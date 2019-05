ARCO: 4° posto per Pagni e Tonioli nel compound misto Domani 2 finali azzurre nel ricurvo

Nella terza tappa di Coppa del Mondo ad Antalya (Tur), al termine delle finali della divisione compound, chiudono al quarto posto gli azzurri Sergio Pagni e Marcella Tonioli, superati nella finale per il bronzo mixed team dai padroni di casa della Turchia per 154-152.

Domani giornata di chiusura con le finali dell’arco olimpico. L’Italia sarà di nuovo in campo la mattina alle 10,23 per giocarsi l’oro a squadre maschile con Marco Galiazzo, Mauro Nespoli e David Pasqualucci che affronteranno la Cina (Ding, Feng, Wei), mentre alle 14,46 tornerà sulla linea di tiro Mauro Nespoli per giocarsi il bronzo contro l’atleta di casa Mete Gazoz (Tur).

Le sfide verranno trasmesse in diretta streaming e i match degli azzurri nei prossimi giorni andranno in onda su Rai Sport.

Non riescono a portarsi a casa la medaglia di bronzo i due volte iridati Sergio Pagni e Marcella Tonioli. Nella sfida per il bronzo mixed team compound alla terza tappa di Coppa del Mondo di Antalya (Tur) il duo azzurro si piega ai padroni di casa Yesim Bostan e Muhammed Yetim che vincono il match 154-152.

La Turchia si porta avanti di un punto dopo la prima tornata di frecce (37-36), mantiene il vantaggio nella seconda volée pareggiando il parziale (39-39) e riesce a portarsi a +2 dopo la terza (40-39). Nell’ultima volée gli azzurri dovrebbero recuperare due lunghezze per portarsi almeno allo spareggio ma dopo le 4 frecce il parziale è pari (38-38) e i padroni di casa possono festeggiare il terzo posto ricevendo le congratulazioni del Presidente World Archery e Vicepresidente CIO Ugur Erdener, presente in tribuna insieme al Presidente FITARCO e Vicepresidente World Archery Mario Scarzella.

DOMANI FINALE ORO E BRONZO PER GLI AZZURRI DEL RICURVO

Per l’Italia c’è la possibilità di rifarsi domani, quando si disputeranno le finali dedicate all’arco olimpico. In gara al mattino gli iridati dell’Aeronautica Marco Galiazzo, Mauro Nespoli e David Pasqualucci che si giocheranno l’oro nella finalissima a squadre alle 10,23 (ora italiana) contro la Cina (Ding, Feng, Wei), mentre Mauro Nespoli tirerà contro il beniamino di casa Mete Gazoz (Tur) per il bronzo individuale alle 14,46 (ora italiana).

LE FINALI DELL’ITALIA IN DIRETTA STREAMING

Le finali di Antalya verranno trasmesse interamente in diretta streaming dal canale ufficiale Youtube di World Archery. Le sfide degli azzurri verranno trasmesse nei prossimi giorni in TV su Rai Sport, mentre la sintesi delle finali verrà mandata in onda su Eurosport.



Sabato 25 maggio

Finale Bronzo Mixed Team Compound

ITALIA (Tonioli-Pagni)-TURCHIA (Bostan-Yetim) 152-154

Domenica 26 maggio (orari italiani)

– Ore 10,23 Finale Oro a squadre arco olimpico maschile

ITALIA (Galiazzo, Nespoli, Pasqualucci)-CINA (Ding, Feng, Wei)

IL LINK ALLA DIRETTA STREAMING: https://www.youtube.com/watch?v=oEegvRxikr0

– Ore 14,26 Finale Bronzo individuale arco olimpico maschile

MAURO NESPOLI (ITA)-METE GAZOZ (TUR)

IL LINK ALLA DIRETTA STREAMING: https://www.youtube.com/watch?v=2aG_5UCKe4Y

http://www.fitarco-italia.org/eventi/dettaglioEvento.php?id=389

Com,. Stam.

Marcella Tonioli in azione durante la finale mixed team comppound ad Antalya