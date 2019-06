Massidda Campione del Mondo Juniores! Con 233 kg di totale, l’Azzurro conquista il titolo alle Fiji nella categoria 55 kg

Sergio Massidda è il nuovo Campione del Mondo Juniores di Pesistica Olimpica nella categoria 55 kg! L’Azzurro conquista il titolo sulla pedana di Suva, alle Isole Fiji, al termine di una gara strepitosa, con 5 prove valide su 6.

Un risultato da ricordare per l’Italia, trattandosi del primo titolo mondiale junior nella storia della pesistica azzurra. Nello strappo Massidda entra in gara per ultimo con 100 kg, facendo partire il testa a testa con il giapponese Yuto Yamaguchi; l’azzurro però sbaglia l’ultima alzata a sua disposizione e si ferma a 102 kg, lasciando all’avversario un vantaggio di un kg. L’argento di specialità però gli dà il giusto sprint per l’esercizio dello slancio dove si mostra subito concentratissimo. Anche in questo caso entra in gara per ultimo con 125 kg ma questa volta non si lascia superare da nessuno, facendo gara a se; si ferma a 120 kg mentre prova ad ostacolarlo l’altro giapponese, Kubo. Sergio però resta impassibile e concentrato sulle sue prove che porta avanti con una progressione irraggiungibile: 125, 128 e infine 131 kg. Per lui un totale di 233, 9 kg in più del secondo, il giapponese Kubo con 224, e del terzo, il connazionale Yamaguchi.

“E’ un risultato storico – dice emozionato a fine gara il Presidente Antonio Urso, che ha messo la medaglia d’oro al collo di Sergio Massidda – perché è il primo titolo mondiale junior nella storia della pesistica azzurra. Non era facile in un contesto come questo, con un fuso di 10 ore ma Sergio è rimasto concentrato e dietro di lui tutti i tecnici hanno gestito la gara splendidamente. Peccato per i 104 di strappo falliti in terza prova ma va bene così, ci interessava il titolo e lo abbiamo preso”.

