Memorial Giorgio Bordoni: in vetta Lipparelli L’azzurro leader con 62 (-8), bella prova dell’amateur Montini che insegue a due colpi

Appiano Gentile, 22 maggio 2019 – Edoardo Raffaele Lipparelli è al comando con 62 (-8) nel Memorial Giorgio Bordoni, torneo in calendario nell’Alps Tour e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private iniziato sul percorso de La Pinetina Golf Club (par 70) ad Appiano Gentile (CO).

L‘italiano ha concluso le prime diciotto buche con otto birdie e nessun bogey confermando l’ottimo avvio di stagione sul tour. Ottima partenza per l’amateur Adalberto Montini con uno score di 64 (-6), che ha concluso il primo giro al secondo posto insieme al francese Edgar Catherine. Buona prova per Andrea Rota che ha concluso con 65 (-5) posizionandosi al quarto posto insieme all’olandese Lars Van Meijel, l’irlandese David Carey e l’amateur francese Victor Trehet. Partenza positiva anche per il lombardo Gregory Molteni, Stefano Pitoni e Federico Zucchetti, 14.i con 67 (-3); Andrea Maestroni, Giulio Castagnara, gli amateur Davide Buchi e Lorenzo Bruzzone hanno terminato al 21° con 68 (-2). Al 33° posto con 69 (-1) Alessandro Grammatica e Leonardo Sbarigia.

L’intervista – Molto soddisfatto il dilettante Adalberto Montini per il suo 64: “Giro difficile all’inizio, mi sono ripreso e ho concluso con un gran finale grazie a tre birdie nelle ultime quattro buche. Diciamo che alla 12 ho capito che potevo fare un buon giro quando sono riuscito ad approcciare a pochi metri dalla bandierina. Rispetto allo scorso anno il percorso è più stretto ma è davvero in splendide condizioni, aiutato anche dalla pioggia dei giorni scorsi. Il sogno? Arrivare sull’European Tour, ovviamente giocando prima l’Alps Tour”.

Gli sponsor – L’Italian Pro Tour ha il supporto di Banca Generali Private (Title Sponsor); BMW (Main Sponsor); Kappa (Official Supplier), Leaseplan (Official Supplier), Dailies Total 1 (Official Supplier). Title sponsor della Pro Am: AON. Official advisor: Infront.

Formula di gara – Il Memorial Giorgio Bordoni si svolgerà sulla distanza di 54 buche con taglio dopo 36 che lascerà in gara i primi 40 classificati e i pari merito ai 40° posto. In palio 40.000 euro con prima moneta di 5.800 euro.

Ingresso gratuito per il pubblico – Per tutta la durata della manifestazione l’ingresso per il pubblico sarà gratuito.

Il percorso – Il tracciato comasco si estende su settanta ettari di verde immersi nel Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate con i suoi boschi di pini silvestre, betulle, querce e castagni. Il campo, sempre molto apprezzato dai concorrenti dove possono esprimere al meglio le proprie doti tecniche, si snoda su un terreno molto ondulato che propone differenti situazioni di gioco. Sotto l’aspetto paesaggistico offre incantevoli scorci panoramici con vista sul Monte Rosa, sulle Prealpi lombarde e, nelle giornate più limpide, sugli Appennini.

Com. Stam.