Ai blocchi di partenza la 35esima edizione della Medemblik Regatta, per l’Italia presenti gli atleti degli RS:X maschili e femminili

Inizia oggi – martedì 21 maggio – la Medemblik Regatta Nautical Festival a Medemblik, in Olanda.

La cittadina di Medemblik è situata nella provincia dell’Olanda Settentrionale, nella regione della Frisia Occidentale e si affaccia sullo IJsselmeer, o Golfo della Frisia.

La Medemblik Regatta è organizzata in collaborazione con la Royal Netherlands Yachting Union e il Royal Yacht Club Hollandia and Sportivents. La settimana della Regatta comprende una parte sportiva con tutti gli eventi velici e una più di intrattenimento, il Nautical Festival, con varie attività collaterali che animeranno di luci e colori la cittadina olandese: scuola di Optimist per i bambini, la ruota panoramica, musica, spettacoli di danza e per concludere anche un floating movie dal titolo “Pirates of the Caribbean – Dead men tell no tales”. Sono presenti alla Medemblik Regatta le classi olimpiche RS:X maschile e femminile, 49er e 49erFX, la classe giovanile RS:X (8,5 U19) e le classi Hansa 303, Musto Skiff, Windfoil Surfing e Kiteboard foiling.Nelle classi che interessano l’Italia, gli atleti da tenere d’occhio sono: la campionessa del Mondo ed Europa in carica, l’olandese Lilian de Geus e la polacca Zofia Noceti Klepacka vincitrice della Medemblik Regatta dello scorso anno per gli RS: X femminili; il Campione d’Europa 2019, l’olandese Kiran Badloe e il pluricampione olimpico e Campione del Mondo in carica Dorian van Rijsselberge negli RS:X maschili.A rappresentare l’Italia c’è un ristretto numero di atleti – a causa dei tanti impegni ravvicinati di questo periodo – tutti provenienti dalla classe RS:X:

Flavia Tartaglini (SV Guardia di Finanza), Giorgia Speciale (CC Aniene) e Laura Linares (CC Roggero di Lauria) negli RS:X femminili e

Carlo Ciabatti (CVWC Cagliari), Luca Di Tomassi (LNI Civitavecchia), Matteo Evangelisti (LNI Civitavecchia) e Nicolò Renna (CS Torbole) negli RS:X maschili.

Le regate iniziano oggi – martedì 21 maggio – alle ore 12:00 e si concluderanno con le Medal Race di sabato 25 maggio.

Si può seguire la regata dal sito ufficiale al seguente link http://medemblikregatta.org.

Com. Stam.