Vanessa Landi è cinquantacinquesima con 644 punti e sfiderà al primo turno la brasiliana Ane Marcella Dos Santos.

Nella classifica a squadre la formazione femminile azzurra si classifica dodicesima con 1957 punti in una graduatoria che vede al primo posto la Corea del Sud (2041), al secondo la Cina (2035) e al terzo Taipei (1998). L’Italia domani alle 10,15 affronterà al primo turno la Mongolia (Altangerel, Bishindee, Ganbold) e se dovesse passare poi sfiderà la Gran Bretagna (Bettles, Folkard, Pitman) per entrare ai quarti di finale che garantiscono la qualificazione alle prossime Olimpiadi.

I RISULTATI DEL MIXED TEAM – Il mixed team dell’Italia si piazza al quarto posto con 1354 punti dietro solamente a Corea del Sud (1388), Taipei (1368) e Cina (1357). L’Italia scenderà in campo con Nespoli e Landi ed entrerà in tabellone direttamente dagli ottavi di finale dove aspetta la Malesia (Ghapar, Mohamad).

IL PROGRAMMA DI DOMANI – La seconda giornata di gare ai Mondiali olandesi vedrà scendere subito in campo le squadre dell’olimpico per il primo turno di scontri diretti, poi toccherà ai match individuali fino ai 24esimi di finale. Nel pomeriggio esordio dei compound con le frecce di ranking round che vedranno sulla linea di tiro Sergio Pagni, Federico Pagnoni, Viviano Mior, Marcella Tonioli, Irene Franchini e Sara Ret. Successivamente si disputeranno i 12esimi a squadre che saranno fondamentali per affrontare mercoledì gli ottavi e ottenere la qualificazione Olimpica.

