Vela – Domani la partenza della 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2019

Grandi barche e grandi nomi tra Livorno e Marina di Pisa per la decima, attesissima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar: domani la partenza alle ore 16, con la presenza del Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre,

Pisa, 29 maggio 2019 – A meno di 24 ore dalla partenza della decima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, in programma alle quattro del pomeriggio di domani, la flotta di oltre 230 barche, divisa equamente tra il Porto di Livorno e il Porto di Pisa, è impegnata negli ultimi preparativi in vista di quella che è ormai la regata offshore più importante del Mediterraneo, sia per il numero che per la qualità dei partecipanti.

In acqua, barche ed equipaggi al top, con una ventina di Maxi Yachts – tra cui il noto Rambler 88 dell’americano George David, Vera di Miguel Galluccio, Pendragon VI di Nicola Paoleschi, SuperNikka di Roberto Lacorte, Itacentodue di Adriano Calvini, Twin Soul B di Luciano Gandini e l’ungherese Wild Joe – e scafi di punta del panorama italiano come Sexy Too di Carlo Varelli, Durlindana 3 di Lallo Gianni, Lisa K di Giovanni Di Vincenzo, Scricca di Leonardo Servi e Tevere Remo Marevivo di Gianrocco Catalano.

Tanti anche i velisti noti: dagli italiani Andrea Casale, Paolo Cian, Oscar Tonoli, Francesco Ivaldi, Francesco Rapetti, Franco Manzoli e Michele Regolo, agli stranieri Hugo Rocha, Brad Butterworth e Simon Dubney (plurivincitori dell’America’s Cup), Dean Phipps, Jan Dekker e Bouwe Bekking.

In regata su Durlindana 3 anche l’ex azzurro del rugby Valerio Bernabò – 33 caps con la Nazionale dal 2004 al 2016 – e l’ex sciatore croato Ivica Kostelic, un palmares di 4 argenti olimpici e 5 Coppe del Mondo, skipper del Class 40 Croatia Full of Life Ola.

Dopo il Crew Party in programma questa sera al Porto di Pisa, l’appuntamento per domani è all’Accademia Navale di Livorno (ore 11) per il briefing tecnico. A seguire, le oltre 230 barche iscritte molleranno gli ormeggi per “invadere” pacificamente il tratto di mare tra Livorno e Marina di Pisa, dove alle ore 16 è in programma la partenza della regata, a cui sarà presente anche il Presidente della Federazione Italiana Vela Francesco Ettorre.

Le flotte, suddivise tra ORC International, IRC, IRC Over 60 e Gran Crociera, dovranno percorrere le 151 miglia della rotta con passaggi a Marina di Pisa, Giraglia, isola d’Elba (da lasciare a sinistra) e Formiche di Grosseto, prima dell’arrivo a Punta Ala, dove i più veloci sono attesi già dalla mattina di venerdì (il record da battere di Pendragon VI è di 15 ore, 30 minuti e 45 secondi). In palio, i due Trofei Challenge assegnati al primo scafo sul traguardo in tempo reale e al vincitore overall del gruppo più numeroso, oltre ai vari premi di classe e ad altri riconoscimenti che saranno consegnati nel corso della premiazione, in programma sabato pomeriggio in piazzetta al Marina di Punta Ala (a seguire il Dinner Party in riva al mare).

Anche quest’anno, la 151 Miglia-Trofeo Cetilar, cui nei prossimi giorni RAI Sport dedicherà un ampio speciale, potrà essere seguita sul web in tempo reale grazie al sistema di tracciamento satellitare YB Tracking (su www.151miglia.it), oltre che sui social correlati.

Organizzata da un Comitato formato da Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala e Yacht Club Livorno, con la collaborazione del Porto di Pisa, del Marina di Punta Ala, e dei partner PharmaNutra S.p.A. con il brand Cetilar®, Rigoni di Asiago, North Sails e TAG Heuer, la 151 Miglia-Trofeo Cetilar è una tappa del Campionato Italiano Offshore della FIV, del Mediterranean Maxi Offshore Challenge, il circuito di regate riservato ai Maxi Yachts, e del Trofeo Arcipelago Toscano.

