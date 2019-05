ARCO Assemblea: approvate le modifiche allo Statuto. Boari e Nespoli migliori atleti del biennio

La FITARCO è la prima FSN ad approvare le modifiche allo Statuto con i Principi Fondamentali emanati dal CONI. Lucilla Boari e Mauro Nespoli migliori atleti del biennio 2017-2018

Si è svolta a Roma l’Assemblea Federale. La FITARCO è la prima Federazione Sportiva Nazionale a recepire i principi formatori del CONI. Le premiazioni hanno visto Lucilla Boari e Mauro Nespoli eletti migliori atleti del biennio 2017-2018. Flavio Valesella miglior tecnico e Andrea Bortot miglior arbitro.Si è svolta oggi a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria FITARCO, alla quale erano presenti, tra gli altri, il Presidente CONI Giovanni Malagò, il Presidente CIP Luca Pancalli, il Segretario Generale CONI Carlo Mornati che è stato eletto presidente di assemblea, mentre al dott. Alvio La Face è stato dato il ruolo di Vice Presidente di Assemblea.

Come ha sottolineato Malagò nel suo intervento iniziale “la FITARCO, che rappresenta un’eccellenza nel panorama italiano tra le Federazioni e in ambito internazionale per i successi ottenuti, è anche la prima Federazione che ha recepito attraverso questa assemblea i nuovi Principi Fondamentali degli Statuti Federali emanati dal CONI”.

La parte iniziale della riunione ha visto infatti la votazione delle modifiche statutarie che hanno ottenuto l’approvazione con i seguenti risultati: dei 7121 voti validi presenti 6.095 (85,59%) stati favorevoli, 729 (10,24 %) contrari, 285 (4,00%) astenuti e 12 non votanti (0,17%). Il Presidente FITARCO Mario Scarzella in precedenza aveva ringraziato Malagò e Pancalli per le belle parole dedicate alla Federazione e l’in bocca al lupo dato da entrambi agli azzurri che a giugno saranno impegnati nei Mondiali che valgono la Qualificazione Olimpica e Paralimpica per Tokyo 2020. Successivamente ha letto la relazione sull’operato della Federazione nel corso del biennio 2017-2018 e, infine, ha dato il via alla consueta cerimonia di premiazione.

Sono stati eletti come miglior atleta del biennio 2017-2018 tra le donne l’azzurra in forza alla Fiamme Oro Lucilla Boari, con le seguenti motivazioni:

Rappresenta uno dei migliori prodotti della Scuola Federale di Cantalupa. Ha ottenuto risultati eccellenti con la Nazionale Giovanile e, quando era ancora junior, ha raggiunto il 4° posto a squadre ai Giochi di Rio 2016, miglior risultato di sempre per le azzurre.Nel 2017 ha conquistato uno storico titolo iridato a squadre con Andreoli e Landi ai Mondiali Giovanili di Rosario e nel 2018, oltre all’argento a squadre agli Europei di Legnica, ha ottenuto il suo primo grande successo individuale da senior vincendo l’oro ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona, un ottimo modo per festeggiare il suo ingresso nelle Fiamme Oro.La FITARCO punta sulle sue qualità tecniche e umane per raggiungere nuovi traguardi internazionali.Con queste motivazioni il Consiglio Federale FITARCO ha votato Lucilla Boari come miglior atleta del biennio 2017/2018.

Il premio al maschile è invece andato all’aviere Mauro Nespoli, con la seguente motivazione:

Da diversi anni punto di riferimento della Nazionale Olimpica. Dopo l’argento e l’oro ai Giochi di Pechino 2008 e Londra 2012 ha sfiorato le finali individuali ai Giochi di Rio 2016. Nel 2017 ha proseguito il suo percorso di crescita fino a raggiungere l’oro a squadre con Pasqualucci e Galiazzo ai Mondiali di Città del Messico e l’oro mixed team con Vanessa Landi agli Europei di Legnica. Lo scorso anno ha vinto l’oro individuale nella tappa di Coppa del Mondo di Salt Lake City, raggiungendo poi il 5° posto nella finale di World Cup. Risultati che sono valsi il 4° posto nel ranking mondiale, uno stimolo in più per raggiungere vette ancor più prestigiose in vista dei Giochi di Tokyo 2020.Con queste motivazioni il Consiglio Federale FITARCO ha votato l’aviere Mauro Nespoli miglior atleta del biennio 2017/2018.

