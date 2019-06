Nazionale Femminile Domani a Saragozza le Azzurre sfidano il Belgio

Palla a due alle ore 18.00, diretta sulla pagina Facebook ItalBasket Crespi: “Atmosfera positiva per essere pronte all’esigenza del campo”

Dopo le due sfide con l’Ucraina, domani la Nazionale Femminile torna in campo a Saragozza (Spagna) per il suo terzo impegno ufficiale in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio).

Le Azzurre affrontano il Belgio alle ore 18.00 (diretta sulla pagina Facebook ItalBasket), l’altra semifinale vedrà in campo le padrone di casa della Spagna opposte alla Russia. Le finali si giocheranno domenica, alle 18.00 e alle 20.30.

Italia e Belgio si sono affrontate complessivamente 35 volte, 28-7 il bilancio in nostro favore. L’ultimo precedente a Praga nei Quarti di Finale dell’EuroBasket Women 2017, col successo del Belgio 79-66 (Meesseman 28, Zandalasini 23). A Saragozza coach Philip Mestdagh molto probabilmente dovrà fare a meno di Allemand e Wauters, in dubbio anche Kim Mestdagh e Meesseman, rientrate in questi giorni dagli Stati Uniti dove stanno giocando la stagione WNBA.

Così Marco Crespi. “Ogni giorno un obiettivo, così avevamo detto il primo giorno, così stiamo facendo. Atmosfera positiva per essere pronte all’esigenza del campo, per risolvere sempre di squadra”.

La Nazionale è atterrata a Barcellona alle 11.30, volando da Venezia, e poi ha raggiunto Saragozza dopo tre ore abbondanti di pullman. Allenamento in serata al “Principe Felipe”, l’impianto che ospiterà il torneo. In Italia sono rimaste Valeria Trucco, Laura Spreafico, Elisa Ercoli e Cecilia Zandalasini, che sta smaltendo i postumi della distorsione alla caviglia sinistra riportata qualche giorno fa in allenamento. Il gruppo tornerà a lavorare insieme a Broni (Pavia) a partire da lunedì 11.

All’EuroBasket Women l’Italia esordirà il 27 giugno con la Turchia. Il giorno dopo si tornerà in campo con l’Ungheria, il 30 la Slovenia. Tutte le partite si giocheranno alle 18.30 e saranno trasmesse in diretta su SkySportHD.

Le prime dei 4 gruppi accedono ai Quarti di Finale, seconde e terze spareggiano. In quel caso l’Italia incrocia le squadre del girone D (Belgio, Bielorussia, Russia e Serbia). La fase finale si giocherà a Belgrado. Le prime sei squadre dell’EuroBasket Women 2019 si qualificano per il torneo Pre-Olimpico che si terrà dal 2 al 10 febbraio 2020.

Italia-Belgio (Arena ‘Principe Felipe’ di Saragozza, ore 18.00)

Diretta sulla pagina FB ItalBasket

ITALIA

0 Caterina Dotto (’93, 1.70, Playmaker)

3 Nicole Romeo (’89, 1.66, Playmaker)

5 Gaia Gorini (’92, 1.81, Playmaker)

7 Giorgia Sottana (’88, 1.75, Guardia)

10 Francesca Dotto (’93, 1.70, Playmaker)

13 Valeria De Pretto (’91, 1.85, Ala)

14 Martina Crippa (’89, 1.78, Guardia)

19 Lorela Cubaj (’99, 1.93, Centro)

21 Giuditta Nicolodi (’95, 1.85, Ala)

23 Sabrina Cinili (’89, 1.91, Ala)

33 Olbis Andre Futo (’98, 1.86, Centro)

41 Elisa Penna (’95, 1.91, Ala)

All. Marco Crespi

BELGIO

5 Kim Mestdagh (’93, 1.79, guardia)

6 Antonia Delaere (’94, 1.80, ala)

8 Hatty Belobi Nawezhi (’94, 1.86, ala)

9 Marjorie Carpreaux (’87, 1.65, playmaker)

10 Laura Resimont (’98, 1.85, ala)

11 Emma Meesseman (’93, 1.92, centro)

12 Ann Wauters (’80, 1.94, centro)

13 Kyara Linskens (’96, 1.89, centro)

22 Hanne Mestdagh (’93, 1.78, guardia)

32 Heleen Nauwelaers (’96, 1.80, ala)

31 Manon Grzesinski (’95, 1.84, ala)

35 Julie Vanloo (’93, 1.72, playmaker)

42 Jana Raman (’91, 1.85, ala)

55 Julia Allemand (’96, 1.74, guardia)

Coach: Philip Mestdagh

I precedenti con le avversarie del torneo

Spagna

30 partite (17-13)

L’ultima partita: Mulhouse (Francia), 9 giugno 2017, Amichevole

Spagna-Italia 66-62

Belgio

35 partite (28-7)

L’ultima partita: Praga (Rep. Ceca, 22 giugno 2017, EuroBasket Women 2017

Belgio-Italia 79-66

Russia

19 partite (7-12)

L’ultima partita: Latina, 28 maggio 2017, Amichevole

Russia-Italia 65-50

EuroBasket Women 2019, il calendario

27 giugno

Italia-Turchia (ore 18.30, diretta SkySportHD)

28 giugno

Italia-Ungheria (ore 18.30, diretta SkySportHD)

30 giugno

Italia-Slovenia (ore 18.30, diretta SkySportHD)

2 luglio

Spareggio (Belgrado)

4 luglio

Quarti di Finale (Belgrado)

6 luglio

Semifinali (Belgrado

7 luglio

Finali (Belgrado)

Girone A

Gran Bretagna, Lettonia, Spagna, Ucraina

Girone B

Francia, Montenegro, Repubblica Ceca, Svezia

Girone C

ITALIA, Slovenia, Turchia, Ungheria

Girone D

Belgio, Bielorussia, Russia, Serbia

Com. Stam.