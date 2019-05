Conclusi i Campionati Italiani Corsa su Pista 2019 a Noale

Si sono conclusi in anticipo i Campionati Italiani Corsa su Pista e il Trofeo Skate Italia R12 Pista 2019 a Noale. A causa delle condizioni meteo avverse, infatti, le gare previste per oggi non si sono svolte e quindi i Campionati Corsa Pista di Noale e Trofeo Skate R12 Pista terminano qui.

A conclusione di questa splendida edizione della manifestazione organizzata dall’A.D.H.P. Gruppo Cosmo Noale e svoltasi presso il Pattinodromo di Noale, impianto di pista con curve sopraelevate, lunghezza m. 200, larghezza m. 6, raggio di curva m. 13, riportiamo le dichiarazioni del Vice Presidente Federale, Michele Grandolfo, e del Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Massimiliano Presti.

Vice Presidente Federale, Michele Grandolfo: “Campionati italiani organizzati perfettamente, anche al disopra dello standard a cui siamo abituati. I complimenti della Federazione vanno alla società organizzatrice ed a tutti quei volontari che hanno reso questo appuntamento quanto mai entusiasmante. Solo la pioggia ci ha fermati. Grande rammarico per non aver assegnato tutti i titoli in programma. Cercheremo di recuperare nel corso di questa stagione per poter assegnare gli ultimi titoli. Resta la soddisfazione di aver assicurato un grande spettacolo di sport e di pubblico grazie alle prestazioni dei nostri migliori atleti.”

Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, Massimiliano Presti: “Su una pista molto tecnica abbiamo visto gare molto spettacolari dove si sono messe in mostra tante piccole giovani promesse che a poco a poco stanno venendo su. Ciò mi permette di programmare e di focalizzare il lavoro sui mondiali 2022 che si terranno in Italia. D’altronde le Olimpiadi giovanili insegnano che per puntare ad un obiettivo bisogna anticipare. Importante a tal fine, e per la federazione lo è sempre stato, è anche la creazione di un gruppo unito e coeso, che respiri e viva un clima di serenità, e per fare ciò è necessario un determinato atteggiamento da parte di tutti. Solo così, anche a discapito di risultati immediati, si può raggiungere l’obiettivo. Ritornando alle gare dei Campionati Italiani Corsa su Pista di Noale, devo dire che ci sono state, come sempre, tante belle conferme ma anche tante novità. Ciò mi ha portato a dover effettuare un’accurata selezione in vista del prossimo appuntamento mondiale, in programma a Barcellona, i WRG. Dunque, ormai, il quadro è quasi definito per i World Roller Games dove avremo una formazione giovanissima, frutto anche di un mezzo passaggio generazionale, che però potrà contare su alcuni punti fermi della nostra Nazionale.”

Per consultare/scaricare i risultati dei Campionati Italiani Corsa su Pista 2019 di Noale clicca qui.

Per consultare/scaricare i risultati del Trofeo Skate Italia R12 Pista 2019 di Noale clicca qui.

Com. Stam.