Playoff Serie A HIL: ai nastri di partenza la Finale Scudetto

Serie A – Playoff – Ai nastri di partenza la Finale Scudetto; si inizia domani (ore 20) da Milano per un probabile “tour de force” di cinque gare in undici giorni.

Eccoci finalmente al momento clou della stagione! Ed eccoci arrivati con le due squadre che tutti si aspettavano fin dall’inizio nonostante a turno ci abbiano provato proprio tutti a sgambettare Milano da una parte e Vicenza dall’altra. Ma nulla da fare, le pretendenti sono tutte rimandate al prossimo campionato, in quanto in questo epilogo della stagione 2018-19 saranno nuovamente Milano Quanta e Diavoli Vicenza a giocarsi il tricolore in una sfida, al meglio delle cinque partite, che si preannuncia tanto “calda” quanto incerta.

Trattasi della stessa finale dello scorso anno (dove vinse Milano all’overtime di gara 5 con il golden goal di Mantese), della stessa gara che ha deciso, benchè si trattasse di semifinale, la Coppa Fisr 2018 (vinta da Milano ai rigori), della stessa Finale della Coppa Italia 2019 (dello scorso marzo) in cui Vicenza, vincendo per 3-1, è riuscita a mettere in bacheca il suo primo trofeo in assoluto da quando milita nel massimo campionato di serie A.

Non servirebbe quindi altro per presentare una gara che, solo a nominarla, fa subito pensare alla qualità cristallina del Milano, favorito d’obbligo anche in questa Finale Scudetto, opposta alla tenacia e capacità di non mollare mai del Vicenza che ha nel “Trio sloveno + Delfino” una perfetta e praticamente inarrestabile macchina da goal. Ma se i Diavoli vogliono nuovamente stupire, di certo il Milano non vorrà mancare un altro dei classici ed apertamente dichiarati obbiettivi di Patron Quintavalle (il Quanta è reduce da 7 scudetti consecutivi). Se Vicenza ha in Delfino (l’ex di lusso, con Milano a non aver mai digerito il passaggio in biancorosso) e soci una inarrivabile “macchina da goal”, i rinoceronti rossoblù si presentano a questa Finale con l’invidiabile ruolino di soli 4 goal incassati in 5 partite di playoff (1 contro Ferrara ai quarti di finale e 3 contro Verona in semifinale).

Tutti presenti in entrambi i roster con qualche acciacco per parte (Ustignani per Vicenza e Ferrari per Milano i più “malconci”) che rende ancora più importante la gestione delle panche da parte dei due coach, entrambi asiaghesi, Luca Rigoni (Milano) ed Angelo Roffo (Vicenza); si giocherà ad un ritmo davvero insostenibile, con le gare 2, 3 ed eventuale 4 programmate per martedì, giovedì e sabato della settimana prossima: avere le energie necessarie al momento giusto potrebbe dare quel pizzico di lucidità in più che “ti può cambiare una stagione”. Milano è in predicato di giocare a 3 linee mentre Vicenza, già in semifinale con Padova, ha raramente usato il terzo blocco; ma trattasi di una finale, di una “continua strategia” che ci terrà col fiato sospeso almeno per tre gare che, facilmente, non basteranno. Ma non andiamo troppo in là, per ora godiamoci la prima partita, domani sera, al Quantavillage di Milano, ore 20: non mancate!

Gara 1 di Finale sarà visibile in diretta streaming sul canale Youtube della Fisr.

Il programma della Finale Scudetto:

Gara 1: Sabato 18.05 – h 20.00 Milano Quanta – Diavoli Vicenza (Lega e Basso)

Gara 2: Martedì 21.05 – h 20.30 Diavoli Vicenza – Milano Quanta

Gara 3: Giovedì 23.05 – h 20.30 Milano Quanta – Diavoli Vicenza

Ev Gara 4: Sabato 25.05 – h 20.00 Diavoli Vicenza – Milano Quanta

Ev Gara 5: Mercoledì 28.05 – h 20.30 Milano Quanta – Diavoli Vicenza

Così nelle semifinali:

Milano ha vinto la serie vs Verona per 3-0 (4-0; 2-5; 1-5)

Vicenza ha vinto la serie vs Padova per 3-1 (9-8 dts; 3-4 dts; 8-1; 7-5)

foto Vanessa Zenobini – Carola Fabrizia Semino

