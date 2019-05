Oggi e domani in gara anche per il Titolo di Campione Italiano 2019 A Lonato il 9° GP Internazionale di Para Trap

Lonato del Garda (BS) – Il Trap Concaverde di Lonato del Garda si trasforma nuovamente nella casa del Tiro a Volo paralimpico internazionale.

Dopo aver ospitato la prima Coppa del Mondo di Para-Tap nel 2017 ed il primo Campionato del Mondo nel 2018, da oggi fino a domenica 12 maggio le pedane gardesane ospiteranno il 9° Gran Premio Internazionale di Para-Trap svolto sotto l’egida del World Shooting Para Sport, organismo dell’IPC, International Paralympic Committee, al quale parteciperanno 75 tiratori con disabilità fisica provenienti da 9 Paesi (Australia, Danimarca, Germania, Ghana, Gran Bretagna, India, Italia, Rep. Ceca, Spagna).

In concomitanza si gareggerà anche per i titoli di Campione Italiano delle tre classifiche SG-L, riservata a tiratori con disabilità agli arti inferiori, SG-U, riservata a quelli con disabilità agli arti superiori, e SG-S, riservata a quelli in carrozzina, che verranno assegnati domani ai migliori dei 55 iscritti. Già presenti a Lonato da qualche giorno sia il Commissario Tecnico Azzurro Benedetto Barberini sia il Vice Presidente Vicario Fitav Emanuela Croce Bonomi, delegata e vera e propria madrina dell’attività paralimpica federale, i quali hanno dato il benvenuto anche ai partecipanti al Corso per Classificatori supervisionato dall’Osservatrice del WSPS Marion Ackmann e che ha licenziato sei nuovi classificatori, provenienti da Lombardia, Lazio, Sardegna, Sicilia, Puglia.

“Torniamo a Lonato con molto piacere perché è stata una ottima vetrina per il lancio dell’attività paralimpica – ha commentato il Vice Presidente Vicario – Su queste pedane abbimao avuto l’onore di assistere alla trasformazione in realtà del sogno del Para-Trap in occasione della prima Coppa del Mondo e del primo Mondiale. Abbiamo fatto grandi passi avanti, sostenuti con forza dal Comitato Italiano Paralimpico presieduto dall’amico Luca Pancalli e dell’IPC, ma la strada che ci condurrà all’inserimento nel programma dei Giochi Paralimpici non è ancora finita. Siamo abituati a raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo, e questo è quello più prestigioso. Sono certa che, anche in questo, non mancheremo il nostro bersaglio”.

