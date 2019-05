Campionato Europeo classe olimpica 470 – terzo giorno

Terzo giorno del Campionato Europeo della classe olimpica 470, che si svolge presso il Marina degli Aregai con l’organizzazione dello Yacht Club Sanremo.

Dopo un’attesa durata diverse ore, il vento è finalmente arrivato e intorno alle 18, il Comitato di Regata ha potuto lanciare una prova, sia per i due gruppi maschili e misto che per la flotta femminile. Tutti hanno concluso velocemente sul percorso trapezoidale in poco più di 40 minuti. La prova odierna ha contribuito a definire meglio la classifica provvisoria, concludendo anche la fase di qualificazione per gli uomini. Passano alla fase finale tutti gli equipaggi, che vengono suddivisi in due flotte Gold e Silver con i primi 35 che da domani si giocheranno un posto nella medal race finale di martedì, riservata ai primi dieci. La vittoria di giornata è andata ai campioni europei in carica, gli svedesi Anton Dahlberg e Fredrik Bergstrom, che hanno preceduto i campioni australiani Mathew Belcher e Will Ryan che restano saldamente in testa alla classifica Open grazie al percorso netto della prima giornata. Malgrado un dodicesimo parziale, gli austriaci David Bargehr e Lukas Maehr rimangono terzi, a pari punti con gli svedesi. Migliori degli italiani oggi Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò (Marina Militare), che con un settimo parziale guadagnano qualche posizione riavvicinandosi ai connazionali Matteo Capurro e Matteo Puppo (Yacht Club Italiano), che oggi scartano un sedicesimo. I due equipaggi italiani si trovano ora in diciottesima e ventesima piazza. Fra le donne la vittoria nella quarta regata della serie è andata alle polacche Agnieszka Skrzpulec e Jolanda Ogar, che recuperano qualche posizione nella generale che è ora guidata dalle israeliane Gil Cohen e Noha Lasry, oggi seconde e dalle britanniche Hannah Mills e Eilidh McIntyre. Terze, grazie a prove molto continue, le francesi Camille Lecointre e Aloise Retornaz. Testa a testa fra i due equipaggi italiani nella generale in undicesima e dodicesima posizione, con Elena Berta e Bianca Caruso (CS Aeronautica Militare/GS Marina Militare) e Benedetta di Salle e Alessandra Dubbini (Marina Militare/SV Guardia di Finanza), oggi rispettivamente decime e undicesime. Pietro Zucchetti:“Devo dire che il comitato ha fatto un ottimo lavoro aspettando fino a tardi l’ingresso del vento e riuscendo a farci disputare una prova corsa in belle condizioni. Le condizioni di queste prime regate sono state abbastanza simili e complicate con un campo di regata tecnico che non permetteva grandi recuperi. Ferrari e Calabrò penso possano migliorare ancora con queste condizioni di vento medio-forte, siamo dispiaciuti di questo ma ci stiamo lavorando tanto e bisogna avere pazienza perché penso abbiano i numeri per poter fare bene. Capurro e Puppo hanno regatato bene e le classifiche sono ancora molto corte, da domani le classifiche inizieranno ad allungarsi e bisognerà rimanere molto concentrati. Le ragazze secondo me pagano un po’ delle partenze dove non sono troppo convinte e su un campo di regata come questo recuperare diventa complicato, comunque sono lì e mancano ancora molte regate. Domani danno vento forte e speriamo di recuperare un po’ di posizioni” Domani, domenica 12 maggio, il primo segnale è previsto per le ore 11, le previsioni meteo indicano un vento piuttosto intenso da est/nordest.Le classifiche sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento www.2019europeans.470.org

