Corsa della Pace JRS – Azzurri grandi protagonisti

Successo finale del francese Toumire. I ragazzi di De Candido, dopo i successi di venerdì e sabato, conquistano il terzo posto nella generale con Andrea Piccolo. Federico Guzzo, debuttante in Maglia Azzurra, è il leader GMP. L’Italia è ora 2^ nella Classifica di Coppa Nazioni UCI.

Terezin (REP. CECA) (12/05) – Una Corsa della Pace, 3^ prova di Coppa Nazioni UCI, conclusa oggi a Terezin, davvero da incorniciare per gli azzurri del CT Rino De Candido. La corsa a tappe, da sempre dura e difficile nel percorso, ha visto al via un alto livello di atleti; gli azzurrini hanno messo in luce, in ogni tappa, il loro talento. Un epilogo più che soddisfacente con la tappa odierna che ha visto mantenere la 3^ posizione nella generale di Andrea Piccolo.

Mi sono preparato bene per questo appuntamento. Sono sempre rimasto fiducioso riguardo la mia posizione in classifica e la soddisfazione di questo terzo posto nasce proprio dall’alto livello della corsa e degli atleti al via – afferma l’azzurro che ha firmato il terzo posto nella crono di venerdì ed il quarto nella tappa regina di sabato –. Tutta la Nazionale è in continua crescita in particolare nelle prove contro il tempo e qui in Repubblica Ceca lo abbiamo dimostrato”.

Per Andrea Piccolo (Team Lvf), questo podio in una corsa a tappe è il primo conquistato in questa stagione. Tornerà in sella probabilmente sabato 18 maggio proprio per un’altra prova a cronometro con il suo Team di appartenenza. La classica per juniores è andata al francese Hugo Toumire davanti al tedesco Maurice Ballerstedt. Terzo Piccolo a 16”. Da mettere in evidenza anche il 7^ posto di Antonio Tiberi a 42”. Due azzurri nella top ten della generale la dicono lunga sulla qualità dei giovani italiani.

Grande contentezza anche per l’altro azzurro Federico Guzzo (Sanvendemiano Cycling Team), classe 2001 di Treviso, alla sua prima esperienza in maglia azzurra che si è imposto nella classifica della Montagna (GPM), vincendo la maglia di Leader davanti al danese Emil S.Iwersen e all’olandese Huub Artz. “Sono sempre stato motivato. Ero terzo in classifica e, alla partenza della tappa di oggi, mi sono portato nelle fughe importanti perché volevo il primo gradino. Ci sono riuscito. Sono davvero contento anche perché è la mia prima esperienza in maglia azzurra e vincere questa classifica indossando questa maglia è una grandissima emozione”. Federico parteciperà sabato 18 con i suo Team di appartenenza al Campionato Regionale dedicato ai cronomen. In Coppa Nazioni di categoria, l’Italia è ora 2^ alle spalle della Germania e davanti al Belgio (terzo), Norvegia (quarta), Francia (5).

Risultati degli azzurri nelle tappe della Corsa della Pace – “Una grande Squadra” – dice il CT De Candido ed i risultati evidenziano la loro continuità. Nella prova a cronometro ( 1^ semitappa di venerdì 10/05) 1^ Antonio Tiberi (in 14’21”22) e 3^ Andrea Piccolo (a 17”). Nella prova in linea (2^ semitappa di venerdì 1/05) doppietta azzurra con Tomas Trainini e Francesco Della Lunga, rispettivamente 1^ e 2^ in volata. Dominio di Antonio Tiberi, sabato, nella tappa regina con il quarto posto di Andrea Piccolo. La tappa odierna è stata vinta dal danese Andreas Byskov Sarbo che si è imposto in volata sul gruppo. Sesto Antonio Tiberi. Ricordiamo che la Nazionale Juniores sarà in raduno a Riccione dal 20 al 22 maggio e sarà impegnata alla quarta prova di Coppa Nazioni il 25 e 26 maggio in Francia al TROPHÉE CENTRE MORBIHAN

CLASSIFICA GENERALE CORSA DELLA PACE

1. TOUMIRE Hugo – FRA in 9h43m33

2- BALLERSTEDT Maurice – GER a 9″

3. PICCOLO Andrea – ITA a 16″

4- HEßMANN Michel – GER a 21″

5. BRENNER Marco – GER

6. PONOMAR Andrii – UKR a 32″

7. TIBERI Antonio – ITA a 42″

Com. Stam.