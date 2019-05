Al via a Ponte di Legno i Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior

Dal 2 al 16 giugno 2019 si svolgeranno, presso il Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno (BS), i Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico a Rotelle categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior. La splendida cittadina della Valle Camonica si prepara quindi ad ospitare un altro importante evento di pattinaggio artistico, dopo i Campionati Europei del 2015 e i Campionati Italiani del 2017.

L ‘evento, organizzato dell’ASD Rosa Camuna Skating, società sportiva dilettantistica presieduta da Ausilio Priuli, vedrà dal 2 al 16 giugno scendere sulla pista in cemento al quarzo, di dimensioni 23×46, del Palazzetto dello Sport di Ponte di Legno, circa 580 atleti decisi a conquistare le medaglie in palio e siamo certi centinaia di appassionati ad assiepare gli spalti del palazzetto per non perdere nemmeno un esibizione.

Di seguito il programma della manifestazione:

PROGRAMMA ORARIO

DOMENICA 02 GIUGNO

ore 07:50 – 11:10 Prova Pista Semifinale: Categoria Cadetti Femminile

ore 11:10 – 12:25 Prova pista Short:m Categoria Cadetti Maschile

ore 14:00 – 20:20 GARA SEMIFINALE: CATEGORIA CADETTI FEMMINILE

ore 20:35 – 23:05 GARA SHORT:CATEGORIA CADETTI MASCHILE

LUNEDI’ 03 GIUGNO

ore 08:00 – 08:40 Prova pista Short: Categoria Jeunesse Maschile

ore 08:40 – 10:20 Prova pista Libero: Categoria Cadetti Maschile

ore 10:20 – 12:45 Prova Pista Short: Categoria Cadetti Femminile

ore 13:00 – 14:15 GARA SHORT: CATEGORIA JEUNESSE MASCHILE

ore 14:30 – 17:30 GARA LIBERO: CATEGORIA CADETTI MASCHILE

ore 17:30 – 17:50 Premiazione Libero categoria Cadetti Maschile

ore 18:00 – 23:00 GARA SHORT: CATEGORIA CADETTI FEMMINILE

MARTEDI’ 04 GIUGNO

ore 08:00 – 10:10 Prova Pista Libero: Categoria Cadetti Femminile (Primi Gruppi)

ore 10:10 – 11:05 Prova pista Libero: Categoria Jeunesse Maschile

ore 11:05 – 12:00 Prova pista Libero: Categoria Cadetti Femminile (Ultimi due Gruppi)

ore 13:00 – 17:00 GARA LIBERO: CATEGORIA CADETTI FEMMINILE (PRIMI GRUPPI)

ore 17:15 – 18:50 GARA LIBERO: CATEGORIA JEUNESSE MASCHILE

ore 19:00 – 20:40 GARA LIBERO: CATEGORIA CADETTI FEMMINILE (ULTIMI DUE GRUPPI)

ore 20:40 – 21:00 Premiazione Libero Cadetti Femminile e Jeunesse Maschile

MERCOLEDI’ 05 GIUGNO

ore 08:30 – 10:40 Prova pista Short: Categoria Jeunesse Femminile

ore 10:40 – 11:16 Prova pista Short: Coppia Artistico Categoria Juniores

ore 11:16 – 12:08 Prova Pista Short: Coppia Artistico Categoria Seniores

ore 14:00 – 18:25 GARA SHORT: CATEGORIA JEUNESSE FEMMINILE

ore 18:40 – 19:45 GARA SHORT: COPPIA ARTISTICO CATEGORIA JUNIORES

ore 19:45 – 21:15 GARA SHORT: COPPIE ARTISTICO SENIORES

GIOVEDI’ 06 GIUGNO

ore 07:30 – 09:35 Prova pista Libero: Categoria Jeunesse Femminile (Primi gruppi)

ore 09:35 – 10:22 Prova pista Libero: Coppie Artistico Categoria Juniores

ore 10:22 – 11:34 Prova pista Libero: Coppie Artistico Categoria Seniores

ore 11:34 – 12:35 Prova pista Libero: Categoria Jeunesse Femminile (Ultimi due gruppi)

ore 13:00 – 16:40 GARA LIBERO: CATEGORIA JEUNESSE FEMMINILE (PRIMI GRUPPI)

ore 16:55 – 18:20 GARA LIBERO: COPPIE ARTISTICO CATEGORIA JUNIORES

ore 18:20 – 20:15 GARA LIBERO: COPPIE ARTISTICO CATEGORIA SENIORES

ore 20:30 – 22:00 GARA LIBERO: CATEGORIA JEUNESSE FEMMINILE (ULTIMI DUE GRUPPI)

ore 22:00 – 22:30 Premiazione Coppie Artistico Juniores e Seniores e Libero Jeunesse femminile

