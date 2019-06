Conclusa la prima giornata del Campionato Italiano di pattinaggio artistico

A Ponte di Legno, splendida cittadina incastonata tra le montagne della Valle Camonica, è calato il sipario sulla prima giornata di gare del Campionato Italiano Libero – Coppie Artistico – Coppie Danza categorie Cadetti/Jeunesse/Juniores/Seniores – Solo Dance Divisione Internazionale categorie Juniores/Seniores che da oggi al 16 giugno vedrà scendere in pista il meglio del pattinaggio artistico nazionale.

Nessuna medaglia in palio quest’oggi, ma tante emozioni comunque con le piccole promesse del pattinaggio artistico nostrano che hanno volato come farfalle sulla pista in cemento al quarzo del Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno.

A scendere in pista per prime, dando così il via ufficiale alle gare dell’edizione 2019 della manifestazione, sono state le atlete della categoria Cadetti Femminile per la gara Libero di qualificazione alla Finale, che avrà inizio domani. 38 atlete, 38 liberi ed un crescendo di emozioni che hanno caratterizzato questa gara. Alla fine dei giochi sono 15 le atlete che hanno staccato il pass per la finale di domani. Tra queste hanno spiccato le performance di Simoncini Alessia dell’ASD Frascati Skating Club, di Tofano Francesca della New Angels ASD e di Lee Ilaria della U.P. Calderara ASD.

Al termine di questa prima prova di giornata ha avuto inizio lo Short della categoria Cadetti M. Qui, i 22 atleti scesi in pista non si sono di certo risparmiati e si sono dati battaglia mettendo in mostra tutta la loro tecnica e delle coreografie avvincenti, pur di posizionarsi in testa alla classifica provvisoria. Al termine della prova, al momento in testa troviamo Chimetto Alex dell’ASD VS Skating seguito da Sacchetti Matteo della U.P. Calderara ASD e da Campoli Jacopo dell’ASD Imola Roller. Ma nulla è ancora deciso. Per scoprire chi si aggiudicherà le prime medaglie del Campionato Italiano Libero – Coppie Artistico – Coppie Danza categorie Cadetti/Jeunesse/Juniores/Seniores – Solo Dance Divisione Internazionale categorie Juniores/Seniores si dovrà aspettare domani, quando avrà luogo il Libero di categoria.

