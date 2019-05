Continuano i weekend delle Finali Nazionali Giovanili. A Cittadella per il tricolore della Under 16.

Continuano i weekend delle Finali Nazionali Giovanili. A Cittadella (PD) si assegna il tricolore della categoria U16. Fari su Legnaro, Asiago, Padova e Montorio.

Dopo i tricolori under 14 (Bludogs Montorio – VR) e della Elite (Ghosts Padova) tocca alla categoria u16 assegnare lo scudetto. In pista le migliori 8 squadre d’Italia che, da venerdì a domenica, al Pala Hockey di Cittadella, si sfideranno per l’ambito titolo di Campione d’Italia. La lotta per il tricolore sembra essere una “questione regionale” tutta veneta con Legnaro, Vipers, Ghosts e Montorio a giocarsi un posto per le semifinali e poi a scontrarsi per le posizioni sul podio. Padova Ghosts, Fox Legnaro, Scomed Bomporto e Ferrara Hockey le formazioni inserite nel Girone A; Asiago Vipers, CV Skating, Bludogs Montorio e Hockey Sambenedettese le quattro del girone B. Divise in due gironi, si affronteranno in gare di sola andata per poi accedere (le prime 2 di ogni girone) alle semifinali in gara secca mentre la terza e la quarta del girone giocheranno per le posizioni dal 5° all’8° posto. Tutte le gare della domenica (finali) saranno trasmesse su Fisr TV: https://bit.ly/2W2ROFfLe gare del sabato saranno visibili al seguente link: https://bit.ly/2YOcn5a

GIRONE A GIRONE B

Fox Legnaro CV Skating

Ghosts Padova Asiago Vipers

Scomed Bomporto Bludogs Montorio

Ferrara Hockey Sambenedettese hockey

Com. Stam.

Foto Vanessa Zenobini