Prime regate a Marina di Pisa per le Cetilar M32 European Series. Domani il week end che precede la 151 Miglia entra nel vivo con 151 Bimbi a Vela e la 15.1 Run.

Pisa, 24 maggio 2019 – Inizio ad alto tasso di adrenalina per le Cetilar M32 European Series, le regate riservate ai catamarani M32 di scena oggi (fino a domenica) al largo di Marina di Pisa, nell’ambito del week end che precede la 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2019.

Oggi gli otto equipaggi in rappresentanza di 6 Nazioni, tra cui gli italiani Vitamina Veloce di Andrea Lacorte (con a bordo il Campione del Mondo match race in carica, l’australiano Torvar Mirsky) e CV Sunset di Marco Radman, sono scesi in acqua per la prima delle tre giornate di regata, disputando un totale di sei prove, sotto l’attenta supervisione dello staff dello Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa e della classe M32.

Vela spettacolo, a tutti gli effetti, tra l’altro comodamente visibile dal lungomare di Marina di Pisa visto che le regate si svolgono a ridosso della costa, che hanno subito evidenziato la netta supremazia dell’equipaggio inglese di GAC Pindar dello skipper Ian Williams, ex iridato match race, che ha ottenuto cinque primi e un terzo posto, nonché la leadership nella classifica provvisoria davanti ai francesi di Spindrift di Xavier Revill e agli svizzeri di Section 16 di Richard Davies.

Al quarto posto, l’equipaggio di casa del Vitamina Sailing dello skipper Andrea Lacorte, in regata con la nuova livrea Cetilar, che ha ottenuto due terzi posti parziali di giornata, all’ottavo l’equipaggio del CV Sunset di Marco Radman.

“Ci siamo divertiti molto, perché gli M32 sono barche che anche in condizioni di vento leggero regalano velocità ed emozioni, anche se potevamo fare qualcosa di meglio per quanto riguarda il risultato”, ha raccontato Andrea Lacorte appena rientrato a terra. “A parte questo, vedere ben otto catamarani M32 in acqua qui a Marina di Pisa, con campioni del calibro di Ian Williams o del nostro Torvar Mirsky, è una vera soddisfazione. Invito tutti gli appassionati di sport a venire a Marina di Pisa nel week end. Domani, tra l’altro, oltre alle regate degli M32, qui al Porto sono previsti altri importanti eventi, quindi sarà una vera festa in attesa della partenza di una super edizione della 151 Miglia”.

L’appuntamento al Porto di Pisa è per domani, con la seconda giornata di regate delle Cetilar M32 European Series e come già anticipato, con una serie di eventi che precedono la 151 Miglia, la regata offshore che partirà nel pomeriggio di giovedì prossimo: 151 Bimbi a Vela, giornata dedicata alla promozione della vela tra le nuove generazioni, e la 15.1 Run, una corsa podistica su tre distanze (3, 7 e 15.1 km, con partenza alle 17:30) organizzata dall’ASD Leaning Tower Runners con ricavato devoluto in beneficienza all’Associazione per Donare la Vita onlus di Pisa.

