Playoff Scudetto Serie A: ultimo appello per Vicenza, Milano ad un passo dal nono scudetto

Tutto in una sera. Molta carne al fuoco stasera in quel di Via Assietta, al Quantavillage di Milano: Vicenza che deve tenere aperta la sfida scudetto, Milano che vuole chiudere e festeggiare il nono tricolore della propria storia (ottavo di fila!) e, udite udite, l’hockey inline che ritorna in diretta tv grazie alle emittenti Mediasport Channel e Sportivì che irradieranno il segnale di questa attesissima gara 3.

Partiamo dalla fine: l’inline segue “a ruota” i cugini dell’Hockey Pista e torna finalmente a trovare spazio anche sulla tv, dopo qualche stagione di esclusivo segnale trasmesso in streaming. Nell’ambito dell’accordo firmato infatti dalla Fisr con Mediasport Channel e Sportivì per la trasmissione delle gare di Hockey Pista, la Federazione ha inserito anche l’opzione “pilota” di alcune partite di hockey inline in vista di una possibile maggior continuità e collaborazione per la stagione 2019-2020. Grazie quindi alla collaborazione fra le succitate emittenti e FisrTV, la piattaforma web che trasmette tutte le gare di Finale dell’Inline, a tutti gli appassionati delle 8 ruote in linea sarà sufficiente andare su Mediasport Channel (Satellite canale 814 del bouquet Sky) o su SporTivì (Digitale Terrestre – Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria: LCN188 – Trentino Alto Adige: LCN117 – FriuliVeneziaGiulia: LCN173 – EmiliaRomagna: LCN219 Toscana: LCN296 – Lazio: LCN 185) per godersi il terzo atto della sfida scudetto fra Milano e Vicenza.Terzo atto che, venendo alla partita e a quanto visto nei precedenti due, sembra totalmente sbilanciato dalla parte dei milanesi che hanno dato davvero due sonore lezioni agli avversari “rei” di aver interrotto la dittatura del Quanta a marzo con la conquista della Coppa Italia. Per Milano <> a detta del coach rossoblù Luca Rigoni. Per Vicenza un viaggio senza ritorno, nessun altro risultato possibile per Luca Roffo e compagni se non la vittoria per ritornare a giocare (sabato prossimo) fra le mura amiche, facendo allora sì cambiare anche l’aspetto psicologico della serie. Ma per trascinare la sfida a gara 4 <<servirà tutta un’altra squadra, serviranno i giocatori determinati, concentrati e affamati che ho allenato per tutta la stagione. Li ho avuti fino a gara 4 di semifinale e, per ora, non ho ammirato in questa Finale>> è il commento/grido di battaglia di Angelo Roffo, carismatico allenatore della formazione vicentina. Per sapere se li ritroverà o se sarà Milano a fare l’ultimo passo verso il traguardo appuntamento a stasera ore 20.30 (arbitri Lottaroli e Rigoni Matteo) direttamente al Quantavillage o, se non potete, su Mediasport Channel, Sportivì o FisrTv. Vietato mancare!Gara 3 di Finale sarà visibile in diretta streaming su Fisr TvIn diretta tv su:- Mediasport Channel. Satellite canale 814 del bouquet Sky (Free To Air)- SporTivì – Digitale Terrestre – Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria: LCN188 – Trentino Alto Adige: LCN117 – FriuliVeneziaGiulia: LCN173 – EmiliaRomagna: LCN219 Toscana: LCN296 – Lazio: LCN 185

Risultati e programma della Finale Scudetto:

Gara 1: Sabato 18.05 Milano Quanta – Diavoli Vicenza 6-2

Gara 2: Martedì 21.05 – Diavoli Vicenza – Milano Quanta 4-13

Gara 3: Giovedì 23.05 – h 20.30 Milano Quanta – Diavoli Vicenza

Ev Gara 4: Sabato 25.05 – h 20.00 Diavoli Vicenza – Milano Quanta

Ev Gara 5: Mercoledì 29.05 – h 20.30 Milano Quanta – Diavoli Vicenza

Milano conduce la serie di Finale Scudetto 2-0

Così nelle semifinali:

Milano ha vinto la serie vs Verona per 3-0 (4-0; 2-5; 1-5)

Vicenza ha vinto la serie vs Padova per 3-1 (9-8 dts; 3-4 dts; 8-1; 7-5)

foto Carola Fabrizia Semino

