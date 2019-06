Rolex Giraglia 2019 – al via le regate costiere

Arrivata la flotta dalla regata Sanremo-Saint Tropez, vittoria per l’equipaggio di X-Wave in ORC e di Solsting in IRC. Nel golfo di Saint Tropez una magnifica giornata di vento ha accolto i regatanti che ne hanno approfittato per allenarsi in vista della partenza delle regate inshore

La giornata di sabato è stata interpretata in vari modi dai regatanti che hanno iniziato ad affollare il golfo di Saint Tropez. Con i 104 scafi iscritti alla Sanremo-Saint Tropez, partiti alla mezzanotte di ieri, che hanno iniziato ad arrivare nella mattinata. 11:04:51 il tempo reale di Ange Transparent, lo Swan 45 che primo ha tagliato la linea d’arrivo a Saint Tropez – con una doppietta dei ‘piccoli’ nelle due divisioni ORC e IRC. Risultati finali che hanno visto la vittoria in tempo compensato di X-Wave, l’X 332 di Marco Roccatagliata nella divisione ORC, e del Grand Soleil 34.1 Solsting di Stanislav Pechenkin.Pomeriggio di riposo per questi equipaggi, impegnati tutta la notte nella regata costiere – mentre giornata di allenamenti intensi nel golfo per il resto della flotta che ha approfittato di una bella brezza moderata per la messa a punto finale di barca ed equipaggio.Il primo a tagliare il traguardo della Leg 1 della Rolex Giraglia è stato lo Swan 45 Ange Transparent, arrivato a Saint Tropez alle 11:03 di questa mattina dopo poco più di 11 ore di regata. “Siamo riusciti a mantenere sempre una buona velocità – commenta a caldo Vittorio Zaoli, timoniere a bordo dello Swan 45 – ci siamo tenuti a circa 6 miglia dalla costa, per evitare buchi di vento, e abbiamo camminato sempre bene. Un rinforzo di vento poco prima del Golfo di Saint Tropez ci ha consentito una bella volata finale“. Un ulteriore rinforzo del vento, giunto in tarda mattinata, ha però favorito i piccoli rimasti più indietro, che hanno così avuto modo di ‘raggiungere’ in tempo compensato gli scafi più veloci.I giochi cominciano dunque domani, con lo start alle 11:00 per la 3 giorni di regate costiere e per lo spettacolo delle 297 barche che da domani coloreranno il golfo di Saint Tropez.Con queste parole, il Presidente della Société Nautique de Saint-Tropez Tony Oller, ha accolto i regatanti della Rolex Giraglia nelle acque di casa: “La SNST è sempre felice ed entusiasta di co-organizzare questo prestigioso evento con lo Yacht Club Italiano. Sono molto soddisfatto di questa collaborazione tra i tre club storici che sono lo Yacht Club Italiano, lo Yacht Club de Monaco e la Société Nautique de Saint-Tropez. C’è sempre stata una grande intesa tra questi tre club e il fatto di arrivare a Monaco quest’anno perfeziona questo collegamento e questa atmosfera. Con un partner prestigioso, la Rolex Giraglia è sempre più moderna e più partecipata. Occhi puntati sulle barche molto belle come il Maxi Rambler che vuole battere il record in tempo reale nella regata offshore. Essendo un habitué delle regate e soprattutto de Les Voiles de Saint-Tropez, dedico un pensiero speciale a Pier Luigi Loro Piana e alla sua barca a vela My Song che ha subito un triste incidente. E non dimentichiamo tutti i volontari del SNSM, tutti questi uomini e donne che danno la vita per venire in soccorso dei marinai in ogni momento. Pensiamo soprattutto alle famiglie dei tre soccorritori che sono morti durante un’operazione presso Les Sables-d’Olonne il 7 giugno durante la tempesta Miguel“.

World Oceans Day

Il primo giorno della Rolex Giraglia corrisponde anche con il World Oceans Day, la giornata mondiale dedicata alla salvaguardia degli oceani. Il mare che unisce è anche uno degli impegni di questa regata, un evento che riunisce migliaia di velisti in rappresentanza di oltre 30 nazioni differenti, tutti pronti a fare la loro parte per preservare il bene più prezioso, il mare.

SLAM sponsor tecnico dell’edizione 2019

Slam, grazie a un accordo con lo Yacht Club Italiano, quest’anno ha creato una limited edition dedicata a questo importante evento: t-shirt con stampa del percorso della regata d’altura, maglia tecnica, giacche da vela, cappellini, cinture, occhiali da sole e una particolare borraccia sono state prodotte da Slam con il marchio ufficiale della Rolex Giraglia. La limited edition sarà acquistabile dal 23 maggio al 30 giugno on-line e nei flagshipstore Slam a Genova, Sanremo e Monaco mentre a Saint Tropez sarà allestito uno stand al villaggio della Rolex Giraglia.

Classifiche complete qui.

Photo : Rolex/Studioborlenghi