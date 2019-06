Azzurrini a segno anche con le Coppie Miste Nel Trap d’oro Littamè-Ferrari e di bronzo Ragazzini-Marongiu

Orimattila (FIN) – Anche l’ultima gara dell’11° International Junior Grn Prix di Orimattila si conclude con due medaglie per l’Italia under 20.

A brillare nella competizione dedicata alle Coppie Miste, nuovo evento olimpico a partire da Tokio 2020, i nostri giovani tiratori hanno dato lezione.

Nella Fossa Olimpica Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo e Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD) non hanno avuto rivali. Con 97/100 nella qualificazione e 45/50 nella finale si sono messi al collo un meritatissimo oro davanti agli avversari indiani, secondi con 93/100 e 39/50, ed ai compagni di squadra Gaia Ragazzini e Matteo Marongiu, terzi con 89/100 e 30/40.

Da finale anche la prova del team formato da Greta Luppi di Crevalcore (BO) e Matteo D’Ambrosi di Sarno che, entrati in finale con 87/100, non sono saliti oltre la quinta posizione con 20/30.

Occasione mancate, anche se non di molto, per l’unico team misto in gara nello Skeet. Cristian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina (PT) e Giada Longhi (Esercito) di Roccaranieri (RI) hanno chiuso la loro esperienza finlandese con il punteggio 85/100, due piattelli in meno di quelli necessari per accedere alla finale.

Chiuso l’appuntamento di Orimattila gli azzurrini si preparano già per la seconda gara del circuito che farà tappa a Porpetto (UD) dal 22 al 24 giugno, dove è già tutto pronto per accolgiere i migliori tiratori in erba del pianeta. La terza ed ultima sarà a Suhl (GER) dal 12 al 20 luglio in occasione della Coppa del Mondo Juniores della ISSF.

RISULTATI

Trap Mixed Team: 1^ ITALIA (Sofia LITTE’ – Lorenzo FERRARI) 97/100 -. 45750; 2^ INDIA (Manisha KEER – Vivaan KAPOOR) 93/100- 39/50; 3^ ITALIA (Gaia RAGAZZINI – Matteo MARONGIU) 89/100 – 30/40; 5^ ITALIA (Greta LUPPI – Matteo D’AMBROSI) 87/100 – 20/30.

Skeet Mixed Team: 1^ GERMANIA (Eva Tamara REICHERT – Christopher HONLOMP) 92/100 – 50/50; 2^ REP.CECA (Dominika BROZKOVA – Richard KILKA) 94/100 – 45/50; 3^ REP.CECA (Denisa ZEDKOVA – Josef STANSKY) 87/100 (+3) – 39/40; 8^ ITALIA (Giada LONGH – Cristian GHILLI) 85/100.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Maschile: Matteo D’Ambrosi di Sarno (SA); Lorenzo Ferrari (Fiamme Oro) di Provaglio d’Iseo (BS); Matteo Marongiu (Fiamme Oro) di Sassari.

Femminile: Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD); Greta Luppi di Crevalcore (BO); Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Conselice (RA).

Tecnico: Antonello Iezzi.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Maschile: Cristian Ghilli (Fiamme Oro) di Montecatini Val di Cecina (PI); Andrea Lapucci di Monsummano Terme (PT); Aniello Trinchese (Fiamme Oro) di Cicciano (NA).

Femminile: Giada Longh (Esercito) di Roccaranieri.

Tecnico: Andrea Filippetti.

Com. Stam.