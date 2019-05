Golf Senior Italian Open: in vetta Marc Farry e Josè Coceres

La gara entra nel vivo al GC Udine con numerosi pretendenti al titolo. Tra gli italiani Pietrobono 35° e Rocca 53°

Fagagna, 31 maggio 2019 – Il francese Marc Farry (138 – 72 66, -6) e l’argentino Josè Coceres (138 – 71 67) sono i nuovi leader a un giro dal termine del Senior Italian Open che si sta svolgendo sull’impegnativo percorso del Golf Club Udine (par 72), torneo in calendario nel Staysure Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private.

Il migliore tra gli italiani è Gianluca Pietrobono, 35° con 146 (+2). Lo seguono Mauro Bianco, 52° con 155 (+11); Costantino Rocca, 53° con 156 (+12); gli amateur Marco Bellini e Gianluca Bolla 55i con 161 (+17) e l’altro dilettante Massimo Franco, 57° con 167 (+23).

Insieme alla coppia di testa saranno in corsa per il titolo il transalpino Jean-François Remesy, terzo con 139 (-5), gli inglesi Paul Streeter e David Shacklady, lo svedese Jarmo Sandelin, lo spagnolo Miguel Angel Martin, lo svizzero Andrè Bossert e lo scozzese Gary Orr, quarti con 140 (-4). Non potrà ripetersi per il terzo anno consecutivo statunitense Clark Dennis, campione in carica, scivolato in 31a posizione con uno score di 145 (+1).

Formula di gara – Il torneo, che non prevede taglio, proseguirà con la disputa delle restanti 18 buche. In palio un montepremi 300.000 euro, con prima moneta di 45.000 euro. Anche nell’ultima giornata di gara l’ingresso per il pubblico sarà gratuito.

Gli sponsor – L’Italian Pro Tour ha il supporto di Banca Generali Private (Title Sponsor); BMW (Main Sponsor); Kappa (Official Supplier), Leaseplan (Official Supplier), Dailies Total 1 (Official Supplier). Official advisor: Infront.

Il percorso – Le 18 buche del GC Udine, sicuramente impegnative, disegnate dagli architetti Marco Croze, John Harris e Fulvio Bani, si snodano in uno splendido contesto paesaggistico seguendo la morfologia dei colli, tra querce e alberi secolari, con un manto erboso curatissimo. I giocatori hanno continuato a esprimere apprezzamenti lusinghieri per il tracciato anche dopo il secondo giro.

