L’Italia conquista la settima carta per le Paralimpiadi di Tokyo2020

Giampaolo Cancelli ottiene la settima carta azzurra per le prossime Paralimpiadi di Tokyo 2020. Domani e domenica le finali dei Mondiali di ‘s-Hertogenbosh con sei possibilità di salire sul podio per gli azzurri, che nella seconda giornata hanno già ottenuto un argento con Giovanni Maria Vaccaro nel Visually Impaired 2/3.

Sale a sette il numero dei pass per le prossime Paralimpiadi di Tokyo 2020 ottenuti dall’Italia durante i Campionati Mondiali Para-Archery in svolgimento a ‘s-Hertogenbosch, in Olanda. Dopo aver conquistato ieri 2 pass nel ricurvo femminile e 1 nel maschile e 2 nel compound donne e 1 nel maschile, oggi grazie alle frecce di Giampaolo Cancelli gli azzurri si prendono anche il secondo pass per le Paralimpiadi nel compound maschile.

Cancelli ha partecipato al torneo secondario di qualificazione: bastava accedere ai quarti di finale, ma l’arciere azzurro non si è fermato e ha conquistato il bronzo.

LA CORSA DI CANCELLI VERSO TOKYO 2020 – La corsa verso il Giappone si è concretizzata grazie al successo per 143-140 con il malese Morogen Komoran agli ottavi di finale: il passaggio ai quarti dell’atleta bergamasco, in forza agli Arcieri Torrevecchia, è valso così il settimo pass italiano. Il torneo è poi proseguito e Cancelli ha superato ai quarti 141-137 il tailandese Comsan Singpirom. Successivamente è arrivata la sconfitta in semifinale da parte del turco Bulent Korkmaz 145-136, ma si è rialzato subito ottenendo il successo nella sfida per il bronzo contro il francese Eric Pereira 140-137.

Niente da fare nell’arco olimpico per Giulio Genovese eliminato agli ottavi del torneo secondario di qualificazione alle Paralimpiadi dall’arciere di Taipei Lung-Hui Tseng con il risultato di 6-0.

L’Italia ha comunque una ulteriore possibilità di volare a Tokyo. In ballo c’è infatti la carta per il W1 femminile: le azzurre conquisterebbero il pass se nella finale mixed team W1 di domani la Russia batte la Cina.

LE FINALI MONDIALI AZZURRE IN DIRETTA STREAMING – Dopo la giornata di oggi dedicata al solo torneo di qualificazione paralimpica, tra sabato e domenica entrano nel vivo i Mondiali Para-Archery con le finali individuali e squadre del compound. Tutti i match saranno trasmessi in diretta dal canale Youtube di World Archery (link in fondo alla notizia). L’Italia scenderà in campo sei volte per provare a prendersi le medaglie mondiali. Di seguito il programma delle finali azzurre:

Sabato 8 giugno

Ore 9,00: Finale per il bronzo a squadre maschile W1: ITALIA-RUSSIA

13,00: Finale per il bronzo a squadre femminile compound: ITALIA-RUSSIA

14,55: Finale per il bronzo compound mixed team: ITALIA-IRAN

15,44: Finale per il bronzo compound individuale femminile: SARTI-ANDRIEVSKAIA (RUS)

Domenica 9 giugno

Ore 9,00: Finale per il bronzo arco olimpico a squadre femminile: ITALIA-RUSSIA

11,15: Finale per l’oro arco olimpico mixed team: ITALIA-RUSSIA