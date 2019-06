GolfSixes: vince la Thailandia, quarta l’Italia (E.Molinari-Gagli) Gli asiatici hanno battuto in finale l’Inghilterra. Al terzo posto la Spagna

L’Italia (Edoardo Molinari-Lorenzo Gagli) ha ottenuto un bel quarto posto nel GolfSixes, torneo innovativo dell’European Tour disputato all’Oitavos Dunes, a Cascais in Portogallo.

La gara, svoltasi su match play di sei buche, è stata vinta dalla Thailandia (Thongchai Jaidee/Phachara Khongwatmai) che in finale ha superato nello spareggio (2-1) l’Inghilterra di Tom Lewis/Paul Waring. Nella finale per il terzo posto gli azzurri hanno ceduto per 0-3 alla Spagna (Jorge Campillo/Nacho Elvira)

Nella prima giornata si è svolta la fase a gironi tra le 16 formazioni ammesse, divise in quattro gruppi (promosse le prime due di ciascuno). L’Italia è giunta seconda nel “D” con cinque punti alle spalle della Spagna (p. 7) dopo aver superato la Danimarca (Joachim B. Hansen/Jeff Winther) per 2-1 e aver pareggiato per 2-2 con il team iberico e per 0-0 con il Sudafrica (Brandon Stone/George Coetzee), che è valso l’accesso ai quarti. Nel primo match a eliminazione diretta E. Molinari e Gagli hanno sconfitto per 2-1 la Francia (Matthieu Pavon/Romain Wattel), poi sono stati battuti per 3-0 dall’Inghilterra nella semifinale, mentre nell’altra i vincitori hanno regolato gli spagnoli (1-0).

Da ricordare la “hole in one” di Thongchai Jaidee che ha chiuso il conto alla sesta buca (par 3, metri 150) contro l’Irlanda (Paul Dunne/Gavin Moynihan), che difendeva il titolo, messa fuori gioco con un 3-1 e terza nel girone “C” vinto dagli stessi thailandesi.

In campo anche due formazioni femminili, uscite nella qualifica, quella tedesca con Esther Henseleit/Laura Fuenfstueck e l’altra inglese con Meghan MacLaren/Florentyna Parker. Tra le altre novità dell’evento l’utilizzo di droni e di un sistema laser che ha permesso di misurare distanza e forza dei colpi.

CAMPIONATI NAZIONALI STROKE PLAY: TITOLI A CELLI E A NOBILIO – Filippo Celli (Olgiata) e Alessia Nobilio (Ambrosiano) hanno vinto i Campionati Nazionali Dilettanti e Femminili dedicati ai due grandi fratelli del golf italiano, Franco Bevione e Isa Goldschmid.

Nella gara maschile – Trofeo Franco Bevione – al Golf Nazionale (par 72), Filippo Celli ha operato una clamorosa rimonta finale e con un 66 (-6) e lo score di 285 (75 71 73 66, -3) ha recuperato i sei colpi di ritardo che aveva da Pietro Bovari (Ambrosiano) e poi lo ha superato di un colpo, secondo con 286 (-2). Al terzo posto con 292 (+4) Riccardo Leo (Royal Park I Roveri). Celli, 19 anni da compiere, è al primo titolo individuale dopo aver fatto parte del team dell’Olgiata a segno nella Torneo di Qualifica a squadre (2018) e nel Campionato Nazionale Ragazzi a squadre (2016).

Nel tornao femminile – Trofeo Isa Goldschmid – sul tracciato del Circolo del Golf Roma Acquasanta (par 71), Alessia Nobilio (282 – 68 72 69 73, -2) ha fatto corsa di testa senza mai lasciare chance alle avversarie. Avanti di otto colpi dopo tre giri, nel turno conclusivo si è limitata a controllare le avversarie. A cinque lunghezze Benedetta Moresco (Padova, 287, +3) e a sei Carolina Melgrati (Milano, 288, +4).

La Nobilio, che compirà tra poco 18 anni, vanta numerosi successi in campo internazionale con la maglia azzurra e in particolare ha ottenuto due titoli europei a squadre Girls e un mondiale Girls, sempre a squadre. Argento individuale ai Giochi Olimpici giovanili.

