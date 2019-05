Jr. NBA FIP League 2019 In 8 per l’Anello, il 29 maggio a Roma il Final Event della quarta edizione Apre il programma il Clinic con Francisco Elson

Otto squadre per l’Anello. Dopo quasi 1.200 partite che hanno coinvolto oltre 3.500 ragazzi e ragazze delle Scuole Medie, le squadre vincitrici dei tornei cittadini di Ancona, Bari, Firenze, Genova, Milano, Roma, Trieste e Venezia si affronteranno nella Capitale per il quarto titolo della Jr. NBA FIP League.

Il prossimo 29 maggio, presso l’Arena Altero Felici di via Flaminia, andrà in scena il Final Event di una manifestazione che, quest’anno più che mai, ha portato il basket nelle palestre scolastiche di mezza Italia.

Per la quarta edizione del torneo realizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro e dalla National Basketball Association, e con il prezioso supporto dei Comitati Regionali FIP, i numeri sono infatti più che raddoppiati. Otto le città in cui, da febbraio a maggio, migliaia di giocatori e giocatrici Under 14 hanno giocato indossando le jerseys delle franchigie NBA, in un format che ha ricalcato in pieno le fasi del campionato NBA.

Dopo essere passate per la Regular Season, i Playoff e la Final Four, le squadre vincitrici dei tornei cittadini – composte da tesserati e non tesserati, e con sempre almeno una ragazza in campo – saranno a Roma per contendersi il tanto sognato Anello.

Ma non solo. Nella casa della Stella Azzurra i giovani cestisti potranno vivere l’emozione di condividere il campo con un ex Campione NBA. Francisco Elson, 11 stagioni nella lega americana e vincitore del titolo 2006-07 con la maglia degli Spurs, dirigerà il Clinic Jr.NBA che aprirà il programma della giornata. Poi, il Centro olandese si siederà sugli spalti insieme al Responsabile del Settore Scuola FIP Giacomo Galanda, per seguire le 20 partite da cui uscirà fuori il nome del quarto vincitore della Jr. NBA FIP League.

Girone A

Los Angeles Clippers / IC Pierluigi da Palestrina (Vincitore Jr. NBA FIP League Roma)

Denver Nuggets / IC Ai Campi Elisi (Vincitore Jr. NBA FIP League Trieste)

Cleveland Cavaliers / IC Pinocchio Montesicuro (Vincitore Jr. NBA FIP League Ancona)

Los Angeles Lakers / Scuola Media Statale M.Guerri di Reggello (Vincitore Jr. NBA FIP League Firenze)

Girone B

Sacramento Kings / Collegio San Carlo (Vincitore Jr. NBA FIP League Milano)

Minnesota Timberwolves / IS Michelangelo (Vincitore Jr. NBA FIP League Bari)

Indiana Pacers / SMS Marco Foscarini (Vincitore Jr. NBA FIP League Venezia)

Los Angeles Clippers / IC Arma di Taggia (Vincitore Jr. NBA League Genova)

Il programma del Final Event

29 maggio. Arena Altero Felici, via Flaminia 867 – Roma

Campo A

Ore 10.00 Los Angeles Clippers (Roma) – Denver Nuggets

Ore 10.15 Cleveland Cavaliers – Los Angeles Lakers

Ore 10.30 Los Angeles Clippers – Los Angeles Lakers

Ore 10.45 Denver Nuggets – Cleveland Cavaliers

Ore 11.00 Los Angeles Lakers – Denver Nuggets

Ore 11.15 Cleveland Cavaliers – Los Angeles Clippers

Ore 11:40 Semifinale 1°/4° posto 1a A vs 2a B

Ore 11:55 Semifinale 1°/4° posto 1a B vs 2a A

Ore 12:20 Finale 3°/4° posto

Ore 13:00 Finale 1°/2° posto

Campo B

Ore 10.00 Sacramento Kings – Minnesota Timberwolves

Ore 10.15 Indiana Pacers – Los Angeles Clippers (Genova)

Ore 10.30 Sacramento Kings – Los Angeles Clippers (Genova)

Ore 10.45 Minnesota Timberwolves – Indiana Pacers

Ore 11.00 Los Angeles Clippers (Genova) – Minnesota Timberwolves

Ore 11.15 Indiana Pacers – Sacramento Kings

Ore 11:40 Semifinale 5°/8° posto 3a A vs 4a B

Ore 11:55 Semifinale 5°/8° posto 3a B vs 4a A

Ore 12:20 Finale 7°/8° posto

Ore 12:40 Finale 5°/6° posto

