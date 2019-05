Rugby: Peroni TOP12: nel week end le finaliste

Roma – Tre le gare in programma con le due semifinali di ritorno dei play-off che andranno a definire la composizione della finale che assegnerà lo Scudetto numero 89 del massimo campionato italiano rugbistico per club oltre allo spareggio salvezza tra Verona e Lazio che decreterà la retrocessione di una delle due squadre nel prossimo Campionato di Serie A.

A Calvisano i padroni di casa del Kawasaki Robot cercheranno di difendere l’importante vittoria esterna per 25-17 in casa del Valorugby lo scorso weekend nella gara di andata. Un vantaggio di otto punti costruito con le due mete di Bruno e quella iniziale di Casilio che hanno concesso alla squadra di Brunello di essere costantemente in vantaggio durante la partita. Alla squadra di Manghi spetta il duro compito di ribaltare il parziale subito lo scorso weekend per continuare la corsa verso lo Scudetto. Kick off sabato alle 16.30 con diretta su raisport.rai.it e differita alle 20.35 su Rai Sport.

Allo stesso orario allo Stadio Plebiscito di Padova Verona e Lazio si contenderanno l’ultimo posto utile per la permanenza nel Peroni TOP12 2019/20. Mors tua, vita mea: è questo il riassunto di una gara che si prospetta piena di colpi di scena così com’è stato l’andamento di entrambe le squadre in campionato durante la regular Season. Avvio non entusiasmante per gli Scaligeri che sono riusciti a rialzare la testa nella parte centrale del torneo non riuscendo ad avere continuità di risultati nella parte finale della stagione che ha visto una Lazio mai doma che ha reagito sul campo riuscendo ad agguantare non senza difficoltà il decimo posto – in coabitazione con il Verona – dopo la penalizzazione di quattro punti che sembrava poter compromettere le chances salvezza del XV guidato da Montella. Diretta della partita sabato alle 16.30 su Facebook, Youtube e App FIR.

Chiuderà il weekend dedicato al Peroni TOP12 la sfida tra FEMI-CZ Rovigo e Argos Petrarca Rugby. Nel sesto derby d’Italia stagionale – terzo doppio confronto dopo quello della regular season e in ambito europeo nella Continental Shield – si parte dal pareggio della gara di andata: un 10-10 che lascia apertissime le possibilità di qualificazione alla finale sia per i padroni di casa – che puntano a riportare lo Scudetto in rossoblù – sia per la squadra di Marcato che proverà a confermare il titolo vinto nella stagione passata. La partita sarà trasmessa in diretta domenica 12 maggio alle 16.30 su raisport.rai.it e in differita su Rai Sport alle 22.45.

Regolamento Play-off: in caso di parità di punteggio – nel computo dei punti segnati/subiti tra la gara di andata e quella di ritorno – sarà qualificata alla finale di campionato la squadra che nel doppio confronto avrà realizzato il maggior numero di mete. In caso di ulteriore pareggio passerà il turno la squadra che ha realizzato il maggior numero di mete trasformate. In ultima analisi, in casa di una ennesima situazione di parità, entrambe le squadre avranno a disposizione una serie di 3 calci piazzati – da tre distanze diverse – che dovranno essere calciati da tre giocatori diversi risultanti in campo al termine degli ottanta minuti di gioco. Si procederà con una nuova serie da 3 calci piazzati in caso di pareggio e i potranno essere utilizzati nuovamente i calciatori della prima serie.

Regolamento Spareggio: in caso di parità al termine dei due tempi regolamentari, la partita proseguirà con due tempi supplementari da 10 minuti ciascuno. In caso di ulteriore pareggio si proseguirà con una serie di 3 calci piazzati con le modalità riportate in precedenza nei play-off.

Peroni TOP12 – Semifinali ritorno play-off – 11.05.19 – ore 16.30 – diretta raisport.rai.it

Kawasaki Robot Calvisano v Valorugby Emilia

Peroni TOP12 – Spareggio salvezza – 11.05.19 – ore 16.30 – diretta Facebook, App e Youtube FIR

Verona Rugby v S.S. Lazio Rugby 1927

Peroni TOP12 – Semifinali ritorno play-off – 12.05.19 – ore 16.30 – diretta raisport.rai.it

FEMI-CZ Rovigo v Argos Petrarca Rugby

Kawasaki Robot Calvisano: Chiesa (cap); Bruno, Panceyra-Garrido, Lucchin, De Santis; Pescetto, Casilio; Vunisa, Zdrilich, Casolari; Andreotti, Cavalieri; Leso, Manfredi, Fischetti.

A disposizione: Morelli, Brarda, Biancotti, Van Vuren, Martani, Semenzato, Bordoli, Balocchi

All. Brunello

Valorugby Emilia: Farolini (cap); Ngaluafe, Paletta, Vaega, Costella; Rodriguez, Panunzi; Favaro, Mordacci, Amenta; Du Preez, Balsemin; Du Plessis, Manghi, Muccignat.

A disposizione: Quaranta, Festuccia, Bordonaro, Messori, Rimpelli, Dell’Acqua, Fusco, Caminati.

All. Manghi

Verona Rugby: Mortali; Buondonno, Conor, Quintieri, Cruciani; McKinney, Soffiato; Zanini, Rossi, Riccioli (cap); Bernini, Signore; Cittadini, Silvestri, D’Agostino.

A disposizione: Delfino, Furia, Greeff, Zago, Spinelli, Navarra, Pavan, Geronazzo

All. Doorey

S.S. Lazio Rugby 1927: Bonifazi; Guardiano, Coronel, Lo Sasso; Di Giulio; Ceballos, Bonavolontà D.; Duca; Filippucci (cap), Pagotto; Malan, Giancarlini; Santana, Baruffaldi, Cafaro.

A disposizione: Amendola, Corcos, Bolzoni, Ricci, Ercolani, Albanese, Teresi, Freydell, Brui

All. Montella

