Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend

Roma – Il Super Rugby, le semifinali di Guinness PRO14 e la finale del Peroni TOP12 andranno a popolare il palinsesto rugbistico del prossimo weekend.

Si parte nella mattinata di domani con la quattordicesima giornata di Super Rugby che metterà di fronte Hurricanes e Jaguares, match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena alle 9.35. In serata alle 20.35 la prima semifinale valida per il titolo del Guinness PRO14 tra Glasgow e Ulster in diretta su DAZN.

La giornata di sabato sarà ricca di avvenimenti. Partenza sempre con il Super Rugby: alle 9.35 in diretta su Sky Sport Arena il match tra Blues e Chiefs. Alle 15.30 è in calendario la seconda semifinale del Guinness PRO14 tra Leinster e Munster, partita che sarà trasmessa in diretta su DAZN. Alle 17.45 i riflettori si sposteranno in Italia e saranno puntati sulla finale del Peroni TOP12 che assegnerà lo Scudetto numero 89. A contenderselo saranno Kawasaki Robot Calvisano e FEMI-CZ Rovigo in diretta su Rai Sport. Alle 19.15 spazio al Super Rugby con la differita di Stormers-Crusaders su Sky Sport Arena. Chiuderà il weekend ovale lo spareggio di Guinness PRO14 per l’ultimo posto in Champions Cup tra Ospreys e Scarlets in diretta alle 19.45 su DAZN.

Questo il palinsesto completo:

Super Rugby – XIV giornata – 17.05.19 – ore 9.35 – diretta Sky Sport Arena

Hurricanes v Jaguares

Guinness PRO14 – semifinali – 17.05.19 – ore 20.35 – diretta DAZN

Glasgow Warriors v Ulster

Super Rugby – XIV giornata – 18.05.19 – ore 9.35 – diretta Sky Sport Arena

Blues v Chiefs

Guinness PRO14 – semifinali – 18.05.19 – ore 15.30 – diretta DAZN

Leinster v Munster

Peroni TOP12 – finale – 18.05.19 – ore 17.45 – diretta Rai Sport

Kawasaki Robot Calvisano v FEMI-CZ Rovigo

Super Rugby – XIV giornata – 18.05.19 – ore 19.15 – differita Sky Sport Arena

Stormers v Crusaders

Guinness PRO14 – spareggio Champions Cup – 18.05.19 – ore 19.45 – diretta DAZN

Ospreys v Scarlets

Com. Stam.