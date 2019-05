Vela – Una 151 Miglia-Trofeo Cetilar 2019 da record

151 Miglia-Trofeo Cetilar 2019 da record, con 250 barche iscritte. Nel fine settimana i primi appuntamenti sportivi al Porto di Pisa.

Pisa, 20 maggio 2019 – Era nell’aria, adesso è realtà: la decima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar ha stabilito un nuovo record d’iscritti. Sono infatti 250 le barche che, divise nelle categorie ORC International e IRC, il prossimo giovedì 30 maggio alle 16:00, si lasceranno alle spalle Livorno e Marina di Pisa per puntare la prua verso l’isolotto della Giraglia, le Formiche di Grosseto e infine Punta Ala.

250 barche è un numero davvero impressionante per una regata offshore e potevano essere ancora di più, se il Comitato Organizzatore formato da Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala e Yacht Club Livorno, non avesse giustamente deciso di dare uno stop alle iscrizioni, per poter gestire al meglio una flotta così imponente in cui spiccano numerosi Maxi Yachts, a partire dal famoso Rambler 88 dell’armatore americano George David (in pozzetto la leggenda vivente della Coppa America Brad Butterworth) e da Pendragon VI di Nicola Paoleschi, detentore del record della 151 Miglia stabilito l’anno scorso in 15 ore, 30 minuti e 45 secondi.

In attesa di vivere lo straordinario spettacolo della partenza e l’agguerrita lotta per la conquista dei due trofei challenge in palio – assegnati rispettivamente al primo scafo sul traguardo in tempo reale e al vincitore della categoria più numerosa tra ORC e IRC – la 151 Miglia-Trofeo Cetilar inizierà la sua intensa attività già da questo fine settimana, grazie a una serie di eventi sportivi in programma al Porto di Pisa: dalle spettacolari regate delle M32 European Series (da venerdì 24 a domenica 26, con 8 catamarani in regata), a 151 Bimbi a Vela, giornata dedicata alla promozione della vela tra i più piccoli, fino alla seconda edizione della gara podistica 15.1 Run, appuntamenti in entrambi i casi in programma per sabato 25.

Un weekend intenso e ricco di sport, antipasto di un’edizione speciale della 151 Miglia, regata plastic-free che quest’anno sarà dedicata interamente alla salvaguardia del mare per lanciare un messaggio concreto al mondo della vela. Numerose, in proposito, le iniziative sul tema che coinvolgeranno i partecipanti, grazie alla collaborazione con realtà come l’ONLUS Worldrise, la Divisione Vela Marevivo (da scaricare, in proposito, la APP “Occhio al mare”) e la One Ocean Foundation, promotrice della Cartha Smeralda.

Da segnalare anche l’iniziativa promossa dal Sonnolab del Dipartimento di Ricerca Traslazione e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di Pisa, diretto dal Prof. Ugo Faraguna, che ha l’obiettivo di analizzare le performance di regata di ogni equipaggio, sulla base delle strategie di gestione del ciclo sonno-veglia. Anche in questo caso, i partecipanti saranno coinvolti direttamente nello studio, con il fine di raccogliere quante più informazioni possibili sullo stretto legame tra sonno e performance sportiva, partendo dal fatto che è dimostrato come una corretta gestione del riposo influisca direttamente sulla qualità della prestazione (e la vela non fa eccezione, anzi).

Organizzata con la collaborazione del Porto di Pisa, del Marina di Punta Ala, e dei partner PharmaNutra S.p.A. con il brand Cetilar®, Rigoni di Asiago, North Sails e TAG Heuer, la 151 Miglia-Trofeo Cetilar è una tappa del Campionato Italiano Offshore della FIV, del Mediterranean Maxi Offshore Challenge, il circuito di regate riservato ai Maxi Yachts, e del Trofeo Arcipelago Toscano.

Cetilar®

Prodotto unico e brevettato lanciato sul mercato nell’ottobre del 2016 dall’azienda nutraceutica pisana PharmaNutra S.p.A., Cetilar® è una crema a base di esteri cetilati (7,5% CFA) rivolta prevalentemente agli sportivi che non vogliono rinunciare alle proprie passioni a causa di fastidi muscolari o problemi articolari. Disponibile anche nella versione Patch, Cetilar® aiuta la capacità di movimento nelle affezioni articolari su base osteoartritica, riducendo così la sintomatologia dolorosa a livello muscolo-scheletrico e aiutando nel recupero della mobilità e nella riabilitazione conseguenti a fenomeni infiammatori e traumi sportivi articolari e/o muscolari.

