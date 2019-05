CALCIO – Torneo Internazionale della Pace: i risultati della 1ª giornata, buona la prima per l’Under 16 LND

Perugia, 19 maggio 2019 – La sesta edizione del Torneo Internazionale della Pace, manifestazione per Under 16 organizzata dal CR Umbria LND, ha preso ufficialmente il via questo pomeriggio con la prima giornata di gare.

Pioggia protagonista sui campi di gioco del capoluogo umbro, con forti precipitazioni già dalla mattina, ma le condizioni atmosferiche non hanno impedito alle squadre di regalare partite intense e tanti gol nel ricordo di Ermelindo Bacchetta, il vice presidente vicario LND scomparso venerdì scorso per il quale è stato osservato un minuto di raccoglimento prima di ogni incontro. A punteggio pieno la B Italia e le Rappresentative di Lega Pro e Lega Nazionale Dilettanti, mentre il Perugia e l’Umbria LND si accontentano di un punto a testa nello scontro diretto.

Positivo l’esordio dell’Under 16 LND, che a Castel Rigone ha superato di misura i pari età del Midtjylland, club riconosciuto tra i più importanti di Danimarca a livello di settore giovanile. A decidere la partita il gol di Caserta in chiusura di primo tempo con un preciso diagonale di sinistro che non ha lasciato scampo a Jensen, insieme al collega Campagna tra i migliori in campo. “E’ stata una bella prova contro una squadra tecnica e ben organizzata, forse potevamo chiuderla sfruttando quelle due o tre occasioni in più senza soffrire nel finale – analizza a fine match mister Sanfratello – Tutti i ragazzi sono stati partecipi di questa vittoria, a loro e allo staff vanno i miei complimenti”.

Domani si torna nuovamente in campo per la seconda giornata, calcio d’inizio alle ore 16. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale MyCujoo della Lega Nazionale Dilettanti, ad eccezione della partita Under 16 LND-Perugia che andrà invece sulla pagina Facebook LND.

Risultati e classifiche

GIRONE A

Under 16 LND- Midtjylland 1-0

Perugia-Umbria LND 1-1

Classifica: Under 16 Lnd 3 punti, Perugia e Umbria LND 1, Midtjylland 0

GIRONE B

Brampton- Under 16 Lega Pro 0-3

B Italia- Dainava Alytus 7-0

Classifica: B Italia e Under 16 Lega Pro 3 punti, Brampton e Dainava Alytus 0

Prossimo turno (Domani, ore 16)

GIRONE A

Under 16 LND-Perugia(S.Maria degli Angeli)

Midtjylland- Umbria LND (Foligno)

GIRONE B

Brampton- B Italia (Marsciano)

Under 16 Lega Pro- Dainava Alytus (Torgiano)

UNDER 16 LND-MIDTJYLLAND 1-0

Under 16 Lnd (4-2-3-1): Campagna; Rimondi, Pasian, Amadori (33’st Arsendi), Cantarini; Peres, Serafin; Santapaola (1’st Mercurio), Galfano (16’st Barea), Caserta; Abiuso (26’st Lavopa). A disp: Summa, Damiano, Piarulli, Kojdheli, Piochi. All: Sanfratello

Midtjylland (4-4-2): Jensen; Larsen, Fisher, Rasmussen, Kristiansen (29’st Holm); Nibe, Sorensen, Ryberg (10’st Nehme), Samuelsen; Christensen (10’st Rytter), Sørensen (1’st Madsen). A disp: Lasse, Albertsen, Levinsen. All: Mark

Marcatori: 40’pt Caserta (L)

Arbitro: Capoccia di Perugia

Note: espulsi: Sorensen (M); ammoniti: Kristiansen, Fisher (M), Mercurio (L); recupero 1’pt, 4’st