Podismo: A Salemi ritorna il BioRace ed è subito festa con il 9° Trofeo Podistico Pani e Altari

Salemi (TP). Sarà la meravigliosa Città di Salemi in provincia di Trapani ad ospitare, domenica 09 giugno 2019, la terza prova ufficiale del BioRace Trofeo Pegaso/Per…Correre Topo Athletic.

Salemi proclamato uno dei uno dei Borghi più belli d’Italia, grazie, alla ormai consolidata compagine sportiva della ASD Podistica Salemitana è riuscita a farsi apprezzare in ambito regionale per le qualità sia organizzative che agonistiche dei suoi associati.

Il Trofeo Pani e Altari Città di Salemi giunto alla nona edizione non è una semplice gara ma un evento che annualmente coinvolge centinaia di sportivi affascinati dalle bellezze, dalla atmosfera e dalla accoglienza salemitana. Una particolare attenzione bisogna riservare al circuito di 1650 m. (4 giri per tutte le categorie) che abbraccia tutto il centro storico dove in maniera armonica si susseguono bellezze architettoniche, artistiche e panoramiche che lasceranno a bocca aperta i fortunati partecipanti.

Il Comitato Organizzatore presieduto da Alberto Caradonna collaborato dai dinamici Ignazio Caruccio, Vincenzo Leone, Francesco Palermo e da tutto lo Staff della ASD Podistica Salemitana in questa nuova edizione vogliono superarsi per impegno e energie dedicate al miglioramento della manifestazione.

Appuntamento quindi domenica 09 giugno 2019 in Piazza Libertà a Salemi (TP) alle ore 17,00 per il ritiro dei pettorali e chip elettronico fornito dalla Speedpass, alle ore 19,00 Partenza per tutte le categorie, al termine della fase agonistica la ricca cerimonia di premiazione con la consegna del prezioso Trofeo Pani ed Altari ai primi assoluti M&F e premi per i primi tre di ogni categoria, inoltre premio speciale per il 9° Classificato assoluto. Per tutti gli arrivati sarà allestito un abbondante ristoro finale con prodotti alimentari tipici locali.

Albo D’Oro Trofeo Pani e Altari Città di Salemi:

Anno 2018 – Lorenzo Abbate / Azzurra Agrusa Classificati 265 Atleti

Anno 2017 – Lorenzo Abbate/Azzurra Agrusa Classificati 299 Atleti

Anno 2016 – Nicola Mazzara / Rosa Alfieri Classificati 188 Atleti

Anno 2015 – Francesco Ingargiola/Azzurra Agrusa Classificati 228 Atleti

Anno 2014 – Salvatore Pillitteri / Laura Speziale Classificati 169 Atleti

Anno 2013 – Francesco Ingargiola / Nagano ChikaKo Classificati 220 Atleti

Anno 2012 – Francesco Ingargiola /Bice Sanna Classificati 200 Atleti

Anno 2011 – Paolo Cicala / Liliana Canzonieri Classificati 150 Atleti

Info e dispositivo su www.biorace.it www.speedpass.it

Si allegano foto : ASD Podistica Salemitana – Francesco Ingargiola ed Azzurra Agrusa Plurivincitori assoluti

