Ryder Cup Trophy Tour: a Parma il golf incontra la cultura

Il trofeo ufficiale della Ryder Cup ha fatto tappa nei luoghi storici di Parma. Il secondo evento stagionale della Road to Rome 2022 proseguirà domenica 26 maggio con “Golf in Piazza”

Parma, 18 maggio 2019 – Il fascino della Ryder Cup e il patrimonio storico di Parma, un abbraccio fra sport e arte che rende omaggio alla futura capitale italiana della cultura. Nell’ambito della Road to Rome 2022, la Federazione Italiana Golf con il Patrocinio del Comune di Parma ha portato il trofeo ufficiale della Ryder Cup nei luoghi simbolo della città ducale.

Un’iniziativa che si inserisce nel percorso di valorizzazione del territorio in chiave turistica lungo il cammino di avvicinamento alla sfida tra Europa e Stati Uniti in programma fra tre anni a Roma, presso il Marco Simone Golf & Country Club. Dalla Valle dei Templi al Monte Bianco, passando per Monza, Firenze, Desenzano del Garda e Napoli, il Progetto Ryder Cup 2022 sta coinvolgendo tutta la nazione, contribuendo ad accrescerne l’appeal internazionale e la sua forza attrattiva.

Il tour tra arte, storia e sacralità – La giornata si è aperta a Piazza Garibaldi dove Marco Bosi, Vice Sindaco con delega allo sport del Comune di Parma ha accolto per una foto simbolica con la prestigiosa coppa Franco Chimenti, Presidente della Federazione Italiana Golf e Vicepresidente vicario del Coni e Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022. La seconda tappa dell’itinerario nei luoghi simbolo di Parma è stata al Teatro Regio, il teatro d’opera della città che ha accolto la Ryder Cup con il suggestivo sipario dipinto di Giovan Battista Borghesi. La coppa più ambita dai golfisti ha fatto poi il suo ingresso al Teatro Farnese all’interno del Complesso Monumentale della Pilotta.

La delegazione della FIG – con il Presidente Chimenti, il Consigliere federale Celso Lombardini, il Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022, Gian Paolo Montali e il Presidente del Comitato Regionale FIG Emilia Romagna, Stefano Frigeri – ha poi raggiunto Piazza Duomo, dove il trofeo è stato oggetto dei flash dei fotografi davanti alla Cattedrale di Santa Maria Assunta e il Battistero di San Giovanni.

Domenica 26 maggio Golf in Piazza – Parma tornerà protagonista della Road to Rome 2022 con l’evento Golf in Piazza che domenica 26 maggio trasformerà Piazza Garibaldi in un green a cielo aperto con postazioni di gioco per prove gratuite con tecnici qualificati. La manifestazione Golf in Piazza era in programma per domenica 19 maggio, ma le avverse condizioni meteorologiche hanno portato al posticipo della data in accordo con il Comune di Parma. Sarà una giornata da vivere tutti insieme, alla scoperta di uno sport sempre più coinvolgente.

