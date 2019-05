Pharmanutra spa nuovo partner della Federazione Italiana Vela

La casa farmaceutica toscana PharmaNutra S.p.A., leader nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro, quotata al Mercato AIM Italia, entra a far parte della grande famiglia della Federazione Italiana Vela.

L‘azienda fondata nel 2003 dai fratelli Andrea e Roberto Lacorte, presente nel mondo dello sport con importanti partnership legate al brand Cetilar® – con il ParmaCalcio, di cui è main sponsor in Serie A, con il team Cetilar® Racing, unica scuderia italiana impegnata nei prototipi alla 24 Ore di Le Mans e nel Mondiale Endurance FIA WEC, con il progetto Obiettivo 3 di Alex Zanardi, numerosi eventi di running e regate come la 151 Miglia-Trofeo Cetilar® – ha infatti siglato un accordo di sponsorship e di medical partnership con la FIV e nello specifico con la Squadra Nazionale diretta da Michele Marchesini, in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020.Attraverso il brand Cetilar®, PharmaNutra accompagnerà quindi la Squadra Nazionale nella stagione agonistica di preparazione alle Giochi di Tokyo, fornendo supporto agli atleti e allo staff con la sua linea di prodotti a base di Esteri Cetilati, disponibile nelle versioni Cetilar® Crema e Cetilar® Patch. Cetilar® è un prodotto di successo unico e brevettato, che aiuta la capacità articolare e di movimento nelle affezioni articolari, riducendo la sintomatologia dolorosa, e contribuisce al recupero delle funzionalità in seguito a traumi sportivi, molto apprezzato in ambito sportivo per le sue caratteristiche innovative. Il presidente Francesco Ettorre:“Siamo molto contenti che PharmaNutra entri a far parte della grande famiglia della Federazione Italiana Vela. Con la firma di questa partnership abbiamo raggiunto un nuovo importante obiettivo che premia l’impegno dei nostri atleti. La collaborazione con PharmaNutra ci indica che la Federazione sta lavorando nella giusta direzione, che il mondo della vela può contare su partner solidi e competenti con i quali attivare sinergie efficaci in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020.” “Con la nostra azienda siamo da sempre vicini al mondo dello sport e la vela è una delle nostre passioni, quindi la partnership con la FIV è del tutto naturale e sono sicuro che darà grandi soddisfazioni ad entrambi”, spiega Roberto Lacorte, Vicepresidente e AD di PharmaNutra S.p.A. “Vogliamo affiancare al meglio gli azzurri della vela nella loro corsa verso Tokyo e siamo ben contenti di farlo anche attraverso il nostro know how specifico e i nostri prodotti.”

La Federazione Italiana Vela rappresenta l’ente di riferimento del panorama sportivo italiano per quanto riguarda il mondo velico ed in particolare per quanto attiene alle discipline della vela, della vela d’altura, del kitesurf e del windsurf.Una lunga tradizione di medaglie e successi sportivi unità all’attività turistica rende la Federazione un soggetto dinamico ed unico nel suo settore.LA FIV IN NUMERI (dati al 31/12/2018):

147.586 tesserati

710 Società affiliate

48.130 alunni coinvolti nel Progetto VelaScuola

60.000, giovani e meno giovani, coinvolti nelle Scuole di Vela dislocate capillarmente sul territorio nazionale

Oltre 400 eventi nazionali ed internazionali organizzati annualmente sul territorio italiano

PharmaNutra S.p.A fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vicepresidente Roberto Lacorte, PharmaNutra è un’azienda nata nel 2003 che sviluppa complementi nutrizionali unici e dispositivi nutrizionali innovativi, curando l’intero processo produttivo, dalle materie prime proprietarie al prodotto finito. L’efficacia dei prodotti è dimostrata mediante numerose evidenze scientifiche, di cui 91 pubblicate con più di 6.000 soggetti coinvolti. Il Gruppo distribuisce e vende in Italia e all’estero. In Italia, l’attività di vendita è svolta attraverso una rete di 150 Informatori Scientifico Commerciali a servizio della classe medica, dedicati anche alla commercializzazione in esclusiva dei prodotti PharmaNutra alle farmacie di tutto il territorio nazionale. La vendita all’estero è garantita in oltre 49 Paesi attraverso 33 partner selezionati tra le migliori aziende farmaceutiche. PharmaNutra è leader nella produzione di complementi nutrizionali a base ferro con il marchio SiderAL, dove vanta importanti brevetti sulla Tecnologia Sucrosomiale. Il Gruppo ha sviluppato nel corso degli anni una precisa strategia nella gestione e produzione della proprietà intellettuale, fondata sulla gestione integrata di tutte le componenti: materie prime proprietarie, brevetti, marchi ed evidenze cliniche.