Cetilar®

Prodotto unico e brevettato lanciato sul mercato nell’ottobre del 2016 dall’azienda nutraceutica pisana PharmaNutra S.p.A., Cetilar® è una crema a base di esteri cetilati (7,5% CFA) rivolta prevalentemente agli sportivi che non vogliono rinunciare alle proprie passioni a causa di fastidi muscolari o problemi articolari. Disponibile anche nella versione Patch, Cetilar® aiuta la capacità di movimento nelle affezioni articolari su base osteoartritica, riducendo così la sintomatologia dolorosa a livello muscolo-scheletrico e aiutando nel recupero della mobilità e nella riabilitazione conseguenti a fenomeni infiammatori e traumi sportivi articolari e/o muscolari.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte, PharmaNutra S.p.A. è un’azienda nata nel 2003 con lo scopo di sviluppare prodotti nutraceutici e dispositivi medici innovativi. Eccellenza del pharma italiano e leader in Europa nell’ambito degli integratori a base di ferro con il prodotto brevettato SiderAL®, è presente in 38 Paesi nel mondo, conta circa 50 dipendenti diretti, di cui 9 ricercatori, e si avvale di una rete di circa 150 informatori scientifici commerciali monomandatari.

PharmaNutra S.p.A. è presente nel mondo dello sport in diverse discipline, a partire dal calcio – è main sponsor del Parma in Serie A – running, vela e motorsport.

www.PharmaNutra.it

Rigoni di Asiago

I valori di una famiglia da sempre attenta alle tradizioni e alla qualità, l’amore per le cose buone, nate nel cuore della natura, la scelta del biologico. Questa è Rigoni di Asiago. La passione per lo sport, quello che rispetta l’ambiente e le sue bellezze, è una passione che nasce dalla terra d’origine, da quell’Altopiano di Asiago dove l’omonima azienda è cresciuta diventando leader incontrastata nella produzione di eccellenze quali Fiordifrutta, Mielbio, Nocciolata e Tantifrutti. Rigoni di Asiago dedica la sua attenzione anche al mare, simbolo di quella natura nel cuore che da sempre accompagna la sua attività; riconferma la sua presenza ad una delle più prestigiose regate italiane, quella 151 Miglia che vede veleggiare equipaggi innamorati del mare e animati dal desiderio di affrontare una delle sfide sportive più emozionanti del 2019.

www.rigonidiasiago.com

TAG Heuer

Nel 1860, all’età di 20 anni, Edouard Heuer fonda il suo laboratorio di orologeria nel Giura svizzero. La creazione del Mikrograph nel 1916, la sponsorizzazione dei team di Formula 1 negli anni ʽ70 e il lancio del primo smartwatch di lusso nel 2015, sono solo alcuni esempi delle principali innovazioni tecniche, dell’estrema precisione e della passione per il design rivoluzionario che definiscono la nostra unicità. Con sede a La Chaux-de-Fonds, TAG Heuer opera in quattro siti produttivi che coprono l’intero processo di produzione di un orologio ed è attiva in diversi paesi sparsi in tutti i continenti, attraverso 4.500 punti vendita, tra cui 170 boutique TAG Heuer direttamente consultabili su www.tagheuer.com. Gli orologi TAG Heuer sono progettati per chi ama le sfide. La nostra attività è sostenuta da una strategia di comunicazione unica, basata su tre pilastri: sport, lifestyle ed heritage. Vasta e dirompente, incarna la nostra tradizione e il nostro DNA. I partner e gli ambasciatori illustrano la nostra cultura caratterizzata da apertura di spirito e accessibilità del marchio. Alcuni dei nomi più prestigiosi e all’avanguardia vengono associati a TAG Heuer: il team Red Bull Racing Formula One, il Gran Premio di Formula 1 del Principato di Monaco, il campionato di Formula E, i più importanti campionati di calcio del mondo in Europa, in America e in Asia, il Manchester United, le trendsetter Cara Delevingne nonché gli attori Chris Hemsworth e Patrick Dempsey e le eterne icone Steve McQueen e Ayrton Senna.

#DontCrackUnderPressure è molto più di uno slogan: è uno stato mentale. www.tagheuer.com

North Sails

North Sails fu fondata nel 1957 da Lowell North, velista americano, medaglia d’oro olimpionica e ingegnere con un sogno: quello di creare le più veloci vele da competizione al mondo, introducendo tecnologie innovative che li portarono a diventare leader mondiali nel settore.

Oggi lo spirito di Lowell North si trasmette nella North Sails Collection, disegnata e sviluppata per chi ama affrontare le sfide in mare aperto ma anche per navigare nella vita moderna.

Il motto di North Sails è “Go Beyond”, ovvero spingersi ad andare dove altri non possono arrivare. Esplorazione ed innovazione sono gli elementi cardine e fondamentali su cui da sempre si basa il brand, e dallo stretto legame con l’oceano nasce anche il senso di responsabilità del marchio per la sua tutela e per la salvaguardia del pianeta. La partnership con la 151 Miglia-Trofeo Cetilar come Sponsor, una delle più prestigiose regate del Mediterraneo, conferma ed esprime al meglio tutti i valori del brand. https://webstore.northsails.com