Il premio come miglior tecnico del biennio è invece andato al coach della divisione compound Flavio Valesella:

Tecnico di grande esperienza della divisione Compound, sia come preparatore e gestore degli atleti, sia come profondo conoscitore dei materiali e della loro evoluzione. Si è distinto nel 2017-2018, tanto per i successi ottenuti, quanto per aver condotto sul podio internazionale un largo numero di tiratori, a riprova della sua capacità di sviluppare negli atleti le loro migliori capacità agonistiche.Sotto la sua guida la Nazionale compound ha ottenuto nel biennio podi prestigiosi ai Campionati Mondiali ed Europei Indoor e Outdoor oltre che nelle tappe di Coppa del Mondo.In particolare va sottolineato che il totale delle affermazioni in campo maschile vengono da 10 atleti differenti e quelle femminili da 7 atlete, a riprova delle sue capacità di scopritore e gestore di talenti.Con queste motivazioni il Consiglio Federale FITARCO ha votato Flavio Valesella miglior tecnico del biennio 2017/2018

Il premio come miglior giudice di gara del 2017-2018 è andato invece all’arbitro internazionale Andrea Bortot:

Per l’alto livello di competenza riconosciutogli in ambito internazionale, che lo ha portato ad arbitrare ben due edizioni dei Giochi Olimpici, la massima espressione del mondo sportivo, e per l’impegno con cui ha sempre messo tale competenza a disposizione dei Colleghi Giudici di Gara e della Federazione, ricevuto il parere della Commissione Ufficiali di Gara, il Consiglio Federale FITARCO ha votato Andrea Bortot Arbitro del Biennio 2017/2018.

Successivamente sonostati premiati tutti gli arcieri che hanno ottenuto un podio in occasione dei Campionati Mondiali ed Europei indoor e outdoor, ai Giochi del Mediterraneo e ai World Games: Abbati Giovanni, Anastasio Anastasia, Andreoli Tatiana, Baldelli Laura, BarbaroGiulia, Bassi Iuana, Bazzichetto Elisa, Benzini Erica, Bianchi David, Boari Lucilla, Boggiatto Alex, Bonacina Matteo, Cancelli Giampaolo, Cassiani Daniele, Demetrico Salvatore, Esposito Eric, Festi Manuel, Franchini Irene, Galiazzo Marco, Giaccheri Tanya Giada, Giannini Alessandro, Landi Vanessa, Mandia Massimiliano, Mior Viviano, Morello Marco, Musolesi Federico, Nespoli Mauro, Noziglia Cinzia, Panariello Matteo, Pasqualucci David, Pellizzari Asia, Perucchi Federico, Pesci Giulia, Polidori Jacopo, Rebagliati Chiara, Rolando Aiko, Rosada Annalisa, Sacchetti Paola, Sarti Eleonora, Seimandi Giuseppe, Simonelli Alberto, Strobbe Eleonora, Tomasulo Fabio, Tonelli Amedeo, Tonioli Marcella, Tozzi Aurora, Travisani Stefano, Trunfio Natalia, Vaccaro Giovanni Maria, Vannini Sabrina, Virgilio Maria Andrea.

Successivamente è stata la volta dei premi ai tecnici e allo staff federale che hanno dato il loro supporto per le vittorie degli azzurri: Bellotti Daniele, Bonas Gianni, Botto Giorgio, Di Buò Ilario, Fissore Matteo, Fuchsova Guglielmo, Giombini Arrigo, Meneghel Gabriele, Tosco Antonio, Valeeva Natalia e Valesella Flavio.

Infine sono state assegnate le Stelle al Merito per le Società FITARCO:

Stella di Diamante 2017

S.S.D. Associazione Genovese Arcieri

Stella di Rubino 2017

A.S.D. Arcieri Torrevecchia

Stella di Platino 2017

ARC.A Arcieri Alpignano A.S.D.

Stella d’Argento 2017

A.S.D. Gruppo Arcieri Pol. Solese

A.S.D. Arcieri Del Brenta

A.S.D. Arcieri Sagittario del Veneto

A.S.D. Ypsilon Arco Club

Stella di Bronzo 2017

A.S.D. Arcieri Prince Thomas 1er

A.S.D. Arcieri Gonzaga

Arcieri Del Doge

A.S.D.Arco Club Appia Antica A.S.D.

Stella di Diamante 2018

A.S.D. Arcieri Iuvenilia

Stella di Rubino 2018

Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre

Stella di Platino 2018

A.S.D. Arcieri Tigullio

Stella d’Oro 2018

A.S.D. Compagnia D’Archi

ASD Comp. Maremmana Arcieri G. dalle Bande Nere

Stella d’Argento 2018

A.S.D. Arcieri Audax Brescia

Gruppo Sportivo Marina Militare

A.S.D. Apple Club Arcieri Camporotondo

Stella di Bronzo 2018

S.S.D. Arcieri San Bernardo

A.S.D. Arcieri Ardivestra

A.S.D. Compagnia Arcieri Eugubini

A.S.D. Arcieri Amici Di Reno

Premio Assoluto per maggior numero di partecipanti ai Campionati Italiani

Anno 2017

1° A.S.D. Arcieri delleAlpi

2° A.S.D. Arcieri Torrevecchia

3° A.S.D. Compagnia Arcieri Città di Pescia

Anno 2018

1° A.S.D. Arcieri delle Alpi

2° A.S.D. Arcieri Torrevecchia

3° CUS Roma Tiro con l’Arco A.S.D.

Premio Assoluto per maggior numero di tesserati

Anno 2017

1° A.S.D. Arco Sport Roma

2° A.S.D. Arcieri delle Alpi

3° A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina

Anno 2018

1° A.S.D. Arco Sport Roma

2° A.S.D. Arcieri delle Alpi

3° A.S.D. Arcieri Lupa Capitolina

