BEACH SOCCER – I calendari della Poule Scudetto e Promozione

Serie A: il calendario della Poule Scudetto e Promozione Cinque tappe: una dedicata ad ogni singola competizione, due a concentramento unico e le Final Eight

Roma, 3 Giugno 2019 – Il calendario della prima stagione post riforma della Serie A Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti è stato ufficializzato oggi dal Dipartimento. Per ciascuna Poule (Scudetto e Promozione) saranno organizzate tre tappe con gare di sola andata in programma venerdì, sabato e domenica. Entrambe le Poule prevedono nove giornate. Ogni squadra gioca nove partite per ogni singola competizione.

Le prime sette classificate della Poule Scudetto e la prima della Promozione si qualificheranno per la Fase Finale.

Si parte da Viareggio dal 14 al 16 giugno con la 1^ tappa di entrambe le Poule sotto la luce dei riflettori che permetteranno di giocare le sfide anche in notturna. Venti squadre coinvolte, dieci partite al giorno, trenta in tutto. Il venerdì dalle 10.15 con il calcio d’inizio dell’ultima sfida fissato alle 21.30, sabato e domenica dalle 9.15 alle 20.30. Una location ormai simbolo del Beach Soccer LND che torna a Viareggio per la quattordicesima volta in 16 edizioni della Serie A.

Dal 5 al 7 luglio a Lignano Sabbiadoro (Ud) si ritroveranno solo le squadre della Poule Promozione. La splendida località balneare per la 14^ volta (dodici di fila fino al 2015) ospiterà il circuito ufficiale. Venerdì e sabato si parte alle 13.30 con cinque gare in calendario. Domenica altre cinque sfide a partire dalle 10.30.

Dal 12 al 14 luglio a San Benedetto del Tronto tutte e venti le formazioni della Poule Scudetto e Promozione si ritroveranno insieme per la seconda volta in stagione. Grazie ai due campi a disposizione si giocherà dalle 10.45 (9.30 la domenica) alle 18.15 (calcio d’inizio dell’ultima partita). La Beach Arena della Riviera delle Palme è pronta ad accogliere per la 12esima volta un evento del campionato italiano.

L’ultima tappa della fase regolare della Poule Scudetto andrà in scena dal 2 al 4 agosto a Giugliano in Campania. Dieci squadre alla ricerca dei sette posti utili per le Finali. Venerdì e sabato si parte alle 13.00 con l’ultima partita fissata alle 18.00. La domenica il primo match scatterà alle 10.30, l’ultimo alle 16.45.

Le Final Eight si disputeranno a Catania dal 9 all’11 agosto con la prestigiosa appendice della Supercoppa in programma l’8 agosto. Il trofeo se lo giocheranno Terracina e Catania. Per la tredicesima volta in sedici stagioni la città etnea ospita un evento del massimo campionato nazionale di beach soccer. Il terzo atto finale dopo quelli del 2014 e 2018.

Gli accoppiamenti delle Final Eight al termine della fase regolare della Poule Scudetto:

4^ classificata vs 5^

3^ vs 6^

2^ vs 7^

1^ vs 1^ Poule Promozione

CALENDARIO Serie A 2019 Poule Scudetto e Poule Promozione