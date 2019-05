Numeri da record per la 38esima edizione del Memorial Sedmak Bressan

Prenderà il via mercoledì 22 maggio, per concludersi domenica 26 maggio, la 38esima edizione del Memorial Sedmak Bressan.

L‘importante kermesse internazionale di pattinaggio artistico sarà caratterizzata da un record di presenze sia sul fronte dei partecipanti, sia sul fronte dei Paesi rappresentati. Il Memorial, che si svolgerà all’impianto Pikelc del Polet ad Opicina (TS), infatti, ospiterà oltre 300 atleti provenienti da 18 Nazioni di quattro continenti diversi. Per il Memorial Davide Bressan gareggeranno pattinatori dalle categorie Tods (giovanissimi) sino agli Espoires (allievi), mentre per il Trofeo Pavel Sedmak si esibiranno dai Cadetti fino ai Seniores. Infine nelle ultime due edizioni si è aggiunta alle tradizionali discipline di singolo e delle coppie artistico, anche quella di coppie danza.

In pista figureranno atleti di altissimo livello tra i cui: il campione del mondo assoluto di singolo e coppia artistico, Luca Lucaroni; la sua partner, Rebecca Tarlazzi, oro ai mondiali in coppia, ma anche campionessa europea nel singolo. Insieme a loro pattineranno Silvia Lambruschi, pluri campionessa del mondo tra le juniores e già terza ai mondiali assoluti di singolo, Letizia Ghiroldi, l’argentina Annabella Mendoz, campionessa mondiale di obbligatori, e la triestina Metka Kuk, già podio mondiale e in gara proprio per la società organizzatrice Polet.

Il Memorial Sedmak Bressan, organizzato dal Polet in collaborazione con l’Associazione delle Società Sportive Slovene in Italia e il supporto della ZKB-Banca di Credito Cooperativo del Carso, prenderà il via mercoledì alle 7; da giovedì le esibizioni più interessanti per il pubblico saranno quelle del pomeriggio. Le categorie Junior e Senior gareggeranno poi sabato e domenica. La competizione internazionale di pattinaggio artistico sarà trasmessa, da giovedì a domenica, in diretta streaming sul canale www.world-skate.tv

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma della manifestazione: www.polet.it

Il programma orario del live streaming potrebbe variare a causa del numero di atleti partecipanti o di necessità di Broadcasting.

Foto di Raniero Corbelletti

Com. Stam.