VENERDI’ 07 GIUGNO

ore 08:00 – 08:46 Prova pista Short: Coppia Artistico Categoria Cadetti

ore 08:46 – 09:16 Prova pista Short: Coppia Artistico Categoria Jeunesse

ore 09:16 – 10:06 Prova pista Danze Obbligatorie: Coppia Danza Categoria Cadetti

ore 10:06 – 10:31 Prova pista Danze Obbligatorie: Coppia Danza Categoria Jeunesse

ore 10:31 – 10:55 Prova pista Style Dance: Coppia Danza Categoria Juniores

ore 10:55 – 12:20 Prova pista Style Dance: Coppia Danza Categoria Seniores

ore 14:00 – 15:20 GARA SHORT: COPPIA ARTISTICO CATEGORIA CADETTI

ore 15:20 – 16:10 GARA SHORT: COPPIA ARTISTICO CATEGORIA JEUNESSE

ore 16:25 – 17:30 GARA DANZE OBBLIGATORIE: COPPIA DANZA CATEGORIA CADETTI

ore 17:30 – 18:00 GARA DANZE OBBLIGATORIE: COPPIA DANZA CATEGORIA JEUNESSE

ore 18:15 – 18:55 GARA STYLE DANCE: COPPIA DANZA CATEGORIA JUNIORES

ore 19:00 – 21:10 GARA STYLE DANCE: COPPIA DANZA CATEGORIA SENIORES

SABATO 08 GIUGNO

ore 08:00 – 08:58 Prova pista Libero: Coppia Artistico Categoria Cadetti

ore 08:58 – 09:34 Prova pista Libero: Coppia Artistico Categoria Jeunesse

ore 09:34 – 10:12 Prova pista Danza Libera: Coppia Danza Categoria Cadetti

ore 10:12 – 10:28 Prova pista Danza Libera: Coppia Danza Categoria Jeunesse

ore 10:28 – 10:58 Prova pista Danza Libera: Coppia Danza Categoria Juniores

ore 10:58 – 12:52 Prova pista Danza Libera: Coppia Danza Categoria Seniores

ore 14:00 – 15:35 GARA LIBERO: COPPIA ARTISTICO CATEGORIA CADETTI

ore 15:35 – 16:30 GARA LIBERO: COPPIA ARTISTICO CATEGORIA JEUNESSE

ore 16:45 – 17:35 GARA DANZA LIBERA: COPPIA DANZA CATEGORIA CADETTI

ore 17:35 – 18:00 GARA DANZA LIBERA: COPPIA DANZA CATEGORIA JEUNESSE

ore 18:00 – 18:30 Premiazioni Coppia Artistico e Coppia Danza Categorie Cadetti e Jeunesse

ore 18:30 – 19:20 GARA DANZA LIBERA: COPPIA DANZA CATEGORIA JUNIORES

ore 19:20 – 22:00 GARA DANZA LIBERA: COPPIA DANZA CATEGORIA SENIORES

ore 22:00 – 22:20 Premiazioni Coppia Danza Categorie Juniores e Seniores

DOMENICA 09 GIUGNO

ore 08:00 – 10:05 Prova pista Style Dance: Categoria Juniores Femminile

ore 10:05 – 10:55 Prova pista Style Dance: Categoria Juniores Maschile

ore 10:55 – 13:00 Prova pista Style Dance: Categoria Seniores Femminile

ore 13:00 – 16:50 GARA STYLE DANCE: CATEGORIA JUNIORES FEMMINILE

ore 17:00 – 18:30 GARA STYLE DANCE: CATEGORIA JUNIORES MASCHILE

ore 18:45 – 21:40 GARA STYLE DANCE: CATEGORIA SENIORES FEMMINILE

LUNEDI’ 10 GIUGNO

ore 07:30 – 08:50 Prova pista Danza Libera: Categoria Juniores Femminile (Primi gruppi)

ore 08:50 – 10:10 Prova pista Danza Libera: Categoria Seniores Femminile (Primi gruppi)

