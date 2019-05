Daniel Niero e Francesca Lollobrigida d’Oro nella Maratona

E’ stato il suggestivo percorso cittadino di Noale il palco del campionato italiano Maratona, al quale ha partecipato un elevato numero di atleti, in rappresentanza di oltre 60 società, che ha percorso le curve e i rettilinei del percorso senza lesinare energie per riuscire a raggiungere il tanto desiderato Oro.

Le gare, come da consuetudine, sono iniziate molto presto e nonostante la pioggia, a tratti molto intensa, hanno avuto uno svolgimento regolare. Ad aprire le competizioni, sono state le atlete della categoria Allieve che erano impegnate nella 1⁄2 Maratona. 21000 m In linea nei quali le giovani promesse della corsa si sono date battaglia e dai quali esce vittoriosa Rossetto Elena dell’ASD Azzurra Pattinaggio Corsa che ha percorso il tracciato in 38.50.756, mentre la seconda e la terza posizione sono state conquistate da Marletti Alice dell’ASD Vittoria Pattinatori Torino, 38.59.922, e Crotta Matilde dell’ASD GS Sala Al Barro, 39.11.091. In contemporanea si è svolta anche la 1⁄2 Maratona 21000 m In linea degli Allievi M. 46 giovani atleti che hanno dato vita ad uno spettacolo di alto livello e tra i quali è emerso, aggiudicandosi l’Oro, Marchese Elia dell’ASD Pattinatori Spinea che ha effettuato l’intero percorso in 38.44.724. A completare il podio di categoria, invece, sono stati, nell’ordine, Finco Andrea dell’ASS.D. P. Bellusco, 38.45.791 per lui, e Zani Luca dell’ASD H.P. Savona In Line, che taglia il traguardo con il tempo di 38.46.392.

Ad alzare il livello ci hanno pensato le atlete delle categorie Juniores / Seniores / Master F che dalle 10:00 si sono cimentate nella loro Maratona, da 42,125 Km, In linea. Nella categoria Seniores F, la solita Francesca Lollobrigida del Centro Sportivo Aeronautica Militare si aggiudica un’altra medaglia d’oro di questi campionati, nonché 49° titolo tricolore della sua fantastica carriera, facendo in pratica gara a se ed arrivando al traguardo in solitaria con il tempo di 1.16.17.01. La volata per gli altri due gradini del podio vede invece protagoniste Camarin Carlotta della P. Casier S.S.D. A.R.L. e Bormida Giorgia della S.S.D. S.Mens Sana In Corpore Sano che si aggiudicano, rispettivamente, l’Argento, con 1.20.50.97, e il Bronzo, con 1.20.51.12. Nelle Junior F è Libralesso Asia Elsa dell’ASD Azzurra Pattinaggio Corsa a realizzare il miglior tempo, 1.20.51.40, ed a portarsi a casa l’Oro. Il secondo e il terzo gradino del podio, invece, vanno, nell’ordine, a Corsini Giulia dell’ASD Padernese, con il tempo di 1.20.51.58 ed a Gatti Melissa dell’ASD Brianza Inline, che ferma il cronometro a 1.20.51.72. Per ciò che concerne la categoria Master Over 30 F la classifica recita: Oro a Vian Giulia della Sporting Treviso A.P. D.; Argento a Scarizza Roberta della Roma 7 Pattinaggio S.S.D. A R. L.; Bronzo a Marcuzzi Scheila della Skating Club Comina ASD. Nella Master Over 40 F la medaglia d’Oro se la porta a casa, invece, Mannucci Michela del C.P.Giovanile Aquilano ASD, l’Argento Marazzato Barbara della Sporting Treviso A.P. D. e il Bronzo Ceccarello Claudia della Sporting Treviso A.P. D.. A conquistare il primo gradino del podio nella Master Over 50 F è stata Bonso Marzia dell’ASD Azzurra Pattinaggio Corsa che ha preceduto Cais Monica della Skating Club Comina e Bozzo Luisa dell’ASD Patt.S.Mauro Torinese. Ultima Maratona Femminile è stata quella delle Over 60 F che è stata vinta da Caniatti Desiana dell’ASD Skating Rovigo seguita da Tassara Silvia dell’ASD U.S.Invicta Skate.

Alle 11.30 ha avuto inizio l’ultima Maratona, la 42,125 Km In linea delle categorie Juniores / Seniores / Master M. Tra i Senior M grande prova di Daniel Niero che si conferma in un periodo di grandissima forma e va a vincere un’altra medaglia d’Oro di quelle in palio a Noale 2019. L’atleta del Centro Sportivo Aeronautica Militare, dopo una gara condotta magistralmente, taglia il traguardo in solitaria fermando il cronometro a 1.03.43.00. Argento, invece, a Galli Gabriele della Cardano Skating ASD che arriva al traguardo con il tempo di 1.05.12.23 davanti ad Angeletti Andrea della Roller Civitanova ASD che segna il tempo di 1.05.27.71. Tempi simili per gli atleti della categoria Junior M dove la medaglia d’oro va a Barison Matteo dell’ASD Azzurra Pattinaggio Corsa al cui passaggio all’arrivo il cronometro segna 1.05.28.68. Segue a ruota, e si aggiudica quindi l’Argento, Lorello Riccardo dell’ASS.D. P. Bellusco, 1.05.28.90 per lui. A completare il podio ci ha pensato Morris Samuel Joseph dell’ASS.SP.D. A.S.Co.Skating Concorezzo con il tempo di 1.05.50.19. Nella categoria Master Over 30 M è Moneglia Domenico dell’ASD Pattinatori Spinea ad aggiudicarsi l’Oro davanti a De Maron Lorenzo dell’ASD Speedy Roller Cassano D’Adda ed a Mantegazza Andrea dell’ASD Inline 360. E’ sempre un atleta dell’ASD Pattinatori Spinea, Nuvolara Marco, ad aggiudicarsi la medaglia d’Oro nella categoria Master Over 40 M dove il secondo e il terzo gradino del podio vanno, invece, rispettivamente, a Giulioni Patrizio dell’ASD Skating Club Jesi ed a Nannini Paolo dell’ASD Pattinaggio Finale Emilia. Penultima classifica di giornata è quella dei Master Over 50 M. Qui la vittoria è andata a Scalera Carlo dell’ASD Patt.ri Bononia, l’Argento a Bernardi Ivan dell’ASD Pattinaggio Finale Emilia ed il Bronzo a Di Nuzzo Raffaele dell’ASD Patt.S.Mauro Torinese. Chiude la categoria Master Over 60 M dove il titolo va a Cortese Giuseppe del G.S.D. Patt.Città di Priolo Gargallo che precede Breveglieri Andrea dell’ASD Patt.ri Bononia e Bonafe’ Alessandro dell’ASD Hockey Patt.Padova.

Per ciò che concerne le società, infine, il titolo se lo aggiudica la ASS.D. P. Bellusco, l’Argento la ASD Azzurra Pattinaggio Corsa e il Bronzo la S.S.D. S.Mens Sana In Corpore Sano.

Per consultare/scaricare i risultati dei Campionati Italiani Corsa su Pista 2019 di Noale clicca qui.

Per consultare/scaricare i risultati del Trofeo Skate Italia R12 Pista 2019 di Noale clicca qui.

Per consultare/scaricare i risultati del Campionato Italiano Maratona e Mezza Maratona A/J/S/M 2019 clicca qui.

Com. Stam.