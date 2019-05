Eurotour: in Belgio Karlsson leader, Gagli parte forte (5°) Ad Anversa Detry e Otaegui 11.i, Paratore e Migliozzi 40.i

Ottimo avvio di Lorenzo Gagli nel Belgian Knockout, torneo dell’European Tour con formula innovativa.Ad Anversa l’azzurro, con 66 (-5), ha chiuso il primo giro del torneo in 5/a posizione a tre colpi dallo svedese Anton Karlsson, in testa con 63 (-8) davanti al sudafricano Dean Burmester, all’inglese Chris Paisley e allo spagnolo Gonzalo Fernández-Castaño, tutti secondi con 65 (-6). Prova bogey free per Gagli, autore di cinque birdie.

Sul percorso del Rinkven International Golf Club (par 71), Renato Paratore e Guido Migliozzi sono entrambi 40.i con 70 (-1). E precedono in classifica Edoardo Molinari, 60° (71, par). Mentre Andrea Pavan e Filippo Bergamaschi sono 87.i con 72 (+1). Inizio in salita per Nino Bertasio, 117° con 74 (+3). Delude, invece, Thomas Pieters. Il belga, tra i beniamini del pubblico, è 143° (77, +6) e a rischio eliminazione. Buona prova per il connazionale Thomas Detry, 11° con 67 (-4). Stesso score per lo spagnolo Adrian Otaegui, campione in carica.

Formula di gara innovativa – La competizione si giocherà anche nel secondo round con formula stroke play. Poi la sfida entrerà nel vivo con i migliori 64 che si sfideranno in incontri a eliminazione diretta sulla distanza di nove buche.

Sabato, nella terza giornata di gara, si disputeranno tre turni eliminatori. Per domenica sono invece in programma quarti di finale, semifinali e finale. Il montepremi è di 1.000.000 di euro.

Il torneo su GOLFTV – Il Belgian Knockout viene trasmesso in diretta e in esclusiva su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it), con collegamento ai seguenti orari: seconda giornata; venerdì 31 maggio dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 20.