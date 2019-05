Serie A – Playoff – Semifinale Gara 4: Vicenza o Padova in finale con Milano?

Serie A – Playoff – Semifinale gara 4: sarà il Vicenza a raggiungere Milano in finale o Padova allungherà la serie a gara 5? Intanto nel Femminile e nel giovanile (Under 14) si assegnano i primi scudetti della stagione. In Serie C ultimi 2 spareggi per definire il quadro completo della Final Six.

Avremo la seconda finalista o i Ghosts sapranno mantenere inviolata la loro pista portando i Diavoli alla bella? Poche ore e lo sapremo, infatti alle 21 di sabato, agli ordini dei signori Grandini e Basso, si scodellerà il primo disco fra Vicenza e Padova in gara 4 di semifinale scudetto. Due gare equilibratissime e una “pettinata” per Padova il computo delle tre gare giocate finora e sicuramente la prossima dovrà essere la gara della verità; troppo brutta Padova per essere vera e tutto troppo facile per i talentuosi ed esperti giocatori del Vicenza che di certo punteranno a chiudere subito i conti prendendosi così una settimana di sosta prima della eventuale Gara 1 di Finale Scudetto che ha in Milano la prima, sicura, finalista.

Per i padovani di coach Marobin, per tenere a bada gli avversari, obbligatorio scrollarsi di dosso paura e “svogliatezza” viste in gara 3 in cui Vicenza ha davvero primeggiato in tutto: carattere, voglia, qualità, grinta e pattinaggio. Se ci si aggiunge che è indiscutibilmente Vicenza la squadra con maggior qualità a roster non si fa fatica a capire come possa essere maturato l’8-1 di Gara 3 in favore dei Diavoli. “Reset” quindi la parola d’ordine per Campulla e compagni che devono tornare quelli ammirati nelle prime due partite di semifinale (e anche nei quarti di finale vs Real Torino) per potersi mettere di mezzo fra il Vicenza e la Finale, annunciata, contro Milano. Il pubblico sarà di certo quello delle grandi occasioni sia per la posta in palio sia perché da oggi a domenica, proprio a Padova, sono in corso le Finali Nazionali Under 14 con le migliori 8 squadre d’Italia a darsi battaglia per il tricolore.

Serie A

Il programma di Gara 4 delle semifinali (sabato 11 Maggio):

Ore 21:00 Ghosts Padova – Diavoli Vicenza (Grandini e Basso)

Vicenza conduce la serie per 2-1

Milano ha vinto la serie vs Verona per 3-0

Gara 4 di semifinale sarà visibile in diretta streaming su FisrTV.

FEMMINILE

Se nel maschile si cerca l’avversaria per Milano, nel femminile è già ora di Final Four scudetto alla quale si sono qualificate nell’ordine Cus Verona Mastiff, CV Skating, Taurus Buja e Draghi Torino. A Civitavecchia, già sede della Finale scudetto 2018, si confronteranno queste quattro squadre che attraverso semifinali e finali proveranno ad issarsi fino al Tricolore che ad oggi è bello in mostra sulle maglie delle ragazze del Taurus Buja che lo scorso anno ha fatto la doppietta Coppa Italia – Campionato.

Gli accoppiamenti delle semifinali sono stati determinati in base al piazzamento al termine della regular season (1-4 e 2-3) e quindi avremo Cus Verona Mastiff ad affrontare i Draghi Torino e le padrone di casa degli Snipers Civitavecchia a vedersela con i campioni in carica del Buja. Tutte sfide a dir poco equilibrate ed imprevedibili con i portieri a recitare un ruolo fondamentale per le fortune dei propri team, nel weekend vedremo all’opera a difesa delle proprie gabbie tutti i portieri azzurri degli ultimi mondiali Pompanin (CV Skating), Brisinello (Taurus Buja) e Biondi (Cus Verona).

Sabato 11 Maggio (a Civitavecchia)

Programma semifinali scudetto

Ore 18:30 Cus Verona Mastiff – Draghi Torino (arbitro Soraperra)

Ore 20:30 CV Skating – Taurus Buja (Liotta)

Domenica 12 Maggio (a Civitavecchia)

Programma finali

Ore 11:00 3-4 posto: Perdente semifinale 1 vs Perdente Semifinale 2

Ore 13:00 Finale Scudetto: Vincente semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2

Albo d’oro Campionato Femminile

2003 Draghi Torino

2004 Draghi Torino

2007 Islanders Spinea

2008 Draghi Torino

2009 Draghi Torino

2010 Draghi Torino

2011 Draghi Torino

2012 Draghi Torino

2013 Draghi Torino

2015 Draghi Torino

2016 Asiago Bee Pink

2017 Taurus Buja

2018 Taurus Buja

SPAREGGI QUALIFICAZIONE SERIE C

Gare di spareggio per la serie C alla ricerca dei due nomi che andranno colmare le ultime due caselle rimaste ancora vuote nel novero delle partecipanti alla Final Six promozione (in serie B) che si terrà nei giorni 25 e 26 Maggio 2019 a Montebelluna (TV). Sono qualificate agli spareggi le 4 vincenti del doppio turno di playoff, Sporting Treviso, Asiago Black Out, Asiago Newts e Diavoli Vicenza che si affronteranno in gara secca e campo neutro (anche se le 2 squadre di Asiago hanno optato per il campo di Via Cinque, casa di entrambe) per determinare il passaggio del turno. Quindi altri due derby veneti (Treviso vs Vicenza e Newts vs Blackout) per decidere chi si aggiungerà a Montebelluna, Brebbia, Gorizia e Draghi Torino; due derby che promettono spettacolo e “scintille” soprattutto sull’altopiano di Asiago dove da sempre la sfida è particolarmente sentita e nessuno vuole ritrovarsi oggetto degli sfottò dei concittadini (che durano fino al derby successivo).

Programma Spareggi

Sporting Treviso – Diavoli Vicenza (Cittadella, 12.05 ore 18.30, arb. Biacoli)

Asiago Blackout – Asiago Newts (Asiago, 12 maggio ore 18.00, Fiabane)

FINALI GIOVANILI UNDER 14

Sono iniziati anche i classici “weekend scudetto” delle varie categorie giovanili dell’hockey inline che ci terranno compagnia da qui al 2 giugno e che assegneranno i titoli di Campione d’Italia delle categorie (in ordine di svolgimento) Under 14, Under 18, Under 16 ed Under 12.

Da oggi fino a domenica, a Padova impianto Pala Raciti, la “miglior gioventù” della categoria under 14 si sfiderà attraverso un percorso lungo 20 partite per determinare la squadra campione del 2019 che scriverà il proprio nome nell’albo d’oro dopo quello dei Bludogs Montorio, vincitori dell’edizione 2018.

Padova Ghosts, Montorio Bludogs, Legnaro Fox, Milano Quanta, Torino Draghi, Imola Ice Inline, Civitavecchia Snipers e Forlì Libertas le squadre qualificate attraverso le fasi zonali o attraverso gli spareggi nazionali, che si daranno battaglia nei 3 giorni.