Fondata e guidata dal Presidente Andrea Lacorte e dal Vice Presidente Roberto Lacorte, PharmaNutra S.p.A. è un’azienda nata nel 2003 con lo scopo di sviluppare prodotti nutraceutici e dispositivi medici innovativi. Eccellenza del pharma italiano e leader in Europa nell’ambito degli integratori a base di ferro con il prodotto brevettato SiderAL®, è presente in 38 Paesi nel mondo, conta circa 50 dipendenti diretti, di cui 9 ricercatori, e si avvale di una rete di circa 150 informatori scientifici commerciali monomandatari.

PharmaNutra S.p.A. è presente nel mondo dello sport in diverse discipline, a partire dal calcio – è main sponsor del Parma in Serie A – running, vela e motorsport.

www.PharmaNutra.it

Rigoni di Asiago

I valori di una famiglia da sempre attenta alle tradizioni e alla qualità, l’amore per le cose buone, nate nel cuore della natura, la scelta del biologico. Questa è Rigoni di Asiago. La passione per lo sport, quello che rispetta l’ambiente e le sue bellezze, è una passione che nasce dalla terra d’origine, da quell’Altopiano di Asiago dove l’omonima azienda è cresciuta diventando leader incontrastata nella produzione di eccellenze quali Fiordifrutta, Mielbio, Nocciolata e Tantifrutti. Rigoni di Asiago dedica la sua attenzione anche al mare, simbolo di quella natura nel cuore che da sempre accompagna la sua attività; riconferma la sua presenza ad una delle più prestigiose regate italiane, quella 151 Miglia che vede veleggiare equipaggi innamorati del mare e animati dal desiderio di affrontare una delle sfide sportive più emozionanti del 2019.

www.rigonidiasiago.com

TAG Heuer

Nel 1860, all’età di 20 anni, Edouard Heuer fonda il suo laboratorio di orologeria nel Giura svizzero. La creazione del Mikrograph nel 1916, la sponsorizzazione dei team di Formula 1 negli anni ʽ70 e il lancio del primo smartwatch di lusso nel 2015, sono solo alcuni esempi delle principali innovazioni tecniche, dell’estrema precisione e della passione per il design rivoluzionario che definiscono la nostra unicità. Con sede a La Chaux-de-Fonds, TAG Heuer opera in quattro siti produttivi che coprono l’intero processo di produzione di un orologio ed è attiva in diversi paesi sparsi in tutti i continenti, attraverso 4.500 punti vendita, tra cui 170 boutique TAG Heuer direttamente consultabili su www.tagheuer.com. Gli orologi TAG Heuer sono progettati per chi ama le sfide. La nostra attività è sostenuta da una strategia di comunicazione unica, basata su tre pilastri: sport, lifestyle ed heritage. Vasta e dirompente, incarna la nostra tradizione e il nostro DNA. I partner e gli ambasciatori illustrano la nostra cultura caratterizzata da apertura di spirito e accessibilità del marchio. Alcuni dei nomi più prestigiosi e all’avanguardia vengono associati a TAG Heuer: il team Red Bull Racing Formula One, il Gran Premio di Formula 1 del Principato di Monaco, il campionato di Formula E, i più importanti campionati di calcio del mondo in Europa, in America e in Asia, il Manchester United, le trendsetter Cara Delevingne nonché gli attori Chris Hemsworth e Patrick Dempsey e le eterne icone Steve McQueen e Ayrton Senna.

#DontCrackUnderPressure è molto più di uno slogan: è uno stato mentale. www.tagheuer.com

North Sails

North Sails fu fondata nel 1957 da Lowell North, velista americano, medaglia d’oro olimpionica e ingegnere con un sogno: quello di creare le più veloci vele da competizione al mondo, introducendo tecnologie innovative che li portarono a diventare leader mondiali nel settore.

Oggi lo spirito di Lowell North si trasmette nella North Sails Collection, disegnata e sviluppata per chi ama affrontare le sfide in mare aperto ma anche per navigare nella vita moderna.

Il motto di North Sails è “Go Beyond”, ovvero spingersi ad andare dove altri non possono arrivare. Esplorazione ed innovazione sono gli elementi cardine e fondamentali su cui da sempre si basa il brand, e dallo stretto legame con l’oceano nasce anche il senso di responsabilità del marchio per la sua tutela e per la salvaguardia del pianeta. La partnership con la 151 Miglia-Trofeo Cetilar come Sponsor, una delle più prestigiose regate del Mediterraneo, conferma ed esprime al meglio tutti i valori del brand. https://webstore.northsails.com