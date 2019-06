A Cortini/Mills, Lucaroni/Tarlazzi e Paronetto i titoli italiani in palio oggi a Ponte di Legno

i sono da poco spente le luci al Palasport di Ponte di Legno, location del Campionato Italiano Libero – Coppie Artistico – Coppie Danza categorie Cadetti/Jeunesse/Juniores/Seniores – Solo Dance Divisione Internazionale categorie Juniores/Seniores che oggi ha visto andare in scena la quinta giornata di gare caratterizzata dal Libero delle Jeunesse F, delle Coppie Artistico Juniores e delle Coppie Artistico Seniores, che hanno visto i rispettivi titoli andare a Tommaso Cortini/Micol Mills, Luca Lucaroni/Rebecca Tarlazzi ed a Sofia Paronetto.

Le competizioni sono iniziate presto oggi, infatti, alle 13:00, dopo una mattinata dedicata alle prove pista non ufficiali, sono scese in pista 21 delle 31 atlete che prendevano parte alla competizione della categoria Jeunesse F. Un crescendo di emozioni ha caratterizzato queste prime esibizioni, in cui le atlete hanno messo in mostra tutta la loro grinta e la loro tecnica, dando vita a performance di livello, pur di migliorare la posizione in classifica ottenuta ieri con lo Short.

Dopo queste prime esibizioni si è svolto il Libero delle Coppie Artistico Juniores. Sette coppie, quelle che hanno preso parte a questa competizione, non paghe della prestazione di ieri e che hanno cercato di realizzare il disco della vita pur di accaparrarsi le ambite medaglie in palio. Al termine della gara, però, podio dello Short confermato e, quindi, ad aggiudicarsi l’Oro, e il titolo italiano di categoria, è stata la coppia Cortini Tommaso/Mills Micol dell’ASD Polisp. Rinascita Sport-Life/ASD P. Orizon, mentre l’argento e il bronzo sono andati, rispettivamente, a Casini Claudio/Bertoldi Angelica dell’ASD Unione P.va Persicetana ed a Bolletta Daniele/Romagnoli Giulia dell’ASD U.S. Acli Pattinaggio Jesi/A.S. D. Conero Roller.

In un susseguirsi di emozioni, a seguire, si è svolto il Libero delle Coppie Artistico Seniores, uno dei momenti più attesi di questo Campionato italiano, con le 10 coppie scese in pista decise a battagliare fino alla fine per confermare o smentire i pronostici della vigilia. Sollevamenti, lanciati, spirali, trottole d’insieme ed elementi individuali di altissimo livello quelli visti in questa gara che alla fine incorona, come da pronostico, i campioni italiani e mondiali in carica, Lucaroni Luca/Tarlazzi Rebecca dell’ASS.D. P. La Rustica/ASD Unione P.va Persicetana, campioni 2019 di specialità. Seguono sul podio, secondi, Rossi Federico/Esposito Alice della P. Funo ASD/ASD Polisp. Rinascita Sport-Life, e terzi, Garelli Marco/Colucci Gaia dell’ASD Polisp. Rinascita Sport-Life/ASD Magic Imola.

Pochi minuti dopo si è svolta la seconda parte del Libero delle Jeunesse F alla quale hanno preso parte gli ultimi due gruppi di atlete che prendevano parte alla competizione. Ed è proprio da questi ultimi due gruppi di giovani promesse del pattinaggio artistico che sono usciti i nomi delle tre atlete che sono salite sul podio. In un palazzetto dello sport caldo e gremito ad aggiudicarsi il titolo di campionessa italiana 2019 di categoria è stata Paronetto Sofia della Scuola di Patt.Art. Musano AS D. mentre l’Argento e il Bronzo sono andati, nell’ordine, a Matei Daria Alexandra del Team Verde Pattinaggio ASD ed a Bertoldi Angelica dell’ASD Unione P.va Persicetana.

A conclusione della giornata, infine, si sono svolte le cerimonie di premiazione di queste tre categorie.

Per consultare il programma del Campionato Italiano Libero – Coppie Artistico – Coppie Danza categorie Cadetti / Jeunesse / Juniores / Seniores Solo Dance Divisione Internazionale categorie Juniores / Seniores clicca qui.

Per consultare i risultati del Campionato Italiano Libero – Coppie Artistico – Coppie Danza categorie Cadetti / Jeunesse / Juniores / Seniores Solo Dance Divisione Internazionale categorie Juniores / Seniores clicca qui.

Per rivedere le esibizioni del Campionato Italiano Libero – Coppie Artistico – Coppie Danza categorie Cadetti / Jeunesse / Juniores / Seniores Solo Dance Divisione Internazionale categorie Juniores / Seniores clicca qui.

Photo Raniero Corbelletti

Com. Stam.