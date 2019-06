L’Italia vince l’Hempel World Cup Series Nations Trophy 2019 alla finale di Hempel World Cup Series a Marsiglia

Ricco bottino per la squadra azzurra arriva la sesta medaglia, un oro a Giovanni Coccoluto nei laser

Un’altra medaglia d’oro si aggiunge al già ricco paniere italiano della trasferta marsigliese della Finale di World Cup Series 2019, è quella di Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza) nel Laser Standard.Già primo in classifica ieri, è stato premiato con la medaglia d’oro oggi, dopo che il Comitato di Regata ha cancellato la loro Medal Race, con lui sul podio il singaporiano Ryan Lo e lo sloveno Zan Luka Zelko. “Sono molto felice di questa settimana – dichiara Giovanni Coccoluto – è stato un ottimo allenamento con vento forte in previsione del mondiale 2019 ai primi di luglio a Sakaiminato in Giappone, sarà bello poterci andare dopo aver fatto bene questa settimana, ho avuto ottime sensazioni a bordo.” Una giornata difficile quella odierna, nella futura sede olimpica di Parigi 2024, cielo coperto da una fitta coltre di nuvole e neanche un alito di vento. Con il limite per l’ultima partenza stabilito per le 16:30, intorno alle 14 è stata cancellata la Medal Race dei Laser Radial, l’ultima in programma per oggi. Silvia Zennaro (SV Guardia di Finanza) chiude quindi in quinta posizione, Carolina Albano (RYCC Savoia) è sesta, complice una squalifica e una doppia bandiera gialla nelle due prove di ieri, in una serie che l’aveva vista inizialmente in testa, e Francesca Frazza (FV Peschiera) è settima. Mentre annullavano la prova a punteggio doppio dei Finn, confermando i primi tre di ieri (i kiwi Andy Maloney e Josh Junior e lo svedese Max Salminen), scendevano in acqua i 470 maschili con gli italiani Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare). Diversi tentativi di partenza con vento leggero e tutt’altro che stabile, finché verso le 16 sono partiti e Ferrari/Calabrò hanno chiuso la Medal Race in seconda posizione confermando il settimo posto generale. Poco dopo è stata la volta delle ragazze del doppio olimpico femminile, con le azzurre Benedetta Di Salle e Alessandra Dubbini (Marina Militare/SV Guardia di Finanza) che sono state fatte andare in acqua per una lunga attesa prima di partire non appena si è conclusa la prova dei ragazzi. Il vento leggero e ballerino non è piaciuto alle azzurre che hanno chiuso in nona posizione e perdono due posizioni in classifica generale, chiudendo none. Si conclude comunque con un ottimo bottino la Finale di World Cup Series 2019.Tre medaglie d’oro, Mattia Camboni (GS Fiamme Azzurre) nell’RS:X, Vittorio Bissaro e Maelle Frascari (GS Fiamme Azzurre/CC Aniene) nei Nacra 17 e Giovanni Coccoluto (SV Guardia di Finanza) nei Laser; una medaglia d’argento, Daniele Benedetti (SV Guardia di Finanza) negli RS:X; e due medaglie di bronzo Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza) negli RS:X e Ruggero Tita e Caterina Banti (SV Guardia di Finanza/CC Aniene) nei Nacra 17. Ed è proprio grazie agli ottimi risultati della squadra italiana, guidata dal Direttore Tecnico Michele Marchesini, che il presidente Francesco Ettorre è stato premiato dal presidente francese Nicolas Hénard come nazione di maggior successo all’evento marsigliese, l’Hempel World Cup Series Nations Trophy 2019. “Una settimana strepitosa con tantissimi ragazzi in Medal Race e moltissime medaglie – commenta il presidente FIV Francesco Ettorre – veramente giornate incredibili e poi il premio come miglior nazione mi dà una gioia enorme per come i ragazzi hanno gestito la settimana. Sono molto soddisfatto perché tutti, dai tecnici ai ragazzi stanno facendo del loro meglio, la squadra è molto compatta e in questa settimana l’abbiamo dimostrato. Guardiamo avanti, ci sono molti appuntamenti importanti che ci aspettano, ma se questo è il punto di partenza so che sapremo affrontarlo al meglio.”

foto @Sailing Energy/World Sailing

Com. Stam.