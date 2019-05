Memorial Giorgio Bordoni: Garcia vince in rimonta Secondo successo stagionale in Italia per lo spagnolo, secondo Lipparelli

Appiano Gentile, 24 maggio 2019 – Sebastian Garcia Rodriguez ha vinto con 198 (68 66 64, -12) il Memorial Giorgio Bordoni, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, disputato a La Pinetina Golf Club (par 70), ad Appiano Gentile (CO) in ricordo del tecnico federale scomparso nel 2013.

Lo spagnolo ha preceduto di un solo colpo l’azzurro Edoardo Raffaele Lipparelli che ha concluso al secondo posto con lo score di 199 (62 68 69, -11) e il francese Pierre Pineau, terzo con 201 (66 66 69, -9). Buona prova per Gregory Molteni, 10° con 205 (67 71 67, -5), Stefano Pitoni e Federico Zucchetti, 13i con 206 ( -4). In evidenza i dilettanti Leonardo Bruzzone, premiato come miglior amateur, e Adalberto Montini che hanno chiuso in 16a posizione insieme a Marco Archetti con 207 (-3).

Il vincitore – Dopo il successo nell’Abruzzo Open Dailies Total 1, Sebastian Garcia Rodriguez (cugino di Sergio Garcia) conquista così il secondo titolo consecutivo in Italia sull’Alps Tour e consolida la leadership nell’Ordine di Merito. Lo spagnolo ha interrotto la striscia di vittorie azzurre nel Memorial Bordoni che durava dal 2015. L’ultima affermazione straniera nel torneo fu sempre di un iberico, Borja Virto.

“Ho giocato davvero bene per tutta la settimana. Sono molto soddisfatto tranne che per quell’errore alla buca 18 dell’ultimo giro che mi ha costretto al bogey ma per fortuna non ha compromesso la vittoria. Obiettivi stagionali? Credo di fare qualche torneo del Challenge Tour prima di tornare sull’Alps Tour per concludere la stagione”.

Gli sponsor – L’Italian Pro Tour ha il supporto di Banca Generali Private (Title Sponsor); BMW (Main Sponsor); Kappa (Official Supplier), Leaseplan (Official Supplier), Dailies Total 1 (Official Supplier). Title sponsor della Pro Am: AON. Official advisor: Infront.

Italian Pro Tour Il prossimo appuntamento del circuito di gare nazionali e internazionali organizzate dalla FIG sarà al GC Udine per il Senior Italian Open (30 maggio – 1 giugno). Sul percorso friulano scenderanno in campo le leggende del golf over 50. Un altro evento di spessore nell’ambito del Progetto Ryder Cup 2022 che sta coinvolgendo tutta l’Italia nel cammino di avvicinamento verso la prestigiosa sfida fra Team Europe e Team Usa che si disputerà al Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio (Roma).

