Basket. Nazionale Femminile – Il 31 maggio a Pordenone Italia-Ucraina

Nazionale Femminile Il 31 maggio si gioca la prima amichevole. A Pordenone le Azzurre sfidano l’Ucraina (ore 20.00)

Dopo 8 giorni di raduno alla Ghirada di Treviso e per le Azzurre sarà già tempo di scendere in campo per il primo impegno ufficiale in preparazione all’EuroBasket Women 2019 (27 giugno-7 luglio). Il 31 maggio il PalaCrisafulli di Pordenone ospita la prima amichevole, si gioca alle ore 20.00 contro l’Ucraina (ingresso gratuito, diretta sulla pagina Facebook ItalBasket). Il primo giugno si replica contro l’Ucraina, ma a Ponzano Veneto (Treviso) alle ore 17.00.

Il 9 e il 10 giugno l’Italia gioca il torneo di Saragozza con Spagna, Russia e Belgio: proprio il Belgio sarà il nostro avversario della Semifinale. Il raduno proseguirà a Broni (Pavia), dove il 14 le Azzurre sfideranno la Bielorussia (ore 20.00): il 15 stessa avversaria ma location diversa, ovvero il PalaCiti di Parma (ore 17.00).

Gli ultimi impegni prima della partenza per la Serbia vedranno la Nazionale in campo col Belgio il 21 e il 22 giugno, a Wevelgem e poi a Kortrijk. Il 25 giugno il volo per Belgrado e il trasferimento a Nis, sede del girone C.

All’Europeo le Azzurre esordiranno il 27 giugno con la Turchia. Il giorno dopo si torna in campo con l’Ungheria, il 30 la Slovenia. Tutte le partite si giocano alle 18.30 e saranno trasmesse in diretta su SkySportHD. Le prime dei 4 gruppi accedono ai Quarti di Finale, seconde e terze spareggiano. In quel caso l’Italia incrocia le squadre del girone D (Belgio, Bielorussia, Russia e Serbia). La fase finale si giocherà a Belgrado.

Le prime sei squadre dell’EuroBasket Women 2019 si qualificano per il torneo Pre-Olimpico che si terrà dal 2 al 10 febbraio 2020.

31 maggio, Pordenone – Italia-Ucraina

PalaSport Maurizio Crisafulli – Via Fratelli Rosselli, 4

Ore 20.00 – Ingresso libero

1 giugno, Ponzano Veneto (Treviso) – Italia-Ucraina

PalaCicogna – Via dei Dogi

Ore 17.00 – Biglietto 5 euro, Under 14 gratis

14 giugno, Broni (Pavia) – Italia-Bielorussia

Palaverde Gianni Brera – Via Galileo Galilei

Ore 20.00 – Ingresso a offerta, incasso in beneficienza

15 giugno, Parma – Italia-Bielorussia

PalaCiti – Via Lazio, 5

Ore 17.00 – Ingresso libero

Le Azzurre

0 Caterina Dotto (’93, 1.70, Playmaker, San Martino di Lupari)

3 Nicole Romeo (’89, 1.66, Playmaker, Passalacqua Ragusa)

5 Gaia Gorini (’92, 1.81, Playmaker, Umana Reyer Venezia)

7 Giorgia Sottana (’88, 1.75, Guardia, Fenerbahce, Turchia)

9 Cecilia Zandalasini (’96, 1.85, Ala, Fenerbahce, Turchia)

10 Francesca Dotto (’93, 1.70, Playmaker, Famila Schio)

12 Laura Spreafico (’91, 1.81, Guardia, Elcos Broni)

13 Valeria De Pretto (’91, 1.85, Ala, Umana Reyer Venezia)

14 Martina Crippa (’89, 1.78, Guardia, Famila Schio)

19 Lorela Cubaj (’99, 1.93, Centro, Georgia Tech University)

20 Elisa Ercoli (’95, 1.90, Centro, Allianz Geas Sesto Giovanni)

21 Giuditta Nicolodi (’95, 1.85, Ala, Allianz Geas Sesto San Giovanni)

22 Kathrin Ress (’85, 1.92, Centro, Itas Bolzano)

23 Sabrina Cinili (’89, 1.91, Ala, Passalacqua Ragusa)

28 Valeria Trucco (’99, 1.92, Ala, Iren Fixi Torino)

33 Olbis Andre Futo (’98, 1.86, Centro, Famila Schio)

41 Elisa Penna (’95, 1.91, Ala, Wake Forest University, USA)

Allenatore: Marco Crespi

Assistenti: Giovanni Lucchesi, Alessandro Magro