ore 10:10 – 11:05 Prova pista Danza Libera: Categoria Juniores Maschile

ore 11:05 – 12:00 Prova pista Danza Libera: Categoria Juniores Femminile (Ultimi due gruppi)

ore 12:00 – 12:55 Prova pista Danza Libera: Categoria Seniores Femminile (Ultimi due gruppi)

ore 13:00 – 15:25 GARA DANZA LIBERA: CATEGORIA JUNIORES FEMMINILE (PRIMI GRUPPI)

ore 15:40 – 18:00 GARA DANZA LIBERA: CATEGORIA SENIORES FEMMINILE (PRIMI GRUPPI)

ore 18:15 – 20:00 GARA DANZA LIBERA: CATEGORIA JUNIORES MASCHILE

ore 20:15 – 21:50 GARA DANZA LIBERA: CATEGORIA JUNIORES FEMMINILE (ULTIMI DUE GRUPPI)

ore 22:00 – 23:30 GARA DANZA LIBERA: CATEGORIA SENIORES FEMMINILE (ULTIMI DUE GRUPPI)

Ore 23:30 – 23:50 Premiazioni Solo Dance categorie Juniores Femminile e Maschile e Seniores Femminile

MARTEDI’ 11 GIUGNO

ore 08:30 – 09:45 Prova pista Style Dance: Categoria Seniores Maschile

ore 09:45 – 12:20 Prova pista Short: Categoria Seniores Femminile

ore 14:00 – 16:20 GARA STYLE DANCE: CATEGORIA SENIOR MASCHILE

ore 16:30 – 21:40 GARA SHORT: CATEGORIA SENIOR FEMMINILE

MERCOLEDI’ 12 GIUGNO

ore 07:30 – 10:15 Prova pista Libero: Categoria Seniores Femminile (Primi gruppi)

ore 10:15 – 11:35 Prova pista Danza Libera: Categoria Seniores Maschile

ore 11:35 – 12:40 Prova pista Libero: Categoria Seniores Femminile (Ultimi due gruppi)

ore 13:30 – 18:00 GARA LIBERO: CATEGORIA SENIORES FEMMINILE (PRIMI GRUPPI)

ore 18:15 – 20:40 GARA DANZA LIBERA: CATEGORIA SENIORES MASCHILE

ore 20:50 – 22:40 GARA LIBERO: CATEGORIA SENIORES FEMMINILE (ULTIMI DUE GRUPPI)

ore 22:40 – 23:00 Premiazioni Solo Dance categorie Seniores Maschile e Libero Seniores Femminile

GIOVEDI’ 13 GIUGNO

ore 09:00 – 10:10 Prova pista Short: Categoria Juniores Maschile

ore 10:10 – 11:10 Prova pista Short: Categoria Seniores Maschile

ore 11:10 – 12:30 Prova pista Short: Categorie In Line

ore 14:00 – 15:50 GARA SHORT: CATEGORIA JUNIORES MASCHILE

ore 16:00 – 18:20 GARA SHORT: CATEGORIA SENIORES MASCHILE

ore 18:30 – 20:00 GARA SHORT: CATEGORIE IN LINE

VENERDI’ 14 GIUGNO

ore 08:00 – 09:30 Prova pista Libero: Categoria Juniores Maschile

ore 09:30 – 11:10 Prova pista Libero: Categoria Seniores Maschile

ore 11:10 – 12:30 Prova pista Libero: Categorie In Line

ore 14:00 – 16:20 GARA LIBERO: CATEGORIA JUNIORES MASCHILE

ore 16:30 – 19:30 GARA SHORT: CATEGORIA SENIORES MASCHILE

ore 19:30 – 20:00 Premiazione Libero Categorie Juniores e Seniores Maschile

ore 20:00 – 22:00 GARA LIBERO: CATEGORIE IN LINE

ore 22:00 – 22:30 Premiazione Libero Categorie In Line

SABATO 15 GIUGNO

ore 09:00 – 11:35 Prova pista Short: Categoria Juniores Femminile

ore 14:00 – 19:00 GARA SHORT: CATEGORIA JUNIORES femminile

DOMENICA 16 GIUGNO

ore 08:30 – 12:20 Prova pista Libero: Categoria Juniores Femminile

ore 13:00 – 19:40 GARA LIBERO: CATEGORIA JUNIORES femminile

ore 19:40 – 20:00 Premiazione Libero Categoria Juniores Femminile

