Senior Italian Open: Barry Lane conquista il titolo al playoff Al GC Udine l’inglese ha superato Marc Farry. Tra gli italiani Pietrobono 44° e Rocca 51°

Fagagna, 1 giugno 2019 – Barry Lane ha vinto il Senior Italian Open, torneo in calendario nello Staysure Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, disputato sull’impegnativo percorso del Golf Club Udine (par 72) di Fagagna (UD).

L‘inglese (208 – 69 72 67, -8) ha concluso il torneo in testa insieme al francese Marc Farry (208 – 72 66 70) e poi lo ha superato con un birdie alla seconda buca supplementare, assicurandosi la prima moneta di 45.000 euro su un montepremi di 300.000. Al terzo posto con 209 (-7) l’argentino Josè Coceres, l’inglese David Shacklady, il francese Jean-François Remesy e lo spagnolo Miguel Angel Martin. Al settimo con 210 (-6) il gallese Phillip Price e l’inglese Paul Eales. Il migliore tra gli italiani è stato Gianluca Pietrobono, 44° con 223 (+7), quindi Mauro Bianco, 46° con 225 (+9), e Costantino Rocca, 51° con 230 (+14). Primo degli amateur Gianluca Bolla, 54° con 237 (+21), seguito dagli altri due dilettanti Marco Bellini, 56° con 241 (+25), e Massimo Franco, 57° con 244 (+28).

I campioni “over 50” hanno dato saggio della loro bravura con tante giocate di classe e un intenso agonismo, deliziando il pubblico e premiando gli sforzi del presidente del club Gabriele Lualdi, che crede nella forza di tali manifestazioni sia in chiave promozionale per la disciplina che in ottica di turismo golfistico.

GC Udine “European Tour Destination” – Il Golf Club Udine ha ricevuto ancora una volta gli unanimi consensi di tutti i concorrenti. Il circolo è stato prescelto come “European Tour Destination” entrando nella prestigiosa selezione dei club con requisiti tecnici, strutturali e logistici di primo livello promossi dall’European Tour. Le 18 impegnative buche, disegnate dagli architetti Marco Croze, John Harris e Fulvio Bani, si snodano in uno splendido contesto paesaggistico seguendo la morfologia dei colli, tra querce e alberi secolari, con un manto erboso curatissimo. Negli ultimi anni sono state soggette a importanti interventi, che ne hanno ulteriormente elevato lo standard già di caratura internazionale e nel 2017, proprio in occasione del Senior Italian Open, è stato inaugurato il tracciato nella sua stesura definitiva. Il circolo, che partecipa al programma “Impegnati nel verde”, ha ricevuto la certificazione GEO.

Gli sponsor – L’Italian Pro Tour ha il supporto di Banca Generali Private (Title Sponsor); BMW (Main Sponsor); Kappa (Official Supplier), Leaseplan (Official Supplier), Dailies Total 1 (Official Supplier). Official advisor: Infront